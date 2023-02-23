Легенда Востока - Омар Хайям

Омар Хайям появился на свет 18 мая 1048 года в Нишапуре, который в то время был частью Сельджукского султаната, а сейчас находится на территории Ирана. Установить точную дату рождения ученого помог гороскоп, который был составлен лично знавшим его историком Абу-л-Хасаном Бейхаки. А узнать о происхождении Хайяма удалось благодаря его полному имени. Ибн-Ибрахим значит, что его отца звали Ибрахим, а Хайям переводится как палаточный мастер. Таким образом можно предположить, что он происходил из рода ремесленников. По всей видимости отец был не бедным человеком, так как смог дать сыну достойное образование. Учился Хайям в Нишапуре, который был одним из самых больших культурных центров, с богатыми библиотеками и школами самых разных типов. После того, как во время эпидемии умерли его отец и мать, он продал дом и мастерскую и отправился в Самарканд.

Именно в Самарканде, который был признанным на Востоке научным центром, начался путь Хайяма как ученого и поэта. Его познания в области математики и астрономии настолько поразили мудрецов города, что его сразу же сделали наставником. К этому же времени относится и написание первой научной работы Омара, которая к сожалению не сохранилась. Некоторые источники говорят о том, что она называлась 'Проблемы арифметики'. Спустя четыре года, Хайям переехал в Бухару, где 10 лет работал в хранилище книг. Этот период в его жизни был одним из самых плодотворных.

В Бухаре Омар Хайям написал четыре математических трактата. Сейчас исследователи говорят о том, что он во многом опередил время. Ученый изложил алгебраический метод решения квадратных уравнений и геометрический метод решения кубических. Он впервые сказал об алгебре как о науке, отметив, что ее задача – определение неизвестных величин. Большого успеха Омар достиг и в геометрии. В его трактате 'Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида' Хайям, по сути, доказал первые теоремы геометрий Римана и Лобачевского.

В ту эпоху ученые и мудрецы были вольными людьми. Они кочевали из города в город, неся науку тем, кто в ней нуждался. Как правило, правители покровительствовали им. Пытаясь выглядеть достойно в глазах других правителей и своих подданных, они окружали себя учеными.

Так было и с Омаром Хайямом. В Бухаре Хайям находился при дворе Низам ал-Мулка. Говорят, что принц сажал его рядом с собой за трон и даже предлагал стать правителем Нишапура, но тот отказался.