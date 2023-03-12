Какой была Москва в 1958 году

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Сегодня мы вновь отправимся на историческую прогулку по Москве, чтобы посмотреть, какой наша столица была в прошлом. На очереди у нас 1958 год - давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного просмотра!
2.
Ещё одно крупная стройка завершилась в 1958 году - открыли гостиницу "Пекин" на площади Маяковского (ныне - Триумфальная площадь).
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4.
Передвижка дома в Хамовниках для строительства трассы Восточный луч, которая в итоге получит имя Комсомольский проспект.
5.
А так тогда выглядел Ленинский проспект неподалёку от перекрёстка с проспектом Ломоносовским.
6.
Автомобильное движение на Красной площади. Снимали здесь, кстати, именно "Чайку" - это предсерийный образец автомобиля.
9.
А так тогда выглядела площадь перед вестибюлем станции метро "Арбатская". В 1980-х годах вестибюль поглотит новое здание Генерального штаба Министерства обороны СССР, а вход в метро перенесут.
15.
Кондуктор и пассажиры в очень необычном троллейбусе СВАРЗ ТБЭС, который изнутри очень походил на аквариум.
17.
Въезд в Москву со стороны Можайского шоссе (сейчас - это часть Кутузовского проспекта). Ныне в левой части снимка находится вестибюль станции метро "Парк Победы".
18.
Тротуароуборочные машины Т-1-З на Четвёртом Сельскохозяйственном проезде (ныне - улица Сергея Эйзенштейна).
19.
18 мая 1958 года на Большой спортивной арене имени Ленина (сейчас - "Лужники) прошёл товарищеский матч между сборными СССР и Англии. На матче установили рекорд посещаемости - 102.000 человек. Сыграли вничью - 1:1.
20.
Ну и финальное фото на сегодня - вид с главного здания МГУ в сторону современного проспекта Вернадского.
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Метки: СССР Фотографии история
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Опечатка! Надо написать "Ещё одно крупная стройка завершился в 1958 году"!!!