Парящий человек: феномен Дэниеля Хьюма

На протяжении всей истории существования человечества люди стремились туда, куда доступ для них был закрыт – в небо.
И некоторым это почти удавалось.
В далёком 1868 году в доме лорда Эдера творился хаос. Известный медиум того времени Дэниель Данглас Хьюм (1833–1886 гг.) давал сеанс настоящего полёта. Погрузившись в состояние транса, мужчина несколько раз вылетал из одного окна и плавно нырял в другое.
Имелись сотни случаев свободного перемещения уникума по воздуху в присутствии свидетелей. К тому же мистер Хьюм обладал и другими талантами: делал невесомыми разные вещи и предметы, заставляя их парить в воздухе, почти на 30 сантиметров удлинял собственное тело, безболезненно держал над пламенем руки и даже голову. И вызывал духов, но этим в Лондоне баловался чуть ли не каждый второй.
Хьюм был персоной бесприютной, своего угла не имел и обретался в основном по домам состоятельных граждан, общался со знаменитостями и даже коронованными особами.
Первый случай перемещения по воздуху вопреки законам науки стал случайностью: 19-летний юноша завис на небольшом расстоянии от пола, а затем рывкообразными движениями переместился почти под потолок комнаты.
В 1871 году Хьюм прошёл одно из самых серьёзных испытаний, которое организовал известный разоблачитель медиумов и учёный Уильям Крукс. Он заставил Дэниеля поиграть на аккордеоне, запертом в железной клетке. Тот справился с заданием. Затем последовал знаменитый опыт с раскалёнными углями, которые медиум зажал в кулаке, но на ладони не было ни малейшего следа от ожога.
Постепенно он смог улучшить технику, сделав левитацию плавной и превратив её в свободный полёт. Хьюм, паря, не всегда находился в состоянии транса и мог контролировать свои ощущения и описывать их. Однажды в 1874 году он продемонстрировал свои способности в присутствии знаменитого русского химика Бутлерова, писателя Аксакова, математика Чебышева и других учёных и заставил зависнуть в воздухе колокольчик. Из записей очевидца:
Он дрожал всем телом от противоборствующих чувств страха и радости, что заставляло его говорить голосом, который прерывался. Несколько раз он так взмывал в небо, пока в третий раз не оказался поднят к потолку, с которым его руки и ноги мягко соприкоснулись.
Понятно, что недоброжелателей при таких способностях у уникума было предостаточно. Но ни один из обвинявших Хьюма в мошенничестве не смог доказать этот факт.
Католическая церковь посчитала Дэниеля магом. Причиной отлучения, по всей вероятности, стали всё же способности медиума. Поскольку в истории католичества есть масса святых, обладавших способностью левитировать. Один из ярчайших примеров – монах-францисканец Иосиф Копертинский. Живший в XII веке мужчина во время вознесения молитв зависал в воздухе на глазах у многочисленных прихожан. Примечательно, что в католичестве этот святой считается покровителем космонавтов.
Ещё один яркий пример левитации – йоги, которые, пребывая в позе лотоса, могут совершать прыжки в высоту до полуметра и в длину до двух метров. Этот факт наталкивает на мысль о существовании предлевитации – состояния, в котором вес человеческого тела стремится к нулевому значению.
В Средневековье обладающих такими способностями людей слуги господни убирали с радаров и сжигали на кострах, обвиняя в колдовстве и ведьмовстве. А заодно и тех, кого просто оговорили. Сохранилось судебное решение, вынесенное в 1728 году сразу нескольким жителям города Сегед в Венгрии. Левитирующих граждан, коих было несколько, взвесили. Что показало поразительные результаты – вес взрослого человека составлял 20-30 г.
Мистика мистикой, но этот феномен неоднократно пытались объяснить и с позиции науки. Так, академик Анатолий Охатрин, занимавшийся помимо прочего изучением физики необъяснимых явлений, пришёл к выводу, что левитацию обуславливает временная потеря веса. Её вызывает временное удаление из объекта микролептонного газа. Совместно с коллегами он сконструировал генераторы микролептонных волн и временно лишал веса предметы до 20 кг.
А ижевский учёный Валентин Широносов в рамках проведения опытов по исследованию пондеромоторного эффекта подобрал электромагнитные поля таким образом, что они ослабляли гравитацию взаимодействующих с ними объектов. В лабораторной установке в воздух медленно всплывал карандаш, а затем другие предметы.
Что касается Хьюма, то после подтверждения его способностей разными независимыми экспертами он удалился от дел, написал о своём удивительном опыте книгу и скончался в 1886 году, оставшись единственным в истории медиумом, мошенничества которого так и не смогли доказать.
А вы допускаете существование таких явлений как левитация и предлевитация?
Источник:
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Скорее всего это можно сказать и про "левитирующих медиумов".