Великанши прошлого или девушки бывают разные

Несколько слегка пугающих портретов реально живших гигантов.
Готовы? Начинаем!)
На первых двух кадрах русская великанша Елизавета Лыско. Родилась она под Новочеркасском в семье небогатых мещан в 1877 году и уже к 9 годам её рост составлял 192 см.
Далее у нас Амалия Шульте. Немка, которая гастролировала в знаменитом цирке Барнума. По разным данным, утверждалось, что её рост то ли 214 см то ли 219 см.
Катя ван Дийк из Нидерландов. Рост женщины 216 см. Годы жизни 1904 - 1968 гг.
Гертруда Холл, рост 213 см. Была известна также как Gertie Hall, Gertie Mills и Victoria Hall.
Элла Уильямс (сценическое имя мадам Абома) родилась в Южной Каролине в США в 1865 году. Рост Эллы был 228 см. Помимо псевдонима, менеджер придумал ей и легенду, будто бы она реальная амазонка из Дагомеи.
Полин Мари Элизабет Веде родилась в Германии в 1866 году. Начала гастролировать по Европе в возрасте 16 лет. В 1882 году была объявлена невестой великана Джозефа Драсала. Также была известна как "Гигантская королева амазонок".
Элла Юинг родилась в 1872 году в штате Миссури (США). До 9 лет была нормальным ребёнком. Потом вдруг начала быстро расти. В дневнике еë матери указано, что рост Эллы прекратился в 22 года на отметке 8 футов 4 дюйма (254 см).
Девушкой заинтересовались предприимчивые люди. Вначале отказавшись, родители Эллы всё же согласились за 250 долларов в неделю показывать свою дочь в шоу. Выступала Элла на цирковых аттракционах под именем «Гигантесса из Миссури». Умерла в 40 лет от туберкулёза.
Ну и, наконец, "cестры-гиганты" Ван Дройзен. То ли из Германии, то ли из Голландии. Эльза, как утверждается, была ростом 243 см, а Хильда — 217 см.
Сёстры написано в кавычках, потому что фактически дамочки были даже не родственницы.
Сначала каждая делала сольную карьеру, катаясь по миру в цирковых труппах, а на каком-то этапе, постарев, решили сделать вот такой дуэт.
Источник:
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