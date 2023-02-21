Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии

Но нейро-творец Джимми Нейрон по просьбе своей подруги, сотворил нечто невероятное! Он взял и сделал «Матрицу» в советском стиле. Представляете такое? Вот и мы не представляли! Картина вышло довольно драматичной. И если подключить свою фантазию, то можно даже услышать грустно-пронзительные саундтреки «Многомерной таблицы» 🙂

Товарищ Неонов, более известный как Нео