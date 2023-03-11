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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
11 марта 2023 21:43
Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
367
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   Фотографии   история   люди   
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2  комментария
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Андрей Час назад
Ну дитё с батоном)))) Сколько я по шее получал, за обгрызенную корку батона или буханки черного.... хлеб тогда у нас был свежайший, и так пах вкусно.... И в 6 лет ходил сам за продуктами, один.....
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