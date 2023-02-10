Великанши прошлого или девушки бывают разные

Девушкой заинтересовались предприимчивые люди. Вначале отказавшись, родители Эллы всё же согласились за 250 долларов в неделю показывать свою дочь в шоу. Выступала Элла на цирковых аттракционах под именем «Гигантесса из Миссури». Умерла в 40 лет от туберкулёза.

Ну и, наконец, "cестры-гиганты" Ван Дройзен. То ли из Германии, то ли из Голландии. Эльза, как утверждается, была ростом 243 см, а Хильда — 217 см.