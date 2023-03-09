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Юми — модель смешанной расы, во внешности которой соединились корни разных культур

Юми — модель смешанной расы, во внешности которой соединились корни разных культур

Автор:
09 марта 2023 15:12
Метки: внешность   девушки   красиво   модель   национальность   поидиум   смешанная раса   смешанные корни   
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Внешность каждого человека уникальна. И так интересно наблюдать за смешением корней, ведь дети в союзе разных национальностей не похожи на остальных.

Сегодня мы познакомим вас с Юми Ламберт (Yumi Lambert). Ей 27 лет, она модель.

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Карьеру она начала в 2012 году, а в 2013 её уже пригласил модный магнат Карл Лагерфельд для участия в кампании Chanel.

На её счету немало подиумных работ с гигантами индустрии: она сотрудничала с Nina Ricci, Prada, Giorgio Armani и многими другими дизайнерами и домами моды, а также снималась для журналов Numero, Dazed & Confused, Vogue Italia и China.

Её уникальная внешность привлекла внимание людей из мира мода. Она родилась в бельгийской коммуне Жодуань в семье бельгийки и японца.

Худая, женственная, тонкая, она похожа одновременно на азиатку и европейку.

В свободное время Юми любит рисовать мангу и слушать Arcade Fire.

А какие у вас корни?

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Метки: внешность   девушки   красиво   модель   национальность   поидиум   смешанная раса   смешанные корни   
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11  комментариев
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6k
Станислав Час назад
У меня нет корней, я грибочек.
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9k
Владимир 15 минут назад
Советские.
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3k
Юлия Ч 20 минут назад
Было время супермоделей -Синди, Наоми, Клаудиа, эти женщины действительно выглядели блестящими красавицами на фоне толпы. А сейчас покажут очередную "модель", и что в ней такого? Молоденькая кассирша из супермаркета примерно так же выглядит. Ни о чем. Прошли времена чтоли...
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424
Вася Васильев Полчаса назад
Уродины какие-то. Не то что-бы не красивые, а прям реально уродливые. Что для метисов в целом большая редкость. Обычно метисы берут лучшее от двух популяций, но не в этом случае.
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48
Aiden Highrider 45 минут назад
В Йошкар-Оле каждая вторая девушка - мари, как сестра родная ей выглядет...
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5k
Котэ 46 минут назад
на бурятку похожа.
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4k
Vlamir 47 минут назад
Неприемлю - когда человека называют "модель"! Это что то неодушевленное!
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8k
SuperTroll Час назад
Стремная какая то...
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17k
Алексей Час назад
а потом дети с двумя головами.....
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57k
Крокоди́л Час назад
У меня другая картинка...
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Спелая кукурузинка

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