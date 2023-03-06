В Одессе познают современные технологии

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Сотрудники военкомата пересели на электросамокаты для раздачи повесток.
Теперь дело пойдет быстрее!)
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