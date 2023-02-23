Парящий человек: феномен Дэниеля Хьюма

Хьюм был персоной бесприютной, своего угла не имел и обретался в основном по домам состоятельных граждан, общался со знаменитостями и даже коронованными особами.

Первый случай перемещения по воздуху вопреки законам науки стал случайностью: 19-летний юноша завис на небольшом расстоянии от пола, а затем рывкообразными движениями переместился почти под потолок комнаты.