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Какой была Москва в 1958 году

Какой была Москва в 1958 году

Автор:
12 марта 2023 21:30
Метки: СССР   Фотографии   история   
355
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Сегодня мы вновь отправимся на историческую прогулку по Москве, чтобы посмотреть, какой наша столица была в прошлом. На очереди у нас 1958 год - давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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Corvus Corax 7 часов назад
"Ещё одно крупная стройка завершилась в 1958 году"

Опечатка! Надо написать "Ещё одно крупная стройка завершился в 1958 году"!!!
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