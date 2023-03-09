Юми — модель смешанной расы, во внешности которой соединились корни разных культур

Внешность каждого человека уникальна. И так интересно наблюдать за смешением корней, ведь дети в союзе разных национальностей не похожи на остальных.
Сегодня мы познакомим вас с Юми Ламберт (Yumi Lambert). Ей 27 лет, она модель.
Карьеру она начала в 2012 году, а в 2013 её уже пригласил модный магнат Карл Лагерфельд для участия в кампании Chanel.
На её счету немало подиумных работ с гигантами индустрии: она сотрудничала с Nina Ricci, Prada, Giorgio Armani и многими другими дизайнерами и домами моды, а также снималась для журналов Numero, Dazed & Confused, Vogue Italia и China.
Её уникальная внешность привлекла внимание людей из мира мода. Она родилась в бельгийской коммуне Жодуань в семье бельгийки и японца.
Худая, женственная, тонкая, она похожа одновременно на азиатку и европейку.
В свободное время Юми любит рисовать мангу и слушать Arcade Fire.
А какие у вас корни?
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