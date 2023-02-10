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Великанши прошлого или девушки бывают разные

Великанши прошлого или девушки бывают разные

Автор:
10 февраля 2023 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Большая   Прошлое   Размер   гигант   девушки   рост   фото   
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Несколько слегка пугающих портретов реально живших гигантов.

Готовы? Начинаем!)

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На первых двух кадрах русская великанша Елизавета Лыско. Родилась она под Новочеркасском в семье небогатых мещан в 1877 году и уже к 9 годам её рост составлял 192 см.

Далее у нас Амалия Шульте. Немка, которая гастролировала в знаменитом цирке Барнума. По разным данным, утверждалось, что её рост то ли 214 см то ли 219 см.

Катя ван Дийк из Нидерландов. Рост женщины 216 см. Годы жизни 1904 - 1968 гг.

Гертруда Холл, рост 213 см. Была известна также как Gertie Hall, Gertie Mills и Victoria Hall.

Элла Уильямс (сценическое имя мадам Абома) родилась в Южной Каролине в США в 1865 году. Рост Эллы был 228 см. Помимо псевдонима, менеджер придумал ей и легенду, будто бы она реальная амазонка из Дагомеи.

Полин Мари Элизабет Веде родилась в Германии в 1866 году. Начала гастролировать по Европе в возрасте 16 лет. В 1882 году была объявлена невестой великана Джозефа Драсала. Также была известна как "Гигантская королева амазонок".

Элла Юинг родилась в 1872 году в штате Миссури (США). До 9 лет была нормальным ребёнком. Потом вдруг начала быстро расти. В дневнике еë матери указано, что рост Эллы прекратился в 22 года на отметке 8 футов 4 дюйма (254 см).

Девушкой заинтересовались предприимчивые люди. Вначале отказавшись, родители Эллы всё же согласились за 250 долларов в неделю показывать свою дочь в шоу. Выступала Элла на цирковых аттракционах под именем «Гигантесса из Миссури». Умерла в 40 лет от туберкулёза.

Ну и, наконец, "cестры-гиганты" Ван Дройзен. То ли из Германии, то ли из Голландии. Эльза, как утверждается, была ростом 243 см, а Хильда — 217 см.

Сёстры написано в кавычках, потому что фактически дамочки были даже не родственницы.

Сначала каждая делала сольную карьеру, катаясь по миру в цирковых труппах, а на каком-то этапе, постарев, решили сделать вот такой дуэт.


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Метки: Большая   Прошлое   Размер   гигант   девушки   рост   фото   
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1  комментарий
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Татьяна Юсова Полчаса назад
Конец 19-го - начало 20-го веков были богаты на великанов.
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