Великий актёр Вицин стал звездой СССР случайно. Помогли съёмки, на которых он подрался и сломал ребро

Роль футболиста сделала актера знаменитым.
Георгий Вицин — один из любимейших актеров в нашей стране. Фильмы с его участием все еще пересматривают тысячи людей и до сих х пор смеются над его уморительными персонажами, особенно над неповторимым Трусом из комедий Гайдая.
Тем не менее, мало кто помнит, какая роль сделала Вицина популярным на весь Союз. На самом деле он прославился еще за шесть лет до дебюта в качестве Труса, когда снялся в роли футболиста Васи Веснушкина в фильме Семена Тимошенко «Запасной игрок».
- Картина повествует о нападающем заводской команды «Синие стрелы» Василии Веснушкине. Он рвется в основной состав и пытается завоевать сердце гимнастки Вали, попутно влипая в неприятности. По воле случая, Василию даже однажды приходится участвовать в боксерском поединке.
Самое интересное, что роль футболиста Вицин получил совершенно случайно — благодаря удивительному совпадению.
«Картина снималась на «Ленфильме», куда Вицин был приглашен для проб на роль… Овода в картине режиссера Александра Файнциммера. Пробы оказались неудачными (как известно, в этой роли дебютировал в кино Олег Стриженов), и Вицин собирался возвращаться в Москву, когда в одном из ленфильмовских коридоров его случайно отловил ассистент Семена Тимошенко. На этот раз проба молодого актера была удачной, и Вицина с ходу утвердили на роль», — писал журналист Федор Раззаков в своей книге «Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации. Их любят, о них говорят».
Впрочем, это вовсе не единственная удивительная история с тех съемок. Спустя несколько лет после выхода фильма на экран, Вицин признался, что ему приходилось играть с ужасной травмой — сломанным ребром.
Георгий умудрился сломать кость прямо на съемочной площадке — по глупости. Репетируя боксерский поединок, Вицин и его коллега Павел Кадочников чересчур увлеклись и в результате едва не сорвали съемки.
«Был такой Иванов, боксер в Ленинграде, он с нами занимался — с Павлом Кадочниковым и со мной. Однажды даже во время съемки мы с Кадочниковым немножко разошлись, разбудоражились. Я ему куда-то стукнул, и он мне в ответ стукнул как следует в грудь. А у меня потом образовалась трещина в ребре. Но не спереди, а сзади. Оказывается, есть такой физический закон — трескается не то ребро, в которое бьют, а заднее, от давления воздуха», — рассказывал Вицин.
Мало кто после такого захотел бы продолжить работу. Однако, чувствуя свою вину, Вицин все-таки нашел в себе силы доиграть роль до конца.
«Со съемок я не ушел. Мне вафельным полотенцем затянули грудь, и я какое-то время ходил с этим полотенцем…» — вспоминал Вицин.
К счастью, страдания актера оказались не напрасны. После выхода фильма «Запасной игрок» в 1954 году Вицин прославился на весь СССР и начал свой путь к величию.
Источник:
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Актер он был действительно замечательный и любимый практически всеми.
Но вот только "молодому" актёру во время создания фильма было чуть-чуть до ... 40.
Т.е. его талант раскрылся достаточно поздно.