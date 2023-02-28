Маврик. Сегодня отмечает свой 60-летний юбилей Сергей Маврин

Рок-музыкант, гитарист-виртуоз Сергей Константинович Маврин родился 28 февраля 1963 года в Казани, в семье следователя по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Константина Маврина. Дом, где они жили, находился напротив консерватории, что, возможно, и повлияло на любовь Сергея к музыке.
В детстве он мечтал играть на ударных. Также очень увлекала его и игра на фортепиано. Однако, музыкальную школу Сергей не посещал и обучался игре на инструментах самостоятельно.
Отца по долгу службы в 1975 году перевели в Москву, и мальчик с родителями переехал в столицу. За 2 года до этого он получил в подарок свою первую гитару, на которой начал подбирать проигрыши к песням советских ВИА Самоцветы и Цветы.
А услышав затем радиопередачу «Голоса Америки», в которой транслировалась музыка Deep Purple и Led Zeppelin, начинающий музыкант решил переделать свою акустическую гитару под электрическую, для чего использовал кустарные звукосниматели. Технику игры Маврин совершенствовал на репертуаре своих любимых зарубежных рок-коллективов.
« — Увлечение роком началось ещё в Казани. Слушал всё: от панк-рока до Самоцветов. Впитывал, как губка, в себя информацию, а потом уже пришло увлечение гитарой. Однажды услышал песню Самоцветов «Мы — точки-тире телеграфные», и она, как ни странно, повлияла на меня, как на гитариста. Там очень яркая гитарка, и почему-то меня зацепило... А потом уже слушал Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival...
… Потом — школьные ансамбли — всё как обычно. В принципе, начало-то у всех, наверное, традиционное: школьные группы.
— А в какой школе ты учился?
— 916-я, в Орехово-Борисово. Первая группа называлась Визит. Это — школьный ансамбль. Играли всё, что слышали, но в основном Slade. Нам даже казалось, что мы играли не хуже, чем Slade. Это в 7-то классе! Только у нас аппаратура была плохая! А когда будет аппаратура такая же, тогда!.. Вот так» (из интервью С. Маврина музыкальному критику и блогеру Владимиру Марочкину, 2022).
Начинал он свою исполнительскую деятельность с самой распространённой тогда гитарой «Урал», играя на танцах в школьных ансамблях. Сергей признавался в любви к советскому инструменту, и даже восстановил самостоятельно несколько его экземпляров. Сейчас «возрожденный» «Урал» является чуть ли не основным рабочим инструментом гитариста.
После школы Сергей пошёл учиться в СПТУ на слесаря-сборщика, параллельно посещая музыкальный коллектив Юрия Гальперина Мелодия, многое сделавший для становления его, как музыканта.
Во время службы в армии, в первые полгода Маврин попал в Тамбовский учебный центр (ТУЦ), где был военный оркестр, и где он научился играть ещё и на духовых: там послушали, как Сергей играет на гитаре и сказали, что гитарист он, конечно, клёвый, но «играть нужно вот на этом», и дали в руки альт. Хотя, на гитаре он так же играл, и даже пел. Репертуар рядового Маврина состоял из хитов Землян, Круиза и Машины Времени. Кстати, видимо тогда у него появилась тяга к духовым, что в дальнейшем было сильно отражено в аранжировках. Потом ещё 1,5 года Сергей служил под Ташкентом. Вообще-то, их подразделение уже летело в Афганистан, но 12 человек, считая Маврина, почему-то сняли в Ташкенте и оставили в пос. Азадбаш. А там был свой ансамбль, и музыкант сразу же стал его художественным руководителем. А на ритм-гитаре у него играл целый командир роты!
И демобилизовавшись, юноша решил связать-таки свою жизнь с музыкой. А началось всё в 1984 году, когда бывшие одноклассники решили восстановить Визит, пытаясь играть на танцах.
Сергей хотел поступить в Музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне — Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке), для того, чтобы дальше учиться игре на гитаре профессионально. Однако оказалось, что для того, чтобы поступить в училище, надо было где-то работать по специальности — либо в ресторане, либо в филармонии, а чтобы работать по специальности в ресторане или в филармонии, надо было учиться! В итоге никуда он не поступил: денег — 2 тыс. за «поступление» — у него не было, а в филармонию, и даже в ресторан, не брали…
В итоге Маврин подал документы в Московский государственный университет культуры и искусств/МГУКИ, где никаких «условий» для зачисления не было, но уже буквально через 2 недели оттуда ушёл.
Однако, работать где-то было надо. Год Сергей проработал в одном закрытом «ящике», и, в конце концов, решил даже завязать с музыкой и пойти в водители-дальнобойщики, и сдал уже документы в одну автобазу, прошёл медкомиссию. Но вдруг, за несколько дней до выхода на работу, ему в 7 час. утра позвонил приятель с вопросом: «Ты не хочешь пойти в группу Чёрный Кофе поработать?» Маврин с радостью согласился, и тут же поехал с ЧК на гастроли, прямо на ходу разучивая репертуар.
Так, с группой Дмитрия Варшавского (подробнее — здесь: Светлый «металл» Дмитрия Варшавского), работавшей тогда от Актюбинской государственной филармонии, в 1985 году Сергей объехал почти весь Союз. Но после завершения 4-месячного тура он группу покинул. Одной из причин недолгого пребывания Маврина в ЧК была частая смена состава, которую практиковал его лидер.
« — Почему распался ваш состав Чёрного Кофе?
— Это были очень длительные гастроли, и мы через полгода уже просто видеть не могли друг друга. Вернулись в Москву — и все разбежались» (из интервью В. Марочкину).
А спустя полгода Маврин решил собрать собственный коллектив, которому дал название Металлаккорд. Музыканта поддержал барабанщик ЧК Максим Удалов. Репетировала группа в ДК имени III Интернационала в Люблино. Затем музыканты отправились на гастроли по тому же, что и ЧК, маршруту. За 7 месяцев, пока длился их тур, они выступали не только в поселковых клубах, но даже и на зернохранилищах.
« — Металлаккорд — это уже была моя группа. Мы ничего не записывали. А когда я ушёл в Арию, он ещё примерно год существовал под этим названием в составе: Рома Лебедев из Коррозии, Олег Белов, Игорь Ремишевский — вот они записали альбом, и даже на пластинке «Рок-панорама» у них вышла песня. Мне было приятно и интересно наблюдать, что это дело не умерло.
... Мы с Металлаккордом накатывали программу и готовили большой концерт в Москве. Как раз тогда появилось определение «хэви-метал», модное, загадочное, романтичное и непонятное. Но мы усекли, что должно быть как можно больше железа: шипы, цепи, клепки. Сделали сами себе костюмы. У меня до сих пор дома лежит целый пакет нашего железа из Металлаккорда. Красиво было!..» (из интервью В. Марочкину).
Но в 1987 году Маврину поступило предложение занять место гитариста в группе Ария, для записи их альбома «Герой асфальта». «Арийцы» со своим шефом Виктором Векштейном приезжали тогда на репетиции Металлаккорда, где и обратили внимание на гитариста. Сергей же про эту группу и её репертуар вообще ничего не знал. Векштейн и Маврин обменялись контактами, и «вошли в режим ожидания». Но не получив тогда чёткого ответа, Сергей вскоре оказался в группе Альфа (подробнее — здесь: «Кузница кадров» – группа «Альфа»). Однако, вскоре с ним связался гитарист и композитор Арии Владимир «Холст» Холстинин, и Сергей тут же «скорректировал» своё решение. Таким вот образом, Маврин попал в группу, которой отдал затем 8 лет своей жизни.
«Пока я ждал результатов прослушивания, я устроился в Альфу к Сарычеву. Там быстро всё произошло: я поиграл немного на гитаре, потом мы побеседовали, и Сарычев говорит: «Ну, всё! Две недели репетируем и на гастроли. Программа есть — и вперёд!». А потом звонит Володя Холстинин и говорит: «Мы решили, что ты будешь!». Здорово, — думаю, — но что же делать с Сарычевым? Неудобно как-то получилось. Впрочем, разобрался я там как-то с этой ситуацией. И вот таким образом началась моя 8-летняя «арийская» эпопея...» (из интервью В. Марочкину).
Вместе с гитаристом в новый коллектив переходит и Удалов. После 1-го диска, участвовал Сергей также в записи ещё и следующих 2-х — «Игра с огнём» (1989) и «Кровь за кровь» (1991).
В начале 1990-х гг., во время очередного «арийского» кризиса, по приглашению немецкого продюсера Майкла Курцмана, Сергей и бас-гитарист Арии Виталий Дубинин отправляются в Германию для работы по контракту с фирмой EMI над проектом Lion Heart, где за 3 месяца музыканты записали несколько песен.
Период работы в Арии позволил Маврину выработать собственный стиль игры, который стал визитной карточкой гитариста. С тех самых пор особая техника касания музыканта touch-style получила название «мавринг» — оригинальные пассажи, сыгранные на грифе гитары, сравнимые с игрой пианиста. Тогда же сложился и вкус исполнителя к определенным маркам гитар: Gibson, Fender, Jackson.
Но в конце 1994 года, из-за неудачных (после записи альбома «Ночь короче дня») гастролей в Германии, в Арии разгорается конфликт, в результате которого из группы увольняют вокалиста Валерия Кипелова. В знак протеста против увольнения друга, вслед за ним, уже записав ряд партий для нового «арийского» альбома, уходит и Маврин. В течение 2-х месяцев тандем Маврин/Кипелов даёт собственные концерты по клубам с программой «Назад в будущее», репертуар которой состоял из каверов на хиты Creedence, Slade, Nazareth и Rolling Stones.
Затем Кипелова в Арию возвращают. Маврин же от предложения вернуться отказывается, посчитав, что уходя, надо уходить. В дальнейшем аналогичные предложения поступали регулярно, но Сергей остался верен своему принципу, хотя, периодически Арию затем и поддерживал «неофициально».
«Ария — это ступенька роста. Даже не карьеры… я не люблю это слово: я не строю себе карьеру, скорее, это профессиональное развитие…
…. А самый профессиональный концерт — это когда мы первый раз работали в Германии на огромнейшей площадке в 100 тысяч народу. В принципе, я думаю, про эту историю все «арийцы» рассказывают, как про самый запомнившийся концерт, потому что народу было не видно конца-края — целое певческое поле. За Берлинской стеной с западной стороны работали Pink Floyd и Майкл Джексон, а с восточной стороны — Marillion и несколько групп их разогревали, в том числе и мы. Мы вторыми работали. Там объявили: «Хэви-метал из Москвы! Группа Ария!» — и 100 тысяч начинают ржать. Но после 2-ой песни все плясали как миленькие и махали красными тряпками! Мы очень здорово отыграли, не боялись нисколько...» (из интервью В. Марочкину).
Затем, в 1995 году, композиция Сергея «Flying» выходит на сборнике произведений лучших гитаристов России «Эти парни с гитарой». Весной-летом того же года Маврин «по телефону» репетирует со своими лос-анджелесскими друзьями — ех-солистом Автографа (подробнее — здесь: «Автографу» - 40!) Артуром Беркутом и его «американской» группой, записав гитарные партии для нескольких музыкальных композиций. На московском концерте этот объединённый коллектив выступает затем под названием TSAR. Правда, дальнейшего развития проект не получил.
Затем, в 1996 году, Сергей идёт работать в коллектив Дмитрия Маликова, что дало ему возможность и зарабатывать, и заниматься любимым делом.
А в 1997 году дуэт Маврин/Кипелов, при участии Павла Чинякова (ех-Hellraiser) и Александра «Алика» Грановского (Мастер, подробнее — здесь: Мастер из «Мастера»), записывают альбом «Смутное время». Его можно считать этапным в творчестве Сергея. До него Маврин выступал только как соавтор песен. На «Смутном времени» же ему принадлежат уже все аранжировки, а так же половина музыкального материала. Альбом этот побил даже рекорды самой Арии по продажам. Первая партия — 3000 дисков, была распродана ещё до их поступления на склад!
В дальнейшем, Сергей неоднократно предлагал Кипелову делать совместный проект, взяв за основу материал «Смутного времени», но в «живом исполнении» песни эти дошли до слушателей лишь только через 5 лет.
Затем Маврин решает оставить работу у Маликова и создаёт свою группу — Маврик. И с 1998 года работает в собственном проекте (с 2004 года он станет именоваться Маврин). Музыкальная формация группы полностью удовлетворяет всем требованиям гитариста-виртуоза: он успешно продвигает инструментальную музыку, которой отдаёт большую часть своего времени.
А официальной датой образования группы считается 21 мая 1998 года. Именно тогда, на фестивале «Загубленное детство», организованном одноимённым Фондом, где Маврин был признан лучшим гитаристом, а композиция «Будем жить, Мать Россия» — лучшей песней, и было решено, что группа будет.
Фронтменом нового коллектива становится Беркут. Для быстрой раскрутки, первые 2 альбома — «Скиталец» и «Неформат-1», композиции на которых по стилю были близки к хард-року, выпустили под грифом Арии. Кстати, все инструментальные партии на «Скитальце» (кроме ударных и вокала) — гитара, бас, клавишные, — были записаны одним Мавриным. Лишь в инструментальной композиции «Макадаш» соло на мандолине исполнил «гость альбома» — Холстинин.
А вот за 2 недели до концертной презентации альбома, неожиданно для всех исчез «штатный» бас-гитарист. Релиз оказался на грани срыва. К счастью, также неожиданно нашёлся достойный кандидат — Александр Мосинян. Он смог менее чем за 2 недели выучить материал. И презентация состоялась, как и было намечено — 20 февраля 1999 года в московском клубе «Ю-Ту».
В 2000 году группа приступает к записи своего 2-го альбома — «Неформат-1». На нём Сергей впервые пробует силы в качестве поэта. Но, в процессе записи, группу неожиданно покидает ещё и Беркут. Приходится срочно искать замену. И новым вокалистом становится великолепный певец Стас Витарт. А уже после записи альбома в группу приходит второй гитарист — Юрий «Алексис» Алексеев — 2-ой, после Анатолия «Крупского» Крупнова (подробнее — здесь: «Я хочу быть как солнце, но не серым как небо»), лидер старого Чёрного Обелиска. Также на счету Юрия был ещё и сольный проект — Триумфальная Арка, в рамках которого он выпустил альбом «Мир — дьявол» и дал несколько концертов.
Однако, после 2-х концертных выступлений, Витарт решает группу покинуть, решив, что ему интересно заниматься совсем другой музыкой. И место за микрофоном опять занимает Беркут.
В том же 2000 году Маврину предлагают создать программу о тяжёлой музыке на радио «Юность». Сначала он не воспринял предложение всерьёз. Но уже вскоре в эфир вышел 1-й выпуск программы «Железный Занавес» (2000-2008, а с июля 2009 года новые выпуски «ЖЗ» можно услышать на ВКонтакте в группе www.vkontakte.ru/club3906904, на официальном сайте программы www.ironzanaves.ru, а также в разделе «Неформат» на сайте «Комсомольской Правды» — http://www.kp.ru/daily/neformat/). Вести её Сергею помогает Демон КузЪмичЪ. Вместе они не только рассказывают о признанных уже мастерах «тяжёлой» сцены, но и ставят в эфир записи молодых, неизвестных широкой публике команд. Чуть позже под эгидой программы стал проводиться ещё и хард-рок фестиваль «Железный Занавес».
