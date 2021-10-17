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Самое необычное судно в мире «R.P. FLIP»

Самое необычное судно в мире «R.P. FLIP» (6 фото)

Автор:
17 октября 2021 22:37
Сообщество : Наука
Метки: мировой океан   наука   необычное судно   
331
6

Океан покрывает 71 процент нашей планеты, а человек исследовал всего 5 процентов его общей площади. Желание изучить мировой океан послужило толчком для создания высокотехнологичных кораблей.

Понять, что такое океан одна из главных задач учёных и в этом им помогает самое необычное судно в мире, которое только можно придумать.

Судно базируется в исследовательском центре Nimitz Marine Facility при институте океанографии Scripps Institution of Oceanography в Сан-Диего

Сооружение разработали сотрудники института океанографии Fred Fisher и Fred Spiess. Для изучения распространения звуковых волн под водой они предложили концепцию плавучей инструментальной платформы с минимальным уровнем движения. Из-за небольшой ватерлинии и большой массы конструкции под водой, судно в вертикальном положении имеет осадку 90 м. Таким образом, 10-ти метровая волна вызывает отклонение у вертикально стоящей платформы всего на 1 см.

В 1962 году на предприятии «Gunderson Brothers Engineering» было построено уникальное судно получившее название «FLIP» («плавучая платформа для инструментальных исследований», англ. «floating instrument platform»). Сразу после испытаний, ученые осознали важность открытия. Благодаря высокой стабильности судна ученые могут точнее измерять подводную акустику. Бортовое оборудование улавливает чистые акустические сигналы на расстоянии 17 км без препятствий.


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Процесс перехода научного судна «R.P. FLIP» в вертикальное положение и обратно

Научную платформу «R.P. FLIP» часто принимают за затонувший корабль, но именно в этом ее особенность. Она способна самостоятельно принимать вертикальное положение и возвращаться из него.

Судно «R.P. FLIP» не имеет собственных винтов, поэтому в море его доставляют буксиры. Когда платформа прибывает на место, она принимает вертикальное положение. В горизонтальном положении цистерны наполнены воздухом, а чтобы перевернуть корабль, их заполняют водой. Это изменяет массу кормы и в результате принимается вертикальное положение. Когда судно изменяет положение все члены команды выходят на верхнюю палубу. Процесс занимает 27 минут.


Технические данные самого уникального судна в мире «R.P. FLIP»:

  • Водоизмещение — 1 500 тонн
  • Длина — 108,2 м
  • Ширина — 7,9 м
  • Осадка в горизонтальном положении — 3,8 м
  • Осадка в вертикальном положении — 91,0 м
  • Энергетическая установка — три дизель-генератора
  • Экипаж, включая научно-исследовательский персонал — 16 человек.


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Метки: мировой океан   наука   необычное судно   
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64k
Viktor Час назад
А темка-то далеко не нова!

https://old.fishki.net/1283645-unikalnyj-korabl-flip.htmlhttps://old.fishki.net/1283645-unikalnyj-korabl-flip.html
https://old.fishki.net/43243-samoe-staroe-unikalnoe-sudno-v-mire-11-foto.htmlhttps://old.fishki.net/43243-samoe-staroe-unikalnoe-sudno-v-mire-11-foto.html
https://old.fishki.net/1361033-korabl-perevertysh.htmlhttps://old.fishki.net/1361033-korabl-perevertysh.html
https://old.fishki.net/3152000-net-on-ne-tonet-korably-kotoryj-rabotaet-vertikalyno-javljaetsja-edinstvennym-v-mire-dlja-chego-on.htmlhttps://old.fishki.net/3152000-net-on-ne-tonet-korably-kotoryj-rabotaet-vertikalyno-javljaetsja-edinstvennym-v-mire-dlja-chego-on.html
https://old.fishki.net/1488699-issledovatelskoe-sudno-nyrjajuwee-v-vodu-vniz-golovoj.htmlhttps://old.fishki.net/1488699-issledovatelskoe-sudno-nyrjajuwee-v-vodu-vniz-golovoj.html
https://old.fishki.net/3052448-specificheskij-korably-glavnaja-zadacha-kotorogo---tonuty.htmlhttps://old.fishki.net/3052448-specificheskij-korably-glavnaja-zadacha-kotorogo---tonuty.html
ну и т.д.!
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2k
AndreyOnovamnado 15 минут назад
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32k
KiploksAKS 45 минут назад
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32k
KiploksAKS 46 минут назад
Самое необычное судно в мире «R.P. FLIP»Посмотреть
Самое необычное судно в мире «R.P. FLIP»
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Михаил

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