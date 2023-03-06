FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 791 пост • 231 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
В Одессе познают современные технологии

В Одессе познают современные технологии

Автор:
06 марта 2023 12:22
Сообщество : Жизнь
Метки: Одесса   Электросамокаты   военкомат   забавно   люди   повестка   политика   самокаты   
474
1
1

Сотрудники военкомата пересели на электросамокаты для раздачи повесток.

Теперь дело пойдет быстрее!)

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Одесса   Электросамокаты   военкомат   забавно   люди   повестка   политика   самокаты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Serg2001 48 минут назад
Всадники апокалипсиса...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Slonyash 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 12 минут назад
Помощь запада подъехала. Хотя самокатов хохлам дали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Matrosskin 37 минут назад
Видео могло быть и лучше, если бы сзади вслед за смехом в дверь постучали с фразой "відкрийте, вам повістка "
ПС, Не так я себе великий москитный флот хохлоины представлял. А хотя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
5 копеек 53 минуты назад
Байкерята

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

270866



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об уехавших артистах
«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об...
Узбекский актёр Рустам Сагдуллаев
Узбекский актёр Рустам Сагдуллаев
Набирающие популярность в сообществах
Особь
Особь
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет "опальная" госслужащая?
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет...
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео)
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Когда у тебя отбирают заначку

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#отдых#Россия#природа#интересное#машина#девушки#путешествия
#Юмор#картинки#животные#СССР#забавно#США#авария#путешествие#дтп#соцсети
#люди#Прикол#интересно#Приколы#факты#Фотографии#красота#отпуск#позитив#Жизнь
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео) Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео) "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат Мужчина набил тату со свидетельством о браке Мужчина набил тату со свидетельством о браке 18 неудачных и смешных татуировок, которые вызывают слишком много вопросов 18 неудачных и смешных татуировок, которые вызывают слишком много вопросов Города глазами нейросети Города глазами нейросети Как наша сегодняшняя повседневность могла быть показана на картинах в музеях 2122 года Как наша сегодняшняя повседневность могла быть показана на картинах в музеях 2122 года

На что жалуетесь?

Вернуться