Столичные власти попросили коммунальщиков перестать красить скамейки во время дождя

Случилось чудо. Чиновники начали обращать внимание на процесс выполнения работ коммунальщиками, на результаты их деятельности внимания пока не переключили, но есть надежда, что когда-нибудь и это заметят. Сегодня в одном из дворов в Молжаниновском районе Москвы жители заметили передовой способ покраски уличных лавочек во время дождя. Для этого, как видно в ролике, требуется трое рабочих — один красит, а двое других держат над скамейкой полиэтиленовый пакет, чтобы дождик не мешал.