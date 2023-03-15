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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Мостик через Гранд-канал. Венеция, Италия. Фотохромная открытка, конец XIX – начало XX века. Фотохромная открытка Венеции конца 19 века
5.
Американская актриса Рита Хейворт позирует на велосипеде в купальнике у бассейна в отеле «Беверли-Хиллз», Калифорния. 1940 год
12.
Брент Дэниел с первым портативным радиоприёмником. 1924 год
Брент Дэниел, бывший сотрудник радиолаборатории вашингтонского Бюро стандартов, демонстрирует разработанный им первый портативный супергетеродинный радиоприёмник. Семь радиоламп, батареи, антенна, динамик и остальные необходимые компоненты полностью помещаются в переносной корпус. С помощью этого устройства можно ловить радиостанции с Тихоокеанского побережья.
14.
Дома рабочих сталелитейного завода, принадлежащие компании. Окрестности Бирмингaма, штат Алабама. США. Март 1936 года. (Photo credit: Shorpy)
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Истребитель ЛаГГ-3 66-й производственной серии с бортовым номером 932, 88-й ИАП, Северный Кавказ. Весна 1943 года
21.
Советский вертолет МИ-8 пролетает мимо одного из бамианских будд во время войны в Афганистане, 1980-е год
22.
Спасенные Оскаром Шиндлером и их дети у его могилы на католическом кладбище на горе Сион в Иерусалиме, 1993 год
23.
Итало-венгерская порно актриса и итальянский политик Чиччолина провожает советские танки Южной группы войск (ЮГВ), покидающих Будапешт. Венгрия. 1990 год
27.
Похороны офицеров и матросов американского авианосца "Intrepid" 26 ноября 1944 года
На авианосец была осуществлена атака двух японских камикадзе. Пожар на судне удалось потушить, но в итоге погибли 65 человек.
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Предвыборный плакат с изображением Пауля фон Гинденбурга и Адольфа Гитлера с надписью: «Маршал и капрал сражаются вместе с нами за мир и равенство», ноябрь 1933 год
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Пехотинцы британской 58-й пехотной дивизии с трофейным немецким ручным пулемётом MG-08/15, захваченным в ходе боев под Амьеном; август 1918-го года
36.
6 сентября 1997 год в день похорон принцессы Дианы более миллиона человек вышли на улицы Лондона почтить её память
38.
Звуковая синхронная съёмка льва Джеки для заставки голливудской киностудии «MGM», декабрь 1928 года
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