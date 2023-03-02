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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
02 марта 2023 22:08
Метки: СССР   история   люди   
457
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   история   люди   
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5  комментариев
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52k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
ппц ну и рожи у этой молодежи))) или это колония малолетка?
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52k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
[мат] а это не трансвистит часом?)
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4k
Трям 4 часа назад
Комментарий к фото
Андреевская набережная.
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