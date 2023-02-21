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Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии

Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии

Автор:
21 февраля 2023 09:38
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Прикол   забавно   кино   матрица   нейросеть   фантазия   фильм   
620
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«Матрица» — сам по себе фильм фантастический, и, казалось бы, что уже ничто не сможет его сделать ЕЩЁ более фантастическим.

Но нейро-творец Джимми Нейрон по просьбе своей подруги, сотворил нечто невероятное! Он взял и сделал «Матрицу» в советском стиле. Представляете такое? Вот и мы не представляли! Картина вышло довольно драматичной. И если подключить свою фантазию, то можно даже услышать грустно-пронзительные саундтреки «Многомерной таблицы» 🙂


Товарищ Неонов, более известный как Нео

×
×

17 мгновений Матрицево


Профессор Морфесян по прозвищу «Морфеус»


Агент (КГБ) Сметанников

Но почему-то утверждает, что он Смит и ни буквой больше.


Товарищ-женщина в красном


Епифанова Клавдия Викторовна

По молодости кавалеры называли Клавдию просто Пифией.


Утомлённая бытом гражданка Тринитева


Агент Браун

В отличает от Сметанникова действительно имеет фамилию Браун.


Эти глаза напротив

Товарищ Свитченко

Да, да, это та самая Свитч, но в более нежном образе советской гражданки.


Товарищ Неонов в заводской столовой готовится к нападению на борщ

И только кот везде просто кот

Наших бьют!

Страