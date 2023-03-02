В пирамиде в Гизе найден потайной тоннель

Даже спустя тысячи лет, бесчисленного количества археологических экспедиций и исследований можно сделать открытие. Удивительно, не правда ли?
Археологи изучая одну из самых известных в мире пирамид, построенной в 26 веке до нашей эры, сделали открытие. В пирамиде Хеопса в Гизе с помощью современных технологий из области инфракрасной термографии и фотограмметрии и 3D-сканеров, позволяющих реконструировать археологические памятники, нашли неизведанное помещение.
Учёные считают, что данный девятиметровый тоннель не единственный и он был нужен для того, чтобы облегчить конструкцию. Вероятно, это не единственный такой объект, так что археологи продолжат изучать эту и другие сооружения
До недавнего времени учёные знали лишь о трёх помещениях внутри пирамиды Хеопса: незавершённая вырубленная комната и камеры Царицы и Царя. Смог найти новое помещение внутри пирамиды смог Scan Pyramids, который является интернациональным исследовательским проектом.
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