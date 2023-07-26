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Столичные власти попросили коммунальщиков перестать красить скамейки во время дождя

Столичные власти попросили коммунальщиков перестать красить скамейки во время дождя

Автор:
26 июля 2023 19:23
Сообщество : ЖКХ
Метки: Видео   Москва   дождь   коммунальщики   курьёз   покраска   
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Интересно, когда-нибудь власти дойдут до запрета латать дороги в снег?

Случилось чудо. Чиновники начали обращать внимание на процесс выполнения работ коммунальщиками, на результаты их деятельности внимания пока не переключили, но есть надежда, что когда-нибудь и это заметят. Сегодня в одном из дворов в Молжаниновском районе Москвы жители заметили передовой способ покраски уличных лавочек во время дождя. Для этого, как видно в ролике, требуется трое рабочих — один красит, а двое других держат над скамейкой полиэтиленовый пакет, чтобы дождик не мешал.

Глава управы Молжаниновского района Сергей Котляров сообщил, что такой способ выполнения работ с использованием "укрывного материала" неприемлем. По его словам, он уже провёл разъяснительную беседу с представителями управляющей компании.


Работы проводились сотрудниками ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» с использованием укрывного материала в рамках оперативного устранения нарушения в части неудовлетворительной покраски лавочки.


С ответственными должностными лицами ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» проведена разъяснительная беседа о недопустимости проведения работ в неблагоприятных погодных условиях


Источник:

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Метки: Видео   Москва   дождь   коммунальщики   курьёз   покраска   
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Трям 6 минут назад
Этому видосу месяца два!
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