Маврик. Сегодня отмечает свой 60-летний юбилей Сергей Маврин

FISHKINET
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора... "Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на латышском языке с Чулпан Хаматовой "Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на... 9 мировых тайн и загадок, которые до сих пор будоражат умы 9 мировых тайн и загадок, которые до сих пор будоражат умы Как звали человека, который отказался заключать контракт с The Beatles и Джимми Хендриксом Как звали человека, который отказался заключать контракт с The... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Пьяный задира получил по заслугам Пьяный задира получил по заслугам Короткий миг славы царевны Будур Короткий миг славы царевны Будур Грабитель решил обнести магазин, но встретился с отчаянным продавцом Грабитель решил обнести магазин, но встретился с отчаянным продавцом Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами Украинский футболист снял российский флаг с флагштока в Турции и похвалился видео в соцсетях Украинский футболист снял российский флаг с флагштока в Турции и... В Сальвадоре открыли "мегатюрьму" на 40000 заключённых В Сальвадоре открыли "мегатюрьму" на 40000 заключённых «Мужчина должен хватать мамонта, женщина - готовить»: Иван Охлобыстин рассказал правду-матку на уроке «Разговоры о важном» «Мужчина должен хватать мамонта, женщина - готовить»: Иван... Аспирант питерского университета расколотил окна местного военкомата и исписал здание лозунгами Аспирант питерского университета расколотил окна местного... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля В Москве неадекватный водитель несколько раз протаранил заряжающийся электрокар В Москве неадекватный водитель несколько раз протаранил... В Турции спасли кота, который 21 день находился под завалами В Турции спасли кота, который 21 день находился под завалами Прототакситы: первые покорители земной тверди Прототакситы: первые покорители земной тверди Кошек любили всегда: 30 ретро-фото с котейками Кошек любили всегда: 30 ретро-фото с котейками 30 диких, милых и смешных находок с просторов Google Карт 30 диких, милых и смешных находок с просторов Google Карт
Маврик. Сегодня отмечает свой 60-летний юбилей Сергей Маврин

Маврик. Сегодня отмечает свой 60-летний юбилей Сергей Маврин

Автор:
28 февраля 2023 00:04
Метки: Музыка   имена   юбилеи   
311
48
19

Рок-музыкант, гитарист-виртуоз Сергей Константинович Маврин родился 28 февраля 1963 года в Казани, в семье следователя по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Константина Маврина. Дом, где они жили, находился напротив консерватории, что, возможно, и повлияло на любовь Сергея к музыке.



В детстве он мечтал играть на ударных. Также очень увлекала его и игра на фортепиано. Однако, музыкальную школу Сергей не посещал и обучался игре на инструментах самостоятельно.


Отца по долгу службы в 1975 году перевели в Москву, и мальчик с родителями переехал в столицу. За 2 года до этого он получил в подарок свою первую гитару, на которой начал подбирать проигрыши к песням советских ВИА Самоцветы и Цветы.


А услышав затем радиопередачу «Голоса Америки», в которой транслировалась музыка Deep Purple и Led Zeppelin, начинающий музыкант решил переделать свою акустическую гитару под электрическую, для чего использовал кустарные звукосниматели. Технику игры Маврин совершенствовал на репертуаре своих любимых зарубежных рок-коллективов.


« — Увлечение роком началось ещё в Казани. Слушал всё: от панк-рока до Самоцветов. Впитывал, как губка, в себя информацию, а потом уже пришло увлечение гитарой. Однажды услышал песню Самоцветов «Мы — точки-тире телеграфные», и она, как ни странно, повлияла на меня, как на гитариста. Там очень яркая гитарка, и почему-то меня зацепило... А потом уже слушал Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival...

… Потом — школьные ансамбли — всё как обычно. В принципе, начало-то у всех, наверное, традиционное: школьные группы.

— А в какой школе ты учился?

— 916-я, в Орехово-Борисово. Первая группа называлась Визит. Это — школьный ансамбль. Играли всё, что слышали, но в основном Slade. Нам даже казалось, что мы играли не хуже, чем Slade. Это в 7-то классе! Только у нас аппаратура была плохая! А когда будет аппаратура такая же, тогда!.. Вот так» (из интервью С. Маврина музыкальному критику и блогеру Владимиру Марочкину, 2022).



