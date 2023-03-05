Великий актёр Вицин стал звездой СССР случайно. Помогли съёмки, на которых он подрался и сломал ребро

Георгий Вицин — один из любимейших актеров в нашей стране. Фильмы с его участием все еще пересматривают тысячи людей и до сих х пор смеются над его уморительными персонажами, особенно над неповторимым Трусом из комедий Гайдая.

Тем не менее, мало кто помнит, какая роль сделала Вицина популярным на весь Союз. На самом деле он прославился еще за шесть лет до дебюта в качестве Труса, когда снялся в роли футболиста Васи Веснушкина в фильме Семена Тимошенко «Запасной игрок».