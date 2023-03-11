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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР Фотографии история люди
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