Начинал он свою исполнительскую деятельность с самой распространённой тогда гитарой «Урал», играя на танцах в школьных ансамблях. Сергей признавался в любви к советскому инструменту, и даже восстановил самостоятельно несколько его экземпляров. Сейчас «возрожденный» «Урал» является чуть ли не основным рабочим инструментом гитариста.

 

После школы Сергей пошёл учиться в СПТУ на слесаря-сборщика, параллельно посещая музыкальный коллектив Юрия Гальперина Мелодия, многое сделавший для становления его, как музыканта.



Во время службы в армии, в первые полгода Маврин попал в Тамбовский учебный центр (ТУЦ), где был военный оркестр, и где он научился играть ещё и на духовых: там послушали, как Сергей играет на гитаре и сказали, что гитарист он, конечно, клёвый, но «играть нужно вот на этом», и дали в руки альт. Хотя, на гитаре он так же играл, и даже пел. Репертуар рядового Маврина состоял из хитов Землян, Круиза и Машины Времени. Кстати, видимо тогда у него появилась тяга к духовым, что в дальнейшем было сильно отражено в аранжировках. Потом ещё 1,5 года Сергей служил под Ташкентом. Вообще-то, их подразделение уже летело в Афганистан, но 12 человек, считая Маврина, почему-то сняли в Ташкенте и оставили в пос. Азадбаш. А там был свой ансамбль, и музыкант сразу же стал его художественным руководителем. А на ритм-гитаре у него играл целый командир роты!



И демобилизовавшись, юноша решил связать-таки свою жизнь с музыкой. А началось всё в 1984 году, когда бывшие одноклассники решили восстановить Визит, пытаясь играть на танцах.

Сергей хотел поступить в Музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне — Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке), для того, чтобы дальше учиться игре на гитаре профессионально. Однако оказалось, что для того, чтобы поступить в училище, надо было где-то работать по специальности — либо в ресторане, либо в филармонии, а чтобы работать по специальности в ресторане или в филармонии, надо было учиться! В итоге никуда он не поступил: денег — 2 тыс. за «поступление» — у него не было, а в филармонию, и даже в ресторан, не брали…


В итоге Маврин подал документы в Московский государственный университет культуры и искусств/МГУКИ, где никаких «условий» для зачисления не было, но уже буквально через 2 недели оттуда ушёл.



Однако, работать где-то было надо. Год Сергей проработал в одном закрытом «ящике», и, в конце концов, решил даже завязать с музыкой и пойти в водители-дальнобойщики, и сдал уже документы в одну автобазу, прошёл медкомиссию. Но вдруг, за несколько дней до выхода на работу, ему в 7 час. утра позвонил приятель с вопросом: «Ты не хочешь пойти в группу Чёрный Кофе поработать?» Маврин с радостью согласился, и тут же поехал с ЧК на гастроли, прямо на ходу разучивая репертуар.



Так, с группой Дмитрия Варшавского (подробнее — здесь: Светлый «металл» Дмитрия Варшавского), работавшей тогда от Актюбинской государственной филармонии, в 1985 году Сергей объехал почти весь Союз. Но после завершения 4-месячного тура он группу покинул. Одной из причин недолгого пребывания Маврина в ЧК была частая смена состава, которую практиковал его лидер.


« — Почему распался ваш состав Чёрного Кофе?

— Это были очень длительные гастроли, и мы через полгода уже просто видеть не могли друг друга. Вернулись в Москву — и все разбежались» (из интервью В. Марочкину).



А спустя полгода Маврин решил собрать собственный коллектив, которому дал название Металлаккорд. Музыканта поддержал барабанщик ЧК Максим Удалов. Репетировала группа в ДК имени III Интернационала в Люблино. Затем музыканты отправились на гастроли по тому же, что и ЧК, маршруту. За 7 месяцев, пока длился их тур, они выступали не только в поселковых клубах, но даже и на зернохранилищах.

 

« — Металлаккорд — это уже была моя группа. Мы ничего не записывали. А когда я ушёл в Арию, он ещё примерно год существовал под этим названием в составе: Рома Лебедев из Коррозии, Олег Белов, Игорь Ремишевский — вот они записали альбом, и даже на пластинке «Рок-панорама» у них вышла песня. Мне было приятно и интересно наблюдать, что это дело не умерло.

... Мы с Металлаккордом накатывали программу и готовили большой концерт в Москве. Как раз тогда появилось определение «хэви-метал», модное, загадочное, романтичное и непонятное. Но мы усекли, что должно быть как можно больше железа: шипы, цепи, клепки. Сделали сами себе костюмы. У меня до сих пор дома лежит целый пакет нашего железа из Металлаккорда. Красиво было!..» (из интервью В. Марочкину).