А в конце года коллектив Сергея приступает к записи нового альбома. И Беркут в очередной раз покидает группу…. На этот раз не один — вместе с ним уходят Мосинян и Чиняков.
В результате Маврин и Алексеев вынуждены были потратить некоторое время на поиски новых музыкантов. Так новым вокалистом становится Артём Стыров, а басистом — Алексей Харьков.
И в 2001 году альбом «Химический Сон» всё же выходит. Он становится этапный для группы: принципиально новое звучание инструментов и великолепное качество записи, раскрывающее профессионализм Сергея как звукорежиссёра.
С выходом этого альбома группа меняет название на «Сергей Маврин». Сам музыкант изначально хотел дать название, отвлечённое от чьих-либо фамилий, например — Стая. Но, к сожалению, для раскрутки никому не известного имени требовалось довольно много средств и времени. Ведь даже под названием «Маврик» рекорд-компании стремились дописать «экс-Ария», что противоречило индивидуальности коллектива. Окончательное решение о смене названия группа приняла по совету музыкального лейбла «Irond Records», выпускавшего их новый альбом.
3 песни на этом альбоме появились совершенно необычным для Маврина образом — впервые он писал музыку к готовым тестам. Среди них была и заглавная — «Химический Сон». Свою лепту в написание музыки внёс и Алексис, сочинив риф, из которого выросла песня «Мираж», и, написав, в соавторстве с Сергеем, музыку на текст «Прорвёмся!». Большинство же текстов на диске принадлежат «штатной» рок-поэтессе Арии Маргарите «Маргенте» Пушкиной (подробнее — здесь: Арии Маргенты). Остальную часть Маврин написал сам, в том числе и пронзительную «На осколках веры».
Затем, в 2002 году, группа выпускает сборник баллад «Одиночество», в котором собирают песни со всех альбомов коллектива и «Свет дневной иссяк» со «Смутного времени». Инструментальная же часть всех песен была перезаписана и заново сведена.
А весной того же года стало известно о распаде Арии. Обе её половины — Дубинин/Холстинин с одной стороны, и Кипелов/Манякин/Терентьев с другой, — независимо друг от друга предложили Маврину присоединиться к ним. Сергей же, изначально отрицавший возможность полноценной работы сразу в 2-х коллективах, в конце концов принял предложение своего старого друга Кипелова. С собой он привёл в проект Кипелов и басиста Харькова. Программу коллектива составили старые «арийские» песни и материалы из «Смутного времени». С этим багажом проект вёл концертную деятельность.
Летом 2003 года Сергей записывает с проектом Кипелов концертный альбома «Путь наверх», а в конце года — сингл «Вавилон».
Параллельно шла подготовка и к записи нового альбома группы Маврик, отметившей в конце мая своё 5-летие в клубе «Эстакада». На этом концерте состоялся дебют барабанщика Павла Элькинда (ех-Ключи). Он оказался очень коммуникабельным человеком и легко влился в коллектив.
Изначально весь материал ещё не вышедшего альбома под рабочим названием «Запрещённая реальность», решили предложить Кипелову для его проекта, но Валерия он не устроил стилистически.
И 26 января 2004 года альбом «Запрещённая реальность» выходит под вывеской группы Маврин. Этот диск Сергея оказался самым удачным. На автограф-сессии с предрелизной продажей альбома 24 января в «Ля-ля-парке» ТЦ «Горбушкин двор» собралось более 400 человек. Дисков на всех не хватило, и многим поклонникам пришлось ждать 2 дня, чтобы его приобрести. А всего недели со дня релиза хватило, чтобы альбом стал лидером продаж января.
