"Это не Микки Рурк?": фанаты удивились тому, как сейчас выглядит Ким Бейсингер

Актриса долгие годы была эталоном стиля в Голливуде, а потом увлеклась пластическими операциями. С каждым годом её лицо становится всё более неузнаваемым.
Ким Бейсингер долгие годы считалась одной из самых красивых актрис Голливуда, но пристрастие к омоложению сыграло с ней злую шутку. К сожалению, внешность артистки далека от идеала. Более того, многие уверены, что без пластики она выглядела бы куда лучше.
Недавно артистку заметили в стриптиз-клубе, где проходила вечеринка её дочери Айрленд Болдуин. 69-летнюю американку в строгом костюме сфотографировали сразу несколько папарацци. Поклонники отметили, что издалека Бейсингер вполне можно было принять за Микки Рурка:
Да и вблизи актриса выглядела так, что некоторые засомневались: она ли это вообще.
А так Бейсингел выглядела до своего увлечения пластическими операциями:
Что касается Микки Рурка, этот актёр тоже пытается удержать молодость с помощью достижений медицины. Он - постоянный клиент косметологов и пластических хирургов. Не уверены, что это увлечение помогает ему обмануть старость - многие фанаты считают, что артист выглядит на свой возраст, а уж от красоты в нём не осталось и следа.
А сейчас еще и как брат-близнец Бейсингер.
Кстати, с нашими, российскими артистами, тоже происходит нечто подобное. Если приглядеться, что многие представители шоу-бизнеса ходят с лицами, словно сделанными под копирку!
Что они делают с собой, если становятся похожими друг на друга?
Источник:
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Не все, есть ботулотоксин (токсин ботулизма) нейротоксин белковой, вырабатываемый бактериями. А так, да, силикон бывает разный, производимый поликонденсацией и полимеризацией. Есть производимые из кислот, а есть из производных нефтехимпрома.
"можно стать похожей на Квазимодо!" - согласен, страшилища еще те. Причем знают куда морду суют, знают о последствиях.