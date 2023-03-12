Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще

Найден европейский политик с самой ужасной стрижкой, и это не...

Бдительная женщина чудом избежала аварии в лифте

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 марта

Фотоприколы и прикольные картинки

Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго

«USA? Россия!»: наш боец выиграл в матче MMA и высказал всё, что...

"Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум...

Прикольные картинки и комментарии бесплатно

Фотоприколы и прикольные картинки

Американский телеведущий «сломал» гостей вопросом о ЛГБТ

Мэр забайкальского Сретенска устроил пьяные разборки в стиле GTA

"Во всём виноваты женщины": выигравший в лотерее 10 миллионов дояр...

Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского...

12 самых опасных подводных гадов Египта, встречи с которыми лучше...

Жительница Твери вышла замуж за молдованина, который оказался...

Два грузчика выпили более 100 банок пива, пока разгружали пиво

Мужчина спас енота необычным способом и поделился с ним вкусняшкой