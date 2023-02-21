Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии

«Матрица» — сам по себе фильм фантастический, и, казалось бы, что уже ничто не сможет его сделать ЕЩЁ более фантастическим.
Но нейро-творец Джимми Нейрон по просьбе своей подруги, сотворил нечто невероятное! Он взял и сделал «Матрицу» в советском стиле. Представляете такое? Вот и мы не представляли! Картина вышло довольно драматичной. И если подключить свою фантазию, то можно даже услышать грустно-пронзительные саундтреки «Многомерной таблицы» 🙂
Товарищ Неонов, более известный как Нео
17 мгновений Матрицево
Профессор Морфесян по прозвищу «Морфеус»
Агент (КГБ) Сметанников
Но почему-то утверждает, что он Смит и ни буквой больше.
Товарищ-женщина в красном
Епифанова Клавдия Викторовна
По молодости кавалеры называли Клавдию просто Пифией.
Утомлённая бытом гражданка Тринитева
Агент Браун
В отличает от Сметанникова действительно имеет фамилию Браун.
Эти глаза напротив
Товарищ Свитченко
Да, да, это та самая Свитч, но в более нежном образе советской гражданки.
Товарищ Неонов в заводской столовой готовится к нападению на борщ
И только кот везде просто кот
Наших бьют!
Страж
Ходит слух, что именно Страж играл роль робота-зайца в мультипликационном сериале «Ну, погоди!». Видите насколько сильно могут заячьи уши изменить внешность обычного советского робота.
Говорит и показывает Москва
Гражданка Епифанова рассказывает о своих приключениях молодости
Источник:
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