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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
02 марта 2023 22:01
Метки: история   ретро   фото   
599
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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7  комментариев
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555
Feto13 10 часов назад
"Рождество, США, 60-е годы"

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358
Иван Днепров 2 часа назад
... Листон! Сонни Листон ... твою жеш ма...!
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3k
MPEG-8 4 часа назад
Это, скорее всего очередной высер нейросети.
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21k
babuby 10 часов назад
А ошибок-то, ошибок!...
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