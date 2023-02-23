Легенда Востока - Омар Хайям

Образ великого поэта и мыслителя Востока Омара Хайяма овеян легендами, а биография полна тайн и загадок...
Омар Хайям появился на свет 18 мая 1048 года в Нишапуре, который в то время был частью Сельджукского султаната, а сейчас находится на территории Ирана. Установить точную дату рождения ученого помог гороскоп, который был составлен лично знавшим его историком Абу-л-Хасаном Бейхаки. А узнать о происхождении Хайяма удалось благодаря его полному имени. Ибн-Ибрахим значит, что его отца звали Ибрахим, а Хайям переводится как палаточный мастер. Таким образом можно предположить, что он происходил из рода ремесленников. По всей видимости отец был не бедным человеком, так как смог дать сыну достойное образование. Учился Хайям в Нишапуре, который был одним из самых больших культурных центров, с богатыми библиотеками и школами самых разных типов. После того, как во время эпидемии умерли его отец и мать, он продал дом и мастерскую и отправился в Самарканд.
Именно в Самарканде, который был признанным на Востоке научным центром, начался путь Хайяма как ученого и поэта. Его познания в области математики и астрономии настолько поразили мудрецов города, что его сразу же сделали наставником. К этому же времени относится и написание первой научной работы Омара, которая к сожалению не сохранилась. Некоторые источники говорят о том, что она называлась 'Проблемы арифметики'. Спустя четыре года, Хайям переехал в Бухару, где 10 лет работал в хранилище книг. Этот период в его жизни был одним из самых плодотворных.
В Бухаре Омар Хайям написал четыре математических трактата. Сейчас исследователи говорят о том, что он во многом опередил время. Ученый изложил алгебраический метод решения квадратных уравнений и геометрический метод решения кубических. Он впервые сказал об алгебре как о науке, отметив, что ее задача – определение неизвестных величин. Большого успеха Омар достиг и в геометрии. В его трактате 'Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида' Хайям, по сути, доказал первые теоремы геометрий Римана и Лобачевского.
В ту эпоху ученые и мудрецы были вольными людьми. Они кочевали из города в город, неся науку тем, кто в ней нуждался. Как правило, правители покровительствовали им. Пытаясь выглядеть достойно в глазах других правителей и своих подданных, они окружали себя учеными.
Так было и с Омаром Хайямом. В Бухаре Хайям находился при дворе Низам ал-Мулка. Говорят, что принц сажал его рядом с собой за трон и даже предлагал стать правителем Нишапура, но тот отказался.
Когда империя Великих Сельджуков утвердилась на территории Ирана, Хайям был приглашен ко двору могущественного султана Малик-шаха, в город Исфахан. Здесь он провел 20 лет, большую часть из которых управлял огромной обсерваторией. Султан дал задание Хайяму составить новый календарь, так как ни лунный, ни солнечный зороастрийский календарь не были пригодны на практике. Через 5 лет ученый, вместе с группой астрономов, смог достичь потрясающих результатов, разработав новый календарь, который получил название 'Маликшахово летоисчисление'. Его уникальность состояла в том, что он был на семь секунд точнее современного григорианского календаря. Кроме астрономии и математики, Омар Хайям писал труды по философии, истории, теософии, филологии. Он в совершенстве знал арабский язык и литературу, занимался врачеванием и профессионально изучал музыку. Хайям искусно сочинял стихи, широкое распространение которых в XIX веке и возбудило интерес к его личности. За 20 лет, проведенных в Исфахане, Омар Хайям стал одним из крупнейших ученых Востока.
Спокойная жизнь Хайяма оборвалась в 1092 году со смертью его покровителей – ал-Мулка и Малик-шаха. Пришедшие к власти исмаилиты во главе с Хасан Саббахом не видели нужды в ученом. Некоторое время он еще работал в обсерватории, пока она не была закрыта, а Исфахан не потерял свое культурное значение.
Омар Хайям покинул двор и вернулся в Нишапур, где и провел остаток своих дней. Он вел преподавательскую деятельность и продолжал писать научные труды. Считается, что именно в последние годы своей жизни Хайям приобрел славу вольнодумца и вероотступника. Причиной этому было распространение его стихов, которые, якобы, восхваляли наслаждение и попирали мораль...
