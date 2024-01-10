Котики и их секретные тайники с сокровищами

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Кошки – существа не самые щедрые. Иногда они, подобно грызунам, делают запасы нужных и не очень вещей.
Такие тайники обычно обнаруживаются случайно – при поиске других вещей или во время уборки. При попытке узнать у пушистых – зачем, собственно, им это было надо, они отмалчиваются. Как вариант, хвостатые в одной из девяти жизней имели отношение к таким профессиям как снабженец или завхоз.
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