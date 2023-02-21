Тест по очень странным предметам

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Частенько попадаются необычные заготовки и полноценные вещи, функционал которых сложно угадать с первого раза. Тест посвящён таким вот необычных штукам. Справитесь без помощи поисковых систем?
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