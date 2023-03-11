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Нужно счастье? Берите два!

Нужно счастье? Берите два!

Автор:
11 марта 2023 20:36
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   выходка   дом   дуэт   забавно   кот   повадка   поведение   проделка   собака   
1497
15

Домашний питомец – это радость. Это счастье. А когда их два, то и счастье двойное. Разве можно от такого отказаться?

Тем более что участники хвостатых дуэтов (да и трио тоже) и друг друга развлечь могут, и хозяев порадовать.

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А ваши хвостатые-усатые устраивают совместные игры или потасовки?

Источник:

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Метки: Питомец   выходка   дом   дуэт   забавно   кот   повадка   поведение   проделка   собака   
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3  комментария
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Фото прикольные.
Подписи дурацкие.
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2k
vijilante 48 минут назад
"Смертельный Кусь" - это прост' жесть...
Надо предупреждать о сценах насилия и жестокости !
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