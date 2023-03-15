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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
15 марта 2023 22:13
Метки: история   ретро   фото   
396
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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11  комментариев
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32k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Ахренеть у теннисистки ноги шерстяные
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2k
Lexx 3 часа назад
12. А где антенну то увидели? Всяких спиральных и намотанных на ферритовый стержень, тогда ещё не придумали.
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4k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
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4k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
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5k
Frank Borman 3 часа назад
Ни одной фотки про Берлинскую стену,ни одной фотки про гениальнейшего гения. Госдеп сильно негодует.
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10k
Nero 3 часа назад
Не чЁтник, а чЕтник.
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452
Тамара Витальевна 3 часа назад
А без Моники никак нельзя?
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