"Это не Микки Рурк?": фанаты удивились тому, как сейчас выглядит Ким Бейсингер

Ким Бейсингер долгие годы считалась одной из самых красивых актрис Голливуда, но пристрастие к омоложению сыграло с ней злую шутку. К сожалению, внешность артистки далека от идеала. Более того, многие уверены, что без пластики она выглядела бы куда лучше.

Недавно артистку заметили в стриптиз-клубе, где проходила вечеринка её дочери Айрленд Болдуин. 69-летнюю американку в строгом костюме сфотографировали сразу несколько папарацци. Поклонники отметили, что издалека Бейсингер вполне можно было принять за Микки Рурка: