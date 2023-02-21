FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 161 пост • 146 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда?
Тест по очень странным предметам

Тест по очень странным предметам

Автор:
21 февраля 2023 17:53
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   необъяснимое   необычные вещи   странные предметы   тест   функционал   
804
1
Частенько попадаются необычные заготовки и полноценные вещи, функционал которых сложно угадать с первого раза. Тест посвящён таким вот необычных штукам. Справитесь без помощи поисковых систем?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: Тесты   необъяснимое   необычные вещи   странные предметы   тест   функционал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96288



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
США накрыла череда странных пожаров
США накрыла череда странных пожаров
Набирающие популярность в сообществах
Зачем самураи носили странные конструкции за спиной?
Зачем самураи носили странные конструкции за спиной?
Есть и хорошие новости
Есть и хорошие новости
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#автомир#картинки#Москва#кино#Ynews#Еда#улыбнуло
#Юмор#факты#интересное#история#позитив#дети#СССР#подборка#люди#авто аварии
#Прикол#в мире#автомобили#Приколы#Жизнь#дтп#США#аварии#Фотографии#удивительно
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея Сложный тест по киновселенной Хищника Сложный тест по киновселенной Хищника «Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о защите родного языка от иностранных заимствований «Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о...

На что жалуетесь?

Вернуться