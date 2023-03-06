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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
06 марта 2023 22:17
Метки: история   ретро   фото   
280
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего СССР.

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Метки: история   ретро   фото   
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4  комментария
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18k
Александр 4 часа назад
Было у меня пальто в клетку, очень даже снашивалось. Прыгал с одной конструкции и там торчал штырь, разорвал снизу и до воротника
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1k
Змей Горыныч 3 часа назад
У нас уроки труда для девочек другие были. А мы дегустировали
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20k
Alf 3 часа назад
У нас на уроках труда только мальчики занимались слесарными и столярными работами, а девочек учили шитью и готовке. Они нам, мальчикам потом приносили свои вкусности попробовать.
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812
AmaN 3 часа назад
А чего Шмидт лыбится? Он же воевал на восточном фронте под Ленинградом, потом воевал на западном, сдался в плен американцам. Он то, что нашел забавного в фото русского генерала-победителя с Парада Победы?!
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