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Роман со смертью: печальная участь женщин Пикассо

Роман со смертью: печальная участь женщин Пикассо

Автор:
04 марта 2023 16:30
Сообщество : Истории
Метки: Дора Маар   Жаклин Рок   Мария-Тереза Вальтер   Ольга Хохлова   женщина   живописец   исход   любовь   пабло пикассо   
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Кажется, что для любой женщины погреться у лучезарного гения – это счастье. Но не всегда роман с великим оборачивается таковым. Ведь у гениальности есть и другая – тёмная сторона.

Пабло Пикассо никогда не страдал от недостатка женского внимания. Но любовь творца была подобно ножу и ранила возлюбленных, порой даже смертельно.

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С изящной, как статуэтка, Ольгой Хохловой художник вступил в брак, когда ему было 36 лет. Кажется, что это отличный возраст, время остепениться, оставить в прошлом страсти и зажить тихой семейной жизнью.

У супругов родился ребёнок. Кажется, живи да радуйся. Все так и считали. Скептически к союзу отнеслась лишь одна женщина – мать Пикассо, которая лучше всех знала сына. И утверждала, что союз с ним сделает любую женщину несчастной.

Муза из прекрасной иллюзии превратилась в измотанную бытом мать. И художник охладел, ему недоставало эмоций. К тому же Ольга дико ревновала (и не без повода). Когда любовница, в объятиях которой Пабло искал утешение, забеременела, Ольга сразу же ушла от мужа. Но брак супруги не расторгали.

Как поступит юная девушка, перед которой вся жизнь, когда к ней подойдёт мужчина, возьмёт за руку и проникновенно скажет, глядя в глаза: «Я Пабло Пикассо, и нас с тобой ждут великие вещи»?

Не устояла и Мария-Тереза Вальтер. Ей едва минуло 17 лет, когда появился гений, которому уже стукнуло 45. По характеру она была очень мягкой, несмелой. А Пабло с ума сходил от её милых полудетских черт в начале романа.

А ещё мужчину приводили в экстаз слёзы молодой любовницы. И он часто заставлял девушку рыдать. Надо сказать, что в интимной жизни художника присутствовала определённая доля садомазохистских фантазий. Он делил женщин на две категории – небожительницы и рабыни. И испытывал определённое удовольствие, превращая первых во вторых.

После  рождения дочери Майи в жизни художника появилась новая любовь. А Вальтер покончила с собой через 4 года после смерти Пикассо. Сложно сказать, была ли причина в нём, но женщина до конца дней своих хранила галстук мужчины, в котором увидела его в первый раз.

В натурщицу Дору Маар он влюбился, ещё будучи в отношениях с Вальтер. Как-то две женщины – почти бывшая и уже настоящая даже пересеклись в студии живописца и потребовали, чтобы он определился и сделал выбор. Довольный собой сверх меры мужчина ответил, что они должны разобраться сами.

Период сражения за себя он вспоминал с великим удовольствием. Надо сказать, что у Маар была довольно лабильная психика: не зря на полотнах она неизменно представала в образе плачущей женщины. Мастер фактически доломал новую игрушку, и она ему надоела. После разрыва Дора проходила лечение в психиатрической клинике, после выхода из которой заперлась дома и нашла успокоение в творчестве: писала картины и сочиняла стихи.

С молодой матерью-одиночкой Жаклин Рок живописец познакомился уже будучи в почтенном возрасте 72 лет. Он стал ухаживать за женщиной, осыпал её цветами, изображал на своих полотнах. В итоге Жаклин сдалась и согласилась встречаться с художником. На некоторое время он так погрузился в новые чувства, что стал зависим от них.

Надо отдать должное Рок – женщина создала идеальную атмосферу для того, чтобы художник мог не просто работать, а творить. Когда скончалась Хохлова, с которой Пикассо оставался в официальном браке, вдовец сделал музе предложение. Та согласилась. Но в итоге спустя 13 лет после смерти мужа женщина застрелилась.

Почему же жизнь возлюбленных Пикассо оказывалась так трагична? Что можно ожидать от человека, который часто повторял, что обычная жизнь – это месса утром, коррида после полудня и бордель поздно вечером. Отчасти ответ на вопрос можно найти и в рассуждениях самого основоположника кубизма:

Каждый раз, когда я меняю женщину, я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом я от них избавляюсь. Они уже не будут находиться вокруг меня и усложнять мне жизнь. Это, возможно, ещё и вернет мою молодость. Убивая женщину, уничтожают прошлое, которое она собой олицетворяет.


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Метки: Дора Маар   Жаклин Рок   Мария-Тереза Вальтер   Ольга Хохлова   женщина   живописец   исход   любовь   пабло пикассо   
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5  комментариев
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Lexx 58 минут назад
Юная муза в свои 17, выглядит на все 30.
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Антон 10 минут назад
Может, как художник он и гений (кто-то так решил, а я и получше картины видал), но как человек - дерьмо.
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3k
Wolf 13 минут назад
Знающие люди, просветите, что в этой карикатурной мазне гениального ? Серьезно, без шуток спрашиваю. Хотя бы в двух словах, для человека, несведущего в творческих реалиях, чем каляки-маляки пятилетнего ребенка хуже этих гениальных произведений (утрирую конечно, но все же) ?
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666
Евгений Полчаса назад
Ему бы фотороботы рисовать ...
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