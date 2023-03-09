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"Это не Микки Рурк?": фанаты удивились тому, как сейчас выглядит Ким Бейсингер

"Это не Микки Рурк?": фанаты удивились тому, как сейчас выглядит Ким Бейсингер

Автор:
09 марта 2023 10:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ким Бейсингер   артисты   голливуд   микки рурк   не узнали   пластика   пластические операции   фото   шоу бизнес   
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Актриса долгие годы была эталоном стиля в Голливуде, а потом увлеклась пластическими операциями. С каждым годом её лицо становится всё более неузнаваемым.

Ким Бейсингер долгие годы считалась одной из самых красивых актрис Голливуда, но пристрастие к омоложению сыграло с ней злую шутку. К сожалению, внешность артистки далека от идеала. Более того, многие уверены, что без пластики она выглядела бы куда лучше.


Недавно артистку заметили в стриптиз-клубе, где проходила вечеринка её дочери Айрленд Болдуин. 69-летнюю американку в строгом костюме сфотографировали сразу несколько папарацци. Поклонники отметили, что издалека Бейсингер вполне можно было принять за Микки Рурка:



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Да и вблизи актриса выглядела так, что некоторые засомневались: она ли это вообще.


А так Бейсингел выглядела до своего увлечения пластическими операциями:


Что касается Микки Рурка, этот актёр тоже пытается удержать молодость с помощью достижений медицины. Он - постоянный клиент косметологов и пластических хирургов. Не уверены, что это увлечение помогает ему обмануть старость - многие фанаты считают, что артист выглядит на свой возраст, а уж от красоты в нём не осталось и следа.


А сейчас еще и как брат-близнец Бейсингер.

Кстати, с нашими, российскими артистами, тоже происходит нечто подобное. Если приглядеться, что многие представители шоу-бизнеса ходят с лицами, словно сделанными под копирку!


Что они делают с собой, если становятся похожими друг на друга?

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Метки: Ким Бейсингер   артисты   голливуд   микки рурк   не узнали   пластика   пластические операции   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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−19
Kabzdoh 23 минуты назад
Оставьте Борюсика в покое. Умер он уже. У него мыщцы лица не работали после инсульта. Я не знаюделал ли он пластику, но проблемы с лицом у него после инсульта.
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6k
sedoisever 8 минут назад
Микки Рурка бы не трогали. Он профессиональный боксёр и операции начал делать из-за множественных травм "морды лица".
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7k
Том Сойер 11 минут назад
Красиво стареть - надо уметь....
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29k
Григорий 12 минут назад
Так выглядеть в 70 лет? Да зашибись! На зависть всем!
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3k
MPEG-8 13 минут назад
Нормально она выглядит, учитывайте, что ей 70 лет.
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59k
pynh 20 минут назад
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9k
Владимир Полчаса назад
На Мика Джагера похожа
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5k
Горожанин Полчаса назад
Это уловка №1. Люди калечат себя намеренно, чтобы другие думали - если бы не неудачные операции, она была бы шикарной. Здесь и давление на жалость, но самое главное на то, чтобы о человеке думали, что он на самом деле красив и всё с ним в порядке - просто хирург тупой попался. Тем самым человек психологически освобождается от своего несовершенства - внешность, становится просто ненастоящей маской. Человека это устраивает. Это хоть какая-то защита, лекарство от неизбежной внешней деградации. Конечно, не все такие по жизни страдальцы, которым требуется такая самозащита. Кто-то более свободный и цельный - не комплексует по поводу своей внешности ни в какие годы.
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Да они просто инопланетяне, живущие среди нас. Если бы не пластические операции, то было бы сразу понятно, что это не гомо сапиенс, а так, с натяжкой, ещё похожи на людёв.
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52k
dima423 Полчаса назад
Да вроде офигенно выглядит для 70 лет...дай бог каждой так выглядеть)
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18k
Алексей Теуш Полчаса назад
Если нахерачить себе под кожу производных нефтесинтеза, можно стать похожей на Квазимодо!
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154
dm.star2011 Полчаса назад
наглядные доказательства того,что пластическая хирургия пока оставляет желать лучшего(и это при финансах этих людей)
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