Но в 1987 году Маврину поступило предложение занять место гитариста в группе Ария, для записи их альбома «Герой асфальта». «Арийцы» со своим шефом Виктором Векштейном приезжали тогда на репетиции Металлаккорда, где и обратили внимание на гитариста. Сергей же про эту группу и её репертуар вообще ничего не знал. Векштейн и Маврин обменялись контактами, и «вошли в режим ожидания». Но не получив тогда чёткого ответа, Сергей вскоре оказался в группе Альфа (подробнее — здесь: «Кузница кадров» – группа «Альфа»). Однако, вскоре с ним связался гитарист и композитор Арии Владимир «Холст» Холстинин, и Сергей тут же «скорректировал» своё решение. Таким вот образом, Маврин попал в группу, которой отдал затем 8 лет своей жизни.



«Пока я ждал результатов прослушивания, я устроился в Альфу к Сарычеву. Там быстро всё произошло: я поиграл немного на гитаре, потом мы побеседовали, и Сарычев говорит: «Ну, всё! Две недели репетируем и на гастроли. Программа есть — и вперёд!». А потом звонит Володя Холстинин и говорит: «Мы решили, что ты будешь!». Здорово, — думаю, — но что же делать с Сарычевым? Неудобно как-то получилось. Впрочем, разобрался я там как-то с этой ситуацией. И вот таким образом началась моя 8-летняя «арийская» эпопея...» (из интервью В. Марочкину).


Вместе с гитаристом в новый коллектив переходит и Удалов. После 1-го диска, участвовал Сергей также в записи ещё и следующих 2-х — «Игра с огнём» (1989) и «Кровь за кровь» (1991).



В начале 1990-х гг., во время очередного «арийского» кризиса, по приглашению немецкого продюсера Майкла Курцмана, Сергей и бас-гитарист Арии Виталий Дубинин отправляются в Германию для работы по контракту с фирмой EMI над проектом Lion Heart, где за 3 месяца музыканты записали несколько песен.



Период работы в Арии позволил Маврину выработать собственный стиль игры, который стал визитной карточкой гитариста. С тех самых пор особая техника касания музыканта touch-style получила название «мавринг» — оригинальные пассажи, сыгранные на грифе гитары, сравнимые с игрой пианиста. Тогда же сложился и вкус исполнителя к определенным маркам гитар: Gibson, Fender, Jackson.


Но в конце 1994 года, из-за неудачных (после записи альбома «Ночь короче дня») гастролей в Германии, в Арии разгорается конфликт, в результате которого из группы увольняют вокалиста Валерия Кипелова. В знак протеста против увольнения друга, вслед за ним, уже записав ряд партий для нового «арийского» альбома, уходит и Маврин. В течение 2-х месяцев тандем Маврин/Кипелов даёт собственные концерты по клубам с программой «Назад в будущее», репертуар которой состоял из каверов на хиты Creedence, Slade, Nazareth и Rolling Stones.


Затем Кипелова в Арию возвращают. Маврин же от предложения вернуться отказывается, посчитав, что уходя, надо уходить. В дальнейшем аналогичные предложения поступали регулярно, но Сергей остался верен своему принципу, хотя, периодически Арию затем и поддерживал «неофициально».



«Ария — это ступенька роста. Даже не карьеры… я не люблю это слово: я не строю себе карьеру, скорее, это профессиональное развитие…

…. А самый профессиональный концерт — это когда мы первый раз работали в Германии на огромнейшей площадке в 100 тысяч народу. В принципе, я думаю, про эту историю все «арийцы» рассказывают, как про самый запомнившийся концерт, потому что народу было не видно конца-края — целое певческое поле. За Берлинской стеной с западной стороны работали Pink Floyd и Майкл Джексон, а с восточной стороны — Marillion и несколько групп их разогревали, в том числе и мы. Мы вторыми работали. Там объявили: «Хэви-метал из Москвы! Группа Ария!» — и 100 тысяч начинают ржать. Но после 2-ой песни все плясали как миленькие и махали красными тряпками! Мы очень здорово отыграли, не боялись нисколько...» (из интервью В. Марочкину).



