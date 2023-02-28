Маврик. Сегодня отмечает свой 60-летний юбилей Сергей Маврин

« — Увлечение роком началось ещё в Казани. Слушал всё: от панк-рока до Самоцветов. Впитывал, как губка, в себя информацию, а потом уже пришло увлечение гитарой. Однажды услышал песню Самоцветов «Мы — точки-тире телеграфные», и она, как ни странно, повлияла на меня, как на гитариста. Там очень яркая гитарка, и почему-то меня зацепило... А потом уже слушал Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival...

… Потом — школьные ансамбли — всё как обычно. В принципе, начало-то у всех, наверное, традиционное: школьные группы.

— А в какой школе ты учился?

— 916-я, в Орехово-Борисово. Первая группа называлась Визит. Это — школьный ансамбль. Играли всё, что слышали, но в основном Slade. Нам даже казалось, что мы играли не хуже, чем Slade. Это в 7-то классе! Только у нас аппаратура была плохая! А когда будет аппаратура такая же, тогда!.. Вот так» (из интервью С. Маврина музыкальному критику и блогеру Владимиру Марочкину, 2022).