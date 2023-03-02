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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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В 1961 году массовой автомобилизации в Гонконге ещё не наблюдалось, зато на дорогах было невероятное количество автобусов-даблдеккеров и каких-то маршруток, 1961 год
«Типи того, кто делает закат солнца». У входа стоит внучка знахаря. Лагерь черноногих индейцев. Начало 1900-х, фотограф Вальтер МакКлинток
На фото главная улица города Эдинбурга (Шотландия) — Принцесс-стрит в 1961 году.
Пять лет назад с этой улицы убрали трамваи, чтобы вернуть их туда уже в XXI веке. Улица широкая, по ней ходит много общественного транспорта, куча магазинов
Цех печатного отделения «Экспедиции заготовления государственных бумаг» 1900 год. Фотография ателье К. Буллы. Адрес дома: наб. Фонтанки, дом 144А
Американские солдаты показывают медсестре немецкие трофеи, в том числе пистолет Mauser C96, каску Stahlhelm и череп немецкого солдата.
Крупнейший и самый посещаемый развлекательный парк в мире, Walt Disney World был открыт 1 октября 1971 года
Рабочие судовефи Бетхем-Фэрфилд во время обеденного перерыва. Балтимор, штат Мэриленд. США. Май 1943 год. (Photo credit: Shorpy)
Немецкий и австро-венгерский офицеры ведут беседу после удачного контрнаступления возле Снятина в Галиции в ответ на Июньское наступление Русской армии. Первая мировая война. Июль, 1917 год
Первая бригада медиков самолета "Спасатель". Афганистан, осень 1982 год
Фото подписано: "Первая бригада медиков самолета "Спасатель". Слева направо: я - операционная медсестра Елена Кузьменко (Мадодова), рентгенлаборант Липинская Валентина (она не была в бригаде самолета), анестезистка Кунгожанова Халамхас, врач-анестезиолог Мороз Людмила, командировочный хирург из Москвы. Я была операционной сестрой первого медицинского экипажа самолета АН-26 "Спасатель" (бортовой номер 07). Прислали его в 1982 году в сентябре-октябре месяце. Мы перевозили на нем тяжелых раненых, которым нужна была срочная квалифицированная помощь, в Кабул, а так же в Ташкент..."
«Кинопанорама», 1981 год
Василий Ливанов, Эльдар Рязанов, Игорь Масленников и Никита Михалков во время съемок телепередачи «Кинопанорама», 1981 год
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