Нужно счастье? Берите два!

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Домашний питомец – это радость. Это счастье. А когда их два, то и счастье двойное. Разве можно от такого отказаться?
Тем более что участники хвостатых дуэтов (да и трио тоже) и друг друга развлечь могут, и хозяев порадовать.
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А ваши хвостатые-усатые устраивают совместные игры или потасовки?
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