В сборник этот вошли 11 треков, среди которых наиболее популярными стали «Пока боги спят», «Рождённые жить», «Дорога в рай», «Тающий мир». По звучанию новый альбом продолжил линию «Химического Сна». Особая, «зеркальная» композиция песен и повторяющиеся музыкальные фрагменты, оттеняющие характер каждой — дань рок-оперной традиции — делали альбом концептуальным и качественно новым для «тяжёлой» сцены. Крайне необычным для металлических групп явилось и оформление альбома: чёрно-белые — «уголь-бумага» — картины художницы Марины Юрьевой. Они писались независимо от альбома, но Маврина поразило то, как точно они соответствуют характеру песен. Половину текстов написал сам Сергей, с остальными ему помогали молодые поэтессы Анна Балашова и Юлия Кей.
А весной Кипелов попросил-таки Маврина переаранжировать песню «Падший» с «Запрещённой реальности» для своего проекта. Сергей сделал новую аранжировку, а также вместе с Пушкиной поучаствовал в написании и нового текста. Обновлённая композиция получила название «Пророк», став 3-ей новой песней в репертуаре Кипелова. И с осени они начали её исполнять на концертах. Маврин же, в конце октября проект покинул, оставив за своими коллегами право на исполнение песен, в написании которых принимал участие. Харьков решил остаться с Кипеловым.
22 января 2005 года вышел макси-сингл Маврика «Обратная сторона реальности», включающий 4 композиции: «Пророк» (в авторской версии), инструменталку «Крылья» (посвящённую жертвам теракта на рок-фестивале «Крылья» 5 июля 2003 года около метро «Тушинская») и 2 новые песни — «Здесь и сейчас» и «Город, стоящий у солнца».
К этому моменту прошёл уже год после прекращения концертной деятельности группы. Но, несмотря на это обстоятельство, на автограф-сессию пришло более 500 человек. И в общей сложности она продлилась не час, как планировалось, а 2,5. Притом проводить её пришлось в 2 этапа в 2-х разных помещениях, так как группа просто не успевала раздать автографы всем желающим.
А в конце января вновь открылся клуб «Ю-Ту», в котором 6 лет назад состоялась концертная презентация группы. И там же, 27 января 2005 года, Маврик выступили в обновлённом составе с небольшой получасовой программой, закрыв своим выступлением фестиваль «Железный Занавес». А 23 февраля состоялось полноценное полуторачасовое выступление группы с новой программой, приуроченное к 2 дням рожденья — самого Маврина и юбилею Алексеева. На концерт собралось более 1 тыс. зрителей, которые едва поместились в небольшом клубе.
В 2006 году Сергей записывает следующий альбом — «Откровение», а также выезжает вновь в составе Арии на гастроли. Через год дискография группы пополняется концертным альбомом «Live», а также диском «Фортуна», в котором были собраны только инструментальные композиции в исполнении одного только Маврина. Конец года увенчался появлением видео живого выступления «Made In Питер», записанным в DVD-формате.
В августе 2008 года группа была приглашена в качестве одного из хэдлайнеров на новосибирский опен-эйр фестиваль «ZATMENIE». Там музыканты «случайно» нашли своего будущего директора — Викторию Нетак, организатора этого самого фестиваля.
13 сентября того же года в СДК МАИ состоялся праздничный концерт, посвященный 10-летию группы. В праздновании приняли участие коллеги и друзья Маврина: Кипелов, Беркут, Стыров, Витарт и Харьков.
В ноябре 2008 группа Сергей Маврин отправилась в юбилейный тур по городам Сибири под названием «10 лет в музыкальной вселенной», а в январе и феврале 2009 года состоялись самые масштабные в жизни группы гастроли — «Winter Metal Tour — Здесь и сейчас». За 1,5 месяца группа объехала почти всю Россию!
А уже осенью 2009 года группа отправляется в очередное турне с программой, которую назвали «Из пламени и льда». Помимо новых композиций и проверенных хитов, группа включила в репертуар песню, которую Сергей когда-то принёс в Арию — «Дай руку мне». Это произведение решено было перезаписать и представить на готовящемся к выходу в преддверии номерного альбома сингле. С новым, современным звучанием и в исполнении нескольких вокалистов.
