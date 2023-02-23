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Парящий человек: феномен Дэниеля Хьюма

Парящий человек: феномен Дэниеля Хьюма

Автор:
23 февраля 2023 12:28
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Дэниель Хьюм   левитация   мошенничество   наука   объяснение   полёт   чудо   эффект   
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На протяжении всей истории существования человечества люди стремились туда, куда доступ для них был закрыт – в небо.

И некоторым это почти удавалось.

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В далёком 1868 году в доме лорда Эдера творился хаос. Известный медиум того времени Дэниель Данглас Хьюм (1833–1886 гг.) давал сеанс настоящего полёта. Погрузившись в состояние транса, мужчина несколько раз вылетал из одного окна и плавно нырял в другое.

Имелись сотни случаев свободного перемещения уникума по воздуху в присутствии свидетелей. К тому же мистер Хьюм обладал и другими талантами: делал невесомыми разные вещи и предметы, заставляя их парить в воздухе, почти на 30 сантиметров удлинял собственное тело, безболезненно держал над пламенем руки и даже голову. И вызывал духов, но этим в Лондоне баловался чуть ли не каждый второй.

Хьюм был персоной бесприютной, своего угла не имел и обретался в основном по домам состоятельных граждан, общался со знаменитостями и даже коронованными особами.

Первый случай перемещения по воздуху вопреки законам науки стал случайностью: 19-летний юноша завис на небольшом расстоянии от пола, а затем рывкообразными движениями переместился почти под потолок комнаты.

В 1871 году Хьюм прошёл одно из самых серьёзных испытаний, которое организовал известный разоблачитель медиумов и учёный Уильям Крукс. Он заставил Дэниеля поиграть на аккордеоне, запертом в железной клетке. Тот справился с заданием. Затем последовал знаменитый опыт с раскалёнными углями, которые медиум зажал в кулаке, но на ладони не было ни малейшего следа от ожога.

Постепенно он смог улучшить технику, сделав левитацию плавной и превратив её в свободный полёт. Хьюм, паря, не всегда находился в состоянии транса и мог контролировать свои ощущения и описывать их. Однажды в 1874 году он продемонстрировал свои способности в присутствии знаменитого русского химика Бутлерова, писателя Аксакова, математика Чебышева и других учёных и заставил зависнуть в воздухе колокольчик. Из записей очевидца:

Он дрожал всем телом от противоборствующих чувств страха и радости, что заставляло его говорить голосом, который прерывался. Несколько раз он так взмывал в небо, пока в третий раз не оказался поднят к потолку, с которым его руки и ноги мягко соприкоснулись.

Понятно, что недоброжелателей при таких способностях у уникума было предостаточно. Но ни один из обвинявших Хьюма в мошенничестве не смог доказать этот факт.

Католическая церковь посчитала Дэниеля магом. Причиной отлучения, по всей вероятности, стали всё же способности медиума. Поскольку в истории католичества есть масса святых, обладавших способностью левитировать. Один из ярчайших примеров – монах-францисканец Иосиф Копертинский. Живший в XII веке мужчина во время вознесения молитв зависал в воздухе на глазах у многочисленных прихожан. Примечательно, что в католичестве этот святой считается покровителем космонавтов.

Ещё один яркий пример левитации – йоги, которые, пребывая в позе лотоса, могут совершать прыжки в высоту до полуметра и в длину до двух метров. Этот факт наталкивает на мысль о существовании предлевитации – состояния, в котором вес человеческого тела стремится к нулевому значению.

В Средневековье обладающих такими способностями людей слуги господни убирали с радаров и сжигали на кострах, обвиняя в колдовстве и ведьмовстве. А заодно и тех, кого просто оговорили. Сохранилось судебное решение, вынесенное в 1728 году сразу нескольким жителям города Сегед в Венгрии. Левитирующих граждан, коих было несколько, взвесили. Что показало поразительные результаты – вес взрослого человека составлял 20-30 г.

Мистика мистикой, но этот феномен неоднократно пытались объяснить и с позиции науки. Так, академик Анатолий Охатрин, занимавшийся помимо прочего изучением физики необъяснимых явлений, пришёл к выводу, что левитацию обуславливает временная потеря веса. Её вызывает временное удаление из объекта микролептонного газа. Совместно с коллегами он сконструировал генераторы микролептонных волн и временно лишал веса предметы до 20 кг.

А ижевский учёный Валентин Широносов в рамках проведения опытов по исследованию пондеромоторного эффекта подобрал электромагнитные поля таким  образом, что они ослабляли гравитацию взаимодействующих с ними объектов. В лабораторной установке в воздух медленно всплывал карандаш, а затем другие предметы.

Что касается Хьюма, то после подтверждения его способностей разными  независимыми экспертами он удалился от дел, написал о своём удивительном опыте книгу и скончался в 1886 году, оставшись единственным в истории медиумом, мошенничества которого так и не смогли доказать.

А вы допускаете существование таких явлений как левитация и предлевитация?

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Метки: Дэниель Хьюм   левитация   мошенничество   наука   объяснение   полёт   чудо   эффект   
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27k
Юрьевич 19 минут назад

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6k
Алекс Крайчек 13 минут назад
Парящий человек ХХI века...

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2k
Эдуардо Полчаса назад
Мобильников то тогда не было, сейчас что угодно можно рассказывать: и летать умел и мысли читал и молниями из глаз стрелял. Прям греческий бог во плоти.
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32k
Fat boy slim is * in a heaven 39 минут назад
Раз уж упомянута "левитация" йогов, то ничего фантастического там нет, обычная ловкость рук и жопы на металлической конструкции.
Скорее всего это можно сказать и про "левитирующих медиумов".
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6k
5 копеек 48 минут назад
Фантастиш?
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