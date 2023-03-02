Фото подписано: "Первая бригада медиков самолета "Спасатель". Слева направо: я - операционная медсестра Елена Кузьменко (Мадодова), рентгенлаборант Липинская Валентина (она не была в бригаде самолета), анестезистка Кунгожанова Халамхас, врач-анестезиолог Мороз Людмила, командировочный хирург из Москвы. Я была операционной сестрой первого медицинского экипажа самолета АН-26 "Спасатель" (бортовой номер 07). Прислали его в 1982 году в сентябре-октябре месяце. Мы перевозили на нем тяжелых раненых, которым нужна была срочная квалифицированная помощь, в Кабул, а так же в Ташкент..."