2010 год ознаменовался появлением 6-го студийного альбома музыканта «Моя свобода», в который вошли треки «Моё время», «Новый день», «Show Time», а также инструментальные композиции «Рождение», «Падшая звезда» и «Final». А на песню «Утоли мои печали» были созданы сразу 2 версии видеоклипа. Через 2 года музыкант выпускает сингл «Иллюзия» и 7-ю студийную работу «Противостояние», которая получилась ближе всего к жанру рок-оперы. Для исполнения вокальных партий лидер группы пригласил Беркута, Дубинина, Алексея Булгакова и других.
Премьера же 8-го альбома группы — «Неотвратимое» состоялась лишь 3 года спустя. В список треков вошли песни «Бесконечность дорог», «Ангел-хранитель», «Стрелы в небо», «Корабль-призрак». Не обошлось и без цитирования классиков: в композицию «Роза мира» Маврин добавил музыкальную тему из кантаты немецкого композитора-экспериментатора Карла Орфа «Carmina Burana O Fortuna» («Песни Бойерна»).
В апреле 2017 года состоялся релиз нового альбома Сергея «Белое солнце», в котором партии вокалиста, гитариста, клавишника и даже гусляра исполнил он сам. Помощь понадобилась только для записи бас-гитары (Сергей Борисов) и барабанов (Дмитрий Завидов).
В 2018 году Маврин отметил юбилей — в мае его группе «стукнуло» 20 лет. В честь юбилея, 20 октября музыканты дали большой праздничный концерт в Москве в клубе «Театр». В 3-часовом выступлении приняли участие не только сам коллектив, но и приглашённые гости, прозвучали песни разных лет, как уже полюбившиеся слушателю, так и новые.
Затем, в августе того же года, группа Сергея выступила на рок-фестивале «Rock on the water».
«Мне просто не довелось в своё время изучить нотную грамоту, да и теорию музыки тоже. Сегодня существует качественная и удобная звукозапись, что помогает мне делиться своими музыкальными и поэтическими идеями с окружающими. Знание теории и нотной грамоты — это хорошая помощь в сочинении, но не более того. И уж тем более не мастерство. Музыка — это отражение души, её создателя в первую очередь» (С. Маврин).
Состав группы Маврин: Евгений Колчин (вокал), Сергей Маврин (гитара), Даниил Наумов (барабаны), Николай Просветов (бас-гитара), Анна Балашова (лирика), Вячеслав Гахов (техник).
Последний на сегодняшний день альбом группы — «Иди и смотри» — вышел в конце 2021 года.
Личная жизнь музыканта отличается редкой стабильностью. У Сергея есть жена Елена, с которой он расстаётся крайне редко. Детей в семье нет.
Сергей идёт в ногу со временем, поэтому, помимо официального сайта, присутствует во всех популярных социальных сетях (ну, тех, что ещё «работают»). Судя по опубликованным там фото, Маврин находится в прекрасной физической форме — подтянут и свеж. Однако в интервью он рассказал, что на самом деле далёк от правильного образа жизни. Во-первых, он трудоголик. Во-вторых, курит, пьёт много кофе, любит вино, а ещё мало спит и ест. Правда, уже много лет ежедневно по 30-40 раз отжимается и занимается штангой. А ещё в 2010 году решил стать вегетарианцем. В его случае это не дань моде, а то, к чему он шёл всю жизнь. Сергей не только не ест мяса, он исключил из обращения и обихода всё, что было сделано из натуральной кожи и меха. То есть, попал под влияние эко-активистов.
А вот над собственным телом Маврин «поизгаляться» любит. По части татуировок он, пожалуй, один из самых ярких представителей в отечественном шоу-бизнесе (Тимати — не в счёт!). Своё первое тату он сделал в далёком 1991 году. Это был орёл на плече. Но сегодня его уже почти и не видно в обрамлении других рисунков. У Сергея сделаны тату-рукава, которые впоследствии распространились на шею, грудь, живот и спину. Он считает, что это прекрасный «концертный наряд», за которым легко ухаживать лишь с помощью мыла и мочалки.
