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В пирамиде в Гизе найден потайной тоннель

В пирамиде в Гизе найден потайной тоннель

Автор:
02 марта 2023 22:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тоннель   археологи   гиза   египет   находки   открытие   пирамида   хеопс   
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Даже спустя тысячи лет, бесчисленного количества археологических экспедиций и исследований можно сделать открытие. Удивительно, не правда ли?

Археологи изучая одну из самых известных в мире пирамид, построенной в 26 веке до нашей эры, сделали открытие. В пирамиде Хеопса в Гизе с помощью современных технологий из области инфракрасной термографии и фотограмметрии и 3D-сканеров, позволяющих реконструировать археологические памятники, нашли неизведанное помещение.

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Учёные считают, что данный девятиметровый тоннель не единственный и он был нужен для того, чтобы облегчить конструкцию. Вероятно, это не единственный такой объект, так что археологи продолжат изучать эту и другие сооружения

До недавнего времени учёные знали лишь о трёх помещениях внутри пирамиды Хеопса: незавершённая вырубленная комната и камеры Царицы и Царя. Смог найти новое помещение внутри пирамиды смог Scan Pyramids, который является интернациональным исследовательским проектом.

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Метки: Тоннель   археологи   гиза   египет   находки   открытие   пирамида   хеопс   
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6  комментариев
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14k
banzai7 20 минут назад
Постойной?
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319
ruslan d 20 минут назад
Ну и что это дает ? Пультовую нашли ?
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27k
Юрьевич Полчаса назад
Кто-то тиснул сэкономленный материал себе на дачу
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Александр Невский
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