Возможно никто никогда не узнал бы о существовании Омара Хайяма, если бы не английский поэт Эдвард Фицджеральд, живший в XIX веке. По счастливой случайности в его руки попала тетрадь со стихами, которую историки тут же приписали средневековому ученому. Авторство
этой тетради до сих пор вызывает споры, но факт в том, что волею судьбы Фицджеральд стал популяризатором Хайяма. Он перевел его стихи сначала на латынь, а затем на английский.
В начале ХХ века рубаи Омара Хайяма получили невероятную популярность. Они пробудили интерес к его личности, и Хайям был открыт заново, теперь уже как великий ученый. Однако его научные достижения большинству людей сих пор остаются неизвестными. Зато нет человека,
который бы не слышал о рубаях и их авторе – великом Омаре Хайяме.
Датой смерти ученого и поэта принято считать 4 декабря 1131 года. Его современник, историк Абу-л-Хасан Бейхаки, пишет, что в этот день Хайям, как обычно, проводил занятия, а потом долго читал 'Книгу исцеления' Авиценны. Наконец, он позвал необходимых людей и сделал завещание, а вечером помолился, воздал хвалу господу и умер.
В последнее время появились свидетельства того, что большая часть стихов, приписываемых Омару Хайяму, являются авторством другого человека или нескольких людей. А возможно даже, что существовало два Хайяма: один был великим ученым, другой – странствующим пропойцей,
вкладывающим житейскую мудрость в свои великолепные рубаи. Вряд ли когда-нибудь мы узнаем правду. Нам остается удивляться научным открытиям ученого и восхищаться стихами поэта, известного всему миру под именем Омара Хайяма...
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И в конце этого поста немного "Рубаи" (четверостишия) Хайяма :
Красивым быть – не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою Человек –
Какая внешность может с ней сравниться?
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Кто жизнью бит, тот большего добьется.
Пуд соли съевший выше ценит мед.
Кто слезы лил, тот искренней смеется.
Кто умирал, тот знает, что живет!
****
В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь.
Другой — листвы зелёной вязь,
Весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое...
****
Мы больше в этот мир вовек не попадем,
вовек не встретимся с друзьями за столом.
Лови же каждое летящее мгновенье —
его не подстеречь уж никогда потом.
****
Не завидуй тому, кто силен и богат,
За рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
****
Я думаю, что лучше одиноким быть,
Чем жар души «кому-нибудь» дарить.
Бесценный дар отдав кому попало,
Родного встретив, не сумеешь полюбить.
****
Не смешно ли весь век по копейке копить,
Если вечную жизнь все равно не купить?
Эту жизнь тебе дали, мой милый, на время, —
Постарайся же времени не упустить.
****
Дарить себя — не значит продавать.
И рядом спать — не значит переспать.
Не отомстить — не значит все простить.
Не рядом быть — не значит не любить.
****
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
****
Не делай зла — вернется бумерангом,
Не плюй в колодец — будешь воду пить,
Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
А вдруг придется что-нибудь просить.
****
Не предавай друзей, их не заменишь,
И не теряй любимых — не вернешь,
Не лги себе — со временем проверишь,
Что этой ложью сам себя ты предаёшь.
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Источник:
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Хоть терпкой горечью пропитано оно, –
Мне сладко с милой пить. Недаром говорится:
"Мы тянемся к тому, что нам запрещено"».
Он ниспослал бы нам раскаянье в удел
А за тобой, мой друг, я знаю
много гораздо худших дел
Обсерватории, библиотеки, математические школы.
И это Восток.
На Западе в это время все этого и близко не было.
И после этого кто то будет говорить о просвещенном Западе и диком Востоке, не способным на создание нового. (сарказм)
В детстве вычитал на стене привокзального сортира следующий стих.
Писать на стенах туалета
Увы, друзья не мудрено.
Среди говна мы все поэты.
Среди поэтов - все говно.
Подпись под стихом уверяла меня, что авторство сего творения принадлежит перу самого Омара Хайама. Но я до сих пор не уверен, что это так.