И к животным у Маврина отношение особенное: он старается помогать бездомным, отслеживает и освещает проблемы зоозащитных организаций.
Свободное от концертов время Сергей предпочитает проводить на даче. Там музыкант выращивает свои любимые овощи и фрукты.
А вот фото жены музыканта в Сети найдётся не много. Зато в аккаунте Сергея предостаточно снимков с участницей его коллектива Анной Балашовой. В группе она занимает сразу 2 должности — поэта и администратора. Некоторые поклонники даже высказали предположения, что между ними не только рабочие отношения. Но слухам этим никаких официальных подтверждений нет. Так что данная информация — не более чем домыслы «любознательных» фанатов.
Кстати, на 4 марта 2023 года группой запланирован концерт в честь юбилея Сергея Маврина в московском клубе «Glastonberry» с участием его друзей и коллег. Музыканты обещают эксклюзивную программу и много-много сюрпризов.
«К понятию «русский рок» никак не отношусь. Я не знаю и не понимаю, что это такое. Всё это каким-то глупым патриотизмом отдаёт. Для меня хорошая музыка интернациональна. Она либо есть, либо её нет» (С. Маврин).
Дискография С. Маврина:
Ария: «Герой асфальта» (1987), «Игра с огнём» (1989), «Кровь за кровь» (1991), «Ночь короче дня» (1995), «Легенды русского рока» (сборник, 1997), «Штиль» (сборник, 2002), «Чужой» (сингл, 2004), «Герой асфальта XX лет» (концертный, 2008), «30 (1985-2015)» (сборник, 2016), «Ария 30 лет! Юбилейный концерт» (концертный, 2016).
Кипелов: «Путь наверх» (концертный, 2003), «Вавилон» (сингл, 2004), «Кипелов X лет. Крокус Сити Холл» (концертный, 2013).
Маврик/Маврин: «Смутное время» (Маврин/Кипелов, 1997), «Скиталец» (1998), «Неформат-1» (2000), «Химический сон» (2001), «Одиночество» (2002), «Запрещённая реальность» (2004), «Обратная сторона реальности» (2005), «Откровение» (2006), «Фортуна» (2007), «Live» (2007), «Моя свобода» (2010), «Иллюзия» (2012), «Противостояние» (2012), «Неотвратимое» (2015), «Альтаир» (макси-сингл, 2016), «Белое солнце» (2017), «Метель» (2017), «20 лет» (2019), «Герой асфальта-2021» (концертный, 2021), «Странное танго» (2021), «Иди и смотри» (2021).
Сторонние проекты: «Various artists. Эти парни с гитарой» (сборник, 1995), TSAR «TSAR» (1995), Дмитрий Маликов «100 ночей» (1996), Ольга Дзусова «Тайный Париж» (1998), Слот «4ever» (2009), Margenta «Дети Савонаролы» (2009), Куприянов «50:35» (концертный, 2011), ShowTime «Press Your Fucking Delete Key» (мини-альбом, 2014), Дубинин/Маврин «Герой асфальта» (сингл, 2021), Виталий Дубинин «Русский сон» (сингл, 2021).
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P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
https://zen.yandex.ru/media/id/5b50a96467efea00a91df2e2/sergei-mavrin-samoe-nachalo-chernyi-kofe-i-metallakkord-628351823d6ebd6fbea23f4a?&
https://24smi.org/celebrity/4165-sergei-mavrin.html
http://www.mavrick.ru/history/
https://rockcult.ru/po/sergey-mavrin-facts-quotes/
https://rockperson.ru/russkie-rok-zvezdy/sergei-mavrin-zhena-lichnaia-zhizn-biografiia
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А по сути...
Музыкант, широко-известный, узкому кругу....
В смысле 2 тыс? В СССР плата за поступление?