Самое необычное судно в мире «R.P. FLIP»

Понять, что такое океан одна из главных задач учёных и в этом им помогает самое необычное судно в мире, которое только можно придумать.

Судно базируется в исследовательском центре Nimitz Marine Facility при институте океанографии Scripps Institution of Oceanography в Сан-Диего

Сооружение разработали сотрудники института океанографии Fred Fisher и Fred Spiess. Для изучения распространения звуковых волн под водой они предложили концепцию плавучей инструментальной платформы с минимальным уровнем движения. Из-за небольшой ватерлинии и большой массы конструкции под водой, судно в вертикальном положении имеет осадку 90 м. Таким образом, 10-ти метровая волна вызывает отклонение у вертикально стоящей платформы всего на 1 см.

В 1962 году на предприятии «Gunderson Brothers Engineering» было построено уникальное судно получившее название «FLIP» («плавучая платформа для инструментальных исследований», англ. «floating instrument platform»). Сразу после испытаний, ученые осознали важность открытия. Благодаря высокой стабильности судна ученые могут точнее измерять подводную акустику. Бортовое оборудование улавливает чистые акустические сигналы на расстоянии 17 км без препятствий.