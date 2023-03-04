Роман со смертью: печальная участь женщин Пикассо

С изящной, как статуэтка, Ольгой Хохловой художник вступил в брак, когда ему было 36 лет. Кажется, что это отличный возраст, время остепениться, оставить в прошлом страсти и зажить тихой семейной жизнью.

У супругов родился ребёнок. Кажется, живи да радуйся. Все так и считали. Скептически к союзу отнеслась лишь одна женщина – мать Пикассо, которая лучше всех знала сына. И утверждала, что союз с ним сделает любую женщину несчастной.