Любопытные факты о русской печи

1. На Руси существовал неофициальный народный праздник – День русской печи. Отмечали его 19 мая. К этому времени холода отступали, и печь прекращали топить, предоставляя «царице» русской избы отдых.

2. Наши предки использовали печь, в первую очередь, для обогрева дома. Топить печку начинали в середине октября, а заканчивали в мае.

3. Сидеть на печи во время выпечки хлеба считалось плохой приметой.

4. Русская печь символизировала жизнь, являясь олицетворением женщины. Крестьянки рожали на ней детей, а старейшины семьи доживали на теплых кирпичах последние годы.

5. Русские люди верили, что через печной дымоход можно связаться с умершими родственниками. Для этого в разгар праздничного застолья достаточно было подойти к печи и шепотом позвать умершего. Тогда он присоединялся к трапезе. Кроме того, согласно народным поверьям за печкой жил домовой – хранитель домашнего очага.

6. В некоторых местностях Руси крестьяне поддерживали огонь в очаге на протяжении всего года. Исключением являлись только дни больших церковных праздников.

7. Некоторое время количество жилых изб на Руси считали по печным трубам.

8. Печную заслонку всегда открывали во время родов. Считалось, что это поможет женщине родить быстро и легко. Закрывали печь заслонкой, если кто-то из членов семьи собирался в дальний путь, чтобы разговоры о нем не вылетели в трубу и не были услышаны чужими людьми.

9. На Руси было принято здороваться с печью. Для этого было достаточно к ней прикоснуться.

10. По печи предсказывали погоду: если поленья потрескивают и дым из трубы идет столбом – быть холодам. И наоборот, если дрова горели ровно, без искр, а дым стелился по земле, предсказывали наступление оттепели.

11. Печь – героиня русского фольклора. Ее образ встречается в сказках о Емеле, богатыре Илье Муромце, Бабе-Яге.

12. С русской печью связаны многие пословицы и поговорки. К примеру: «Хочешь есть калачи – не сиди на печи» или «С глупой речью сиди за печью».