Затем, в 1995 году, композиция Сергея «Flying» выходит на сборнике произведений лучших гитаристов России «Эти парни с гитарой». Весной-летом того же года Маврин «по телефону» репетирует со своими лос-анджелесскими друзьями — ех-солистом Автографа (подробнее — здесь: «Автографу» - 40!) Артуром Беркутом и его «американской» группой, записав гитарные партии для нескольких музыкальных композиций. На московском концерте этот объединённый коллектив выступает затем под названием TSAR. Правда, дальнейшего развития проект не получил.




Затем, в 1996 году, Сергей идёт работать в коллектив Дмитрия Маликова, что дало ему возможность и зарабатывать, и заниматься любимым делом.


А в 1997 году дуэт Маврин/Кипелов, при участии Павла Чинякова (ех-Hellraiser) и Александра «Алика» Грановского (Мастер, подробнее — здесь: Мастер из «Мастера»), записывают альбом «Смутное время». Его можно считать этапным в творчестве Сергея. До него Маврин выступал только как соавтор песен. На «Смутном времени» же ему принадлежат уже все аранжировки, а так же половина музыкального материала. Альбом этот побил даже рекорды самой Арии по продажам. Первая партия — 3000 дисков, была распродана ещё до их поступления на склад!



В дальнейшем, Сергей неоднократно предлагал Кипелову делать совместный проект, взяв за основу материал «Смутного времени», но в «живом исполнении» песни эти дошли до слушателей лишь только через 5 лет.


Затем Маврин решает оставить работу у Маликова и создаёт свою группу — Маврик. И с 1998 года работает в собственном проекте (с 2004 года он станет именоваться Маврин). Музыкальная формация группы полностью удовлетворяет всем требованиям гитариста-виртуоза: он успешно продвигает инструментальную музыку, которой отдаёт большую часть своего времени.



А официальной датой образования группы считается 21 мая 1998 года. Именно тогда, на фестивале «Загубленное детство», организованном одноимённым Фондом, где Маврин был признан лучшим гитаристом, а композиция «Будем жить, Мать Россия» — лучшей песней, и было решено, что группа будет.



Фронтменом нового коллектива становится Беркут.  Для быстрой раскрутки, первые 2 альбома — «Скиталец» и «Неформат-1», композиции на которых по стилю были близки к хард-року, выпустили под грифом Арии. Кстати, все инструментальные партии на «Скитальце» (кроме ударных и вокала) — гитара, бас, клавишные, — были записаны одним Мавриным. Лишь в инструментальной композиции «Макадаш» соло на мандолине исполнил «гость альбома» — Холстинин.



А вот за 2 недели до концертной презентации альбома, неожиданно для всех исчез «штатный» бас-гитарист. Релиз оказался на грани срыва. К счастью, также неожиданно нашёлся достойный кандидат — Александр Мосинян. Он смог менее чем за 2 недели выучить материал. И презентация состоялась, как и было намечено — 20 февраля 1999 года в московском клубе «Ю-Ту».



В 2000 году группа приступает к записи своего 2-го альбома — «Неформат-1». На нём Сергей впервые пробует силы в качестве поэта. Но, в процессе записи, группу неожиданно покидает ещё и Беркут. Приходится срочно искать замену. И новым вокалистом становится великолепный певец Стас Витарт. А уже после записи альбома в группу приходит второй гитарист — Юрий «Алексис» Алексеев — 2-ой, после Анатолия «Крупского» Крупнова (подробнее — здесь: «Я хочу быть как солнце, но не серым как небо»), лидер старого Чёрного Обелиска. Также на счету Юрия был ещё и сольный проект — Триумфальная Арка, в рамках которого он выпустил альбом «Мир — дьявол» и дал несколько концертов.


Однако, после 2-х концертных выступлений, Витарт решает группу покинуть, решив, что ему интересно заниматься совсем другой музыкой. И место за микрофоном опять занимает Беркут.


В том же 2000 году Маврину предлагают создать программу о тяжёлой музыке на радио «Юность». Сначала он не воспринял предложение всерьёз. Но уже вскоре в эфир вышел 1-й выпуск программы «Железный Занавес» (2000-2008, а с июля 2009 года новые выпуски «ЖЗ» можно услышать на ВКонтакте в группе www.vkontakte.ru/club3906904, на официальном сайте программы www.ironzanaves.ru, а также в разделе «Неформат» на сайте «Комсомольской Правды» — http://www.kp.ru/daily/neformat/). Вести её Сергею помогает Демон КузЪмичЪ. Вместе они не только рассказывают о признанных уже мастерах «тяжёлой» сцены, но и ставят в эфир записи молодых, неизвестных широкой публике команд. Чуть позже под эгидой программы стал проводиться ещё и хард-рок фестиваль «Железный Занавес».


А в конце года коллектив Сергея приступает к записи нового альбома. И Беркут в очередной раз покидает группу….  На этот раз не один — вместе с ним уходят Мосинян и Чиняков.


В результате Маврин и Алексеев вынуждены были потратить некоторое время на поиски новых музыкантов. Так новым вокалистом становится Артём Стыров, а басистом — Алексей Харьков.


И в 2001 году альбом «Химический Сон» всё же выходит. Он становится этапный для группы: принципиально новое звучание инструментов и великолепное качество записи, раскрывающее профессионализм Сергея как звукорежиссёра.



С выходом этого альбома группа меняет название на «Сергей Маврин». Сам музыкант изначально хотел дать название, отвлечённое от чьих-либо фамилий, например — Стая. Но, к сожалению, для раскрутки никому не известного имени требовалось довольно много средств и времени. Ведь даже под названием «Маврик» рекорд-компании стремились дописать «экс-Ария», что противоречило индивидуальности коллектива. Окончательное решение о смене названия группа приняла по совету музыкального лейбла «Irond Records», выпускавшего их новый альбом.


3 песни на этом альбоме появились совершенно необычным для Маврина образом — впервые он писал музыку к готовым тестам. Среди них была и заглавная — «Химический Сон». Свою лепту в написание музыки внёс и Алексис, сочинив риф, из которого выросла песня «Мираж», и, написав, в соавторстве с Сергеем, музыку на текст «Прорвёмся!». Большинство же текстов на диске принадлежат «штатной» рок-поэтессе Арии Маргарите «Маргенте» Пушкиной (подробнее — здесь: Арии Маргенты). Остальную часть Маврин написал сам, в том числе и пронзительную «На осколках веры».




Затем, в 2002 году, группа выпускает сборник баллад «Одиночество», в котором собирают песни со всех альбомов коллектива и «Свет дневной иссяк» со «Смутного времени». Инструментальная же часть всех песен была перезаписана и заново сведена.


А весной того же года стало известно о распаде Арии. Обе её половины — Дубинин/Холстинин с одной стороны, и Кипелов/Манякин/Терентьев с другой, — независимо друг от друга предложили Маврину присоединиться к ним. Сергей же, изначально отрицавший возможность полноценной работы сразу в 2-х коллективах, в конце концов принял предложение своего старого друга Кипелова. С собой он привёл в проект Кипелов и басиста Харькова. Программу коллектива составили старые «арийские» песни и материалы из «Смутного времени». С этим багажом проект вёл концертную деятельность.



Летом 2003 года Сергей записывает с проектом Кипелов концертный альбома «Путь наверх», а в конце года — сингл «Вавилон».


Параллельно шла подготовка и к записи нового альбома группы Маврик, отметившей в конце мая своё 5-летие в клубе «Эстакада». На этом концерте состоялся дебют барабанщика Павла Элькинда (ех-Ключи). Он оказался очень коммуникабельным человеком и легко влился в коллектив.


Изначально весь материал ещё не вышедшего альбома под рабочим названием «Запрещённая реальность», решили предложить Кипелову для его проекта, но Валерия он не устроил стилистически.



И 26 января 2004 года альбом «Запрещённая реальность» выходит под вывеской группы Маврин. Этот диск Сергея оказался самым удачным. На автограф-сессии с предрелизной продажей альбома 24 января в «Ля-ля-парке» ТЦ «Горбушкин двор» собралось более 400 человек. Дисков на всех не хватило, и многим поклонникам пришлось ждать 2 дня, чтобы его приобрести. А всего недели со дня релиза хватило, чтобы альбом стал лидером продаж января.


В сборник этот вошли 11 треков, среди которых наиболее популярными стали «Пока боги спят», «Рождённые жить», «Дорога в рай», «Тающий мир». По звучанию новый альбом продолжил линию «Химического Сна». Особая, «зеркальная» композиция песен и повторяющиеся музыкальные фрагменты, оттеняющие характер каждой — дань рок-оперной традиции — делали альбом концептуальным и качественно новым для «тяжёлой» сцены. Крайне необычным для металлических групп явилось и оформление альбома: чёрно-белые — «уголь-бумага» — картины художницы Марины Юрьевой. Они писались независимо от альбома, но Маврина поразило то, как точно они соответствуют характеру песен. Половину текстов написал сам Сергей, с остальными ему помогали молодые поэтессы Анна Балашова и Юлия Кей.



А весной Кипелов попросил-таки Маврина переаранжировать песню «Падший» с «Запрещённой реальности» для своего проекта. Сергей сделал новую аранжировку, а также вместе с Пушкиной поучаствовал в написании и нового текста. Обновлённая композиция получила название «Пророк», став 3-ей новой песней в репертуаре Кипелова. И с осени они начали её исполнять на концертах. Маврин же, в конце октября проект покинул, оставив за своими коллегами право на исполнение песен, в написании которых принимал участие. Харьков решил остаться с Кипеловым.


22 января 2005 года вышел макси-сингл Маврика «Обратная сторона реальности», включающий 4 композиции: «Пророк» (в авторской версии), инструменталку «Крылья» (посвящённую жертвам теракта на рок-фестивале «Крылья» 5 июля 2003 года около метро «Тушинская») и 2 новые песни — «Здесь и сейчас» и «Город, стоящий у солнца».



К этому моменту прошёл уже год после прекращения концертной деятельности группы. Но, несмотря на это обстоятельство, на автограф-сессию пришло более 500 человек. И в общей сложности она продлилась не час, как планировалось, а 2,5. Притом проводить её пришлось в 2 этапа в 2-х разных помещениях, так как группа просто не успевала раздать автографы всем желающим.


А в конце января вновь открылся клуб «Ю-Ту», в котором 6 лет назад состоялась концертная презентация группы. И там же, 27 января 2005 года, Маврик выступили в обновлённом составе с небольшой получасовой программой, закрыв своим выступлением фестиваль «Железный Занавес». А 23 февраля состоялось полноценное полуторачасовое выступление группы с новой программой, приуроченное к 2 дням рожденья — самого Маврина и юбилею Алексеева. На концерт собралось более 1 тыс. зрителей, которые едва поместились в небольшом клубе.



В 2006 году Сергей записывает следующий альбом — «Откровение», а также выезжает вновь в составе Арии на гастроли. Через год дискография группы пополняется концертным альбомом «Live», а также диском «Фортуна», в котором были собраны только инструментальные композиции в исполнении одного только Маврина. Конец года увенчался появлением видео живого выступления «Made In Питер», записанным в DVD-формате.



В августе 2008 года группа была приглашена в качестве одного из хэдлайнеров на новосибирский опен-эйр фестиваль «ZATMENIE». Там музыканты «случайно» нашли своего будущего директора — Викторию Нетак, организатора этого самого фестиваля.


13 сентября того же года в СДК МАИ состоялся праздничный концерт, посвященный 10-летию группы. В праздновании приняли участие коллеги и друзья Маврина: Кипелов, Беркут, Стыров, Витарт и Харьков.



В ноябре 2008 группа Сергей Маврин отправилась в юбилейный тур по городам Сибири под названием «10 лет в музыкальной вселенной», а в январе и феврале 2009 года состоялись самые масштабные в жизни группы гастроли — «Winter Metal Tour — Здесь и сейчас». За 1,5 месяца группа объехала почти всю Россию!


А уже осенью 2009 года группа отправляется в очередное турне с  программой, которую назвали «Из пламени и льда». Помимо новых композиций и проверенных хитов, группа включила в репертуар песню, которую Сергей когда-то принёс в Арию — «Дай руку мне». Это произведение решено было перезаписать и представить на готовящемся к выходу в преддверии номерного альбома сингле. С новым, современным звучанием и в исполнении нескольких вокалистов.



2010 год ознаменовался появлением 6-го студийного альбома музыканта «Моя свобода», в который вошли треки «Моё время», «Новый день», «Show Time», а также инструментальные композиции «Рождение», «Падшая звезда» и «Final». А на песню «Утоли мои печали» были созданы сразу 2 версии видеоклипа. Через 2 года музыкант выпускает сингл «Иллюзия» и 7-ю студийную работу «Противостояние», которая получилась ближе всего к жанру рок-оперы. Для исполнения вокальных партий лидер группы пригласил Беркута, Дубинина, Алексея Булгакова и других.


Премьера же 8-го альбома группы — «Неотвратимое» состоялась лишь 3 года спустя. В список треков вошли песни «Бесконечность дорог», «Ангел-хранитель», «Стрелы в небо», «Корабль-призрак». Не обошлось и без цитирования классиков: в композицию «Роза мира» Маврин добавил музыкальную тему из кантаты немецкого композитора-экспериментатора Карла Орфа «Carmina Burana O Fortuna» («Песни Бойерна»).



В апреле 2017 года состоялся релиз нового альбома Сергея «Белое солнце», в котором партии вокалиста, гитариста, клавишника и даже гусляра исполнил он сам. Помощь понадобилась только для записи бас-гитары (Сергей Борисов) и барабанов (Дмитрий Завидов).


В 2018 году Маврин отметил юбилей — в мае его группе «стукнуло» 20 лет. В честь юбилея, 20 октября музыканты дали большой праздничный концерт в Москве в клубе «Театр». В 3-часовом выступлении приняли участие не только сам коллектив, но и приглашённые гости, прозвучали песни разных лет, как уже полюбившиеся слушателю, так и новые.


Затем, в августе того же года, группа Сергея выступила на рок-фестивале «Rock on the water».



«Мне просто не довелось в своё время изучить нотную грамоту, да и теорию музыки тоже. Сегодня существует качественная и удобная звукозапись, что помогает мне делиться своими музыкальными и поэтическими идеями с окружающими. Знание теории и нотной грамоты — это хорошая помощь в сочинении, но не более того. И уж тем более не мастерство. Музыка — это отражение души, её создателя в первую очередь» (С. Маврин).



Состав группы Маврин: Евгений Колчин (вокал), Сергей Маврин (гитара), Даниил Наумов (барабаны), Николай Просветов (бас-гитара), Анна Балашова (лирика), Вячеслав Гахов (техник).


Последний на сегодняшний день альбом группы — «Иди и смотри» — вышел в конце 2021 года.



Личная жизнь музыканта отличается редкой стабильностью. У Сергея есть жена Елена, с которой он расстаётся крайне редко. Детей в семье нет.


Сергей идёт в ногу со временем, поэтому, помимо официального сайта, присутствует во всех популярных социальных сетях (ну, тех, что ещё «работают»). Судя по опубликованным там фото, Маврин находится в прекрасной физической форме — подтянут и свеж. Однако в интервью он рассказал, что на самом деле далёк от правильного образа жизни. Во-первых, он трудоголик. Во-вторых, курит, пьёт много кофе, любит вино, а ещё мало спит и ест. Правда, уже много лет ежедневно по 30-40 раз отжимается и занимается штангой. А ещё в 2010 году решил стать вегетарианцем. В его случае это не дань моде, а то, к чему он шёл всю жизнь. Сергей не только не ест мяса, он исключил из обращения и обихода всё, что было сделано из натуральной кожи и меха. То есть, попал под влияние эко-активистов.


А вот над собственным телом Маврин «поизгаляться» любит. По части татуировок он, пожалуй, один из самых ярких представителей в отечественном шоу-бизнесе (Тимати — не в счёт!). Своё первое тату он сделал в далёком 1991 году. Это был орёл на плече. Но сегодня его уже почти и не видно в обрамлении других рисунков. У Сергея сделаны тату-рукава, которые впоследствии распространились на шею, грудь, живот и спину. Он считает, что это прекрасный «концертный наряд», за которым легко ухаживать лишь с помощью мыла и мочалки.



И к животным у Маврина отношение особенное: он старается помогать бездомным, отслеживает и освещает проблемы зоозащитных организаций.


Свободное от концертов время Сергей предпочитает проводить на даче. Там музыкант выращивает свои любимые овощи и фрукты.



А вот фото жены музыканта в Сети найдётся не много. Зато в аккаунте Сергея предостаточно снимков с участницей его коллектива Анной Балашовой. В группе она занимает сразу 2 должности — поэта и администратора. Некоторые поклонники даже высказали предположения, что между ними не только рабочие отношения. Но слухам этим никаких официальных подтверждений нет. Так что данная информация — не более чем домыслы «любознательных» фанатов.



Кстати, на 4 марта 2023 года группой запланирован концерт в честь юбилея Сергея Маврина в  московском клубе «Glastonberry» с участием его друзей и коллег. Музыканты обещают эксклюзивную программу и много-много сюрпризов.



«К понятию «русский рок» никак не отношусь. Я не знаю и не понимаю, что это такое. Всё это каким-то глупым патриотизмом отдаёт. Для меня хорошая музыка интернациональна. Она либо есть, либо её нет» (С. Маврин).



Дискография С. Маврина:


Ария: «Герой асфальта» (1987), «Игра с огнём» (1989), «Кровь за кровь» (1991), «Ночь короче дня» (1995),  «Легенды русского рока» (сборник, 1997), «Штиль»  (сборник, 2002), «Чужой» (сингл, 2004),  «Герой асфальта XX лет» (концертный, 2008), «30 (1985-2015)» (сборник, 2016), «Ария 30 лет! Юбилейный концерт» (концертный, 2016).


Кипелов: «Путь наверх» (концертный, 2003), «Вавилон» (сингл, 2004), «Кипелов X лет. Крокус Сити Холл» (концертный, 2013).



Маврик/Маврин: «Смутное время» (Маврин/Кипелов, 1997), «Скиталец» (1998), «Неформат-1» (2000), «Химический сон» (2001), «Одиночество» (2002), «Запрещённая реальность» (2004), «Обратная сторона реальности» (2005), «Откровение» (2006), «Фортуна» (2007), «Live» (2007), «Моя свобода» (2010), «Иллюзия» (2012), «Противостояние» (2012), «Неотвратимое» (2015), «Альтаир» (макси-сингл, 2016), «Белое солнце» (2017), «Метель» (2017), «20 лет» (2019), «Герой асфальта-2021» (концертный, 2021), «Странное танго» (2021), «Иди и смотри» (2021).



Сторонние проекты: «Various artists. Эти парни с гитарой» (сборник, 1995), TSAR «TSAR» (1995), Дмитрий Маликов «100 ночей» (1996), Ольга Дзусова «Тайный Париж» (1998), Слот «4ever» (2009), Margenta «Дети Савонаролы» (2009),   Куприянов «50:35» (концертный, 2011), ShowTime «Press Your Fucking Delete Key» (мини-альбом, 2014), Дубинин/Маврин  «Герой асфальта» (сингл, 2021), Виталий Дубинин «Русский сон» (сингл, 2021).



P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.


Источники:

https://zen.yandex.ru/media/id/5b50a96467efea00a91df2e2/sergei-mavrin-samoe-nachalo-chernyi-kofe-i-metallakkord-628351823d6ebd6fbea23f4a?&

https://24smi.org/celebrity/4165-sergei-mavrin.html

http://www.mavrick.ru/history/

https://rockcult.ru/po/sergey-mavrin-facts-quotes/

https://rockperson.ru/russkie-rok-zvezdy/sergei-mavrin-zhena-lichnaia-zhizn-biografiia

Ссылки по теме:
Метки: Музыка   имена   юбилеи   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
поручик Ржевский 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
al-lav 6 минут назад
Как много букв...
А по сути...
Музыкант, широко-известный, узкому кругу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
klop 3 часа назад
// В итоге никуда он не поступил: денег 2 тыс. за «поступление» у него не было //

В смысле 2 тыс? В СССР плата за поступление?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
828
Ольга 3 часа назад
в свое время Пророк и Падший на слух поймала, даже плагиат подозревала.
первый альбом в руки попал лет 20 назад, Химический сон. из всего отечественного рока именно стиль Маврина самый любимый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Горбовский
хронический лентяй (
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2671



Другие посты автора
Популярное
15 загадочных предметов, назначение которых поставило пользователей в тупик
15 загадочных предметов, назначение которых поставило пользователей в тупик
Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну
Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну
Набирающие популярность
Airspeeder Mk4 - летающий гоночный аппарат
Airspeeder Mk4 - летающий гоночный аппарат
50 лет назад
50 лет назад
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#новости#дети#красота#наука#автомобили#автомир#познавательно
#интересно#в мире#история#Прикол#Приколы#забавно#Турция#Еда#удивительно#Жизнь
#Юмор#животные#кино#интересное#подборка#картинки#роль#собаки#Ynews#природа
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) Легендарному композитору Хансу Циммеру исполнилось 60 лет Легендарному композитору Хансу Циммеру исполнилось 60 лет 25 странных историй о том, как родители назвали своих детей 25 странных историй о том, как родители назвали своих детей Олдовые рокеры отметили 50-летие творческого союза Олдовые рокеры отметили 50-летие творческого союза 25 лет назад в Тушино прошел легендарный фестиваль "Монстры Рока" 25 лет назад в Тушино прошел легендарный фестиваль "Монстры Рока" Пока собирал фамильный пост, чуть не потянул лицевые мышцы Пока собирал фамильный пост, чуть не потянул лицевые мышцы

На что жалуетесь?

Вернуться