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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего СССР.
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8.
Урок НВП. Норматив на неполную разборку-сборку автомата Калашникова составлял 30-40 секунд. СССР. 1980-е
13.
Абсолютно неснашиваемые советские пальто в клетку - незаменимая вещь для катания с горки на картонке. СССР. Только очень тяжелые.. 1970-е
22.
Леонид Брежнев, первый секретарь ЦК КП(б) Молдавии, вручает памятные подарки победителям социалистического соревнования.
23.
Зимняя Москва, конец 1920-х годов. Тверской бульвар, вид с колокольни Страстного монастыря. Монастырь ещё не снесен. Теперь Пушкин стоит на месте съемки
36.
Юный фотограф на аллее Красного проспекта в Новосибирске. Начало 1950-х, фотограф Семён Осипович Фридлянд.
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