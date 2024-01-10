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Котики и их секретные тайники с сокровищами

Котики и их секретные тайники с сокровищами

Автор:
10 января 2024 15:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: вещь   дом   забавно   запас   кот   кража   прятки   схрон   тайник   ценность   
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Кошки – существа не самые щедрые. Иногда они, подобно грызунам, делают запасы нужных и не очень вещей.

Такие тайники обычно обнаруживаются случайно – при поиске других вещей или во время уборки. При попытке узнать у пушистых – зачем, собственно, им это было надо, они отмалчиваются. Как вариант, хвостатые в одной из девяти жизней имели отношение к таким профессиям как снабженец или завхоз.

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Метки: вещь   дом   забавно   запас   кот   кража   прятки   схрон   тайник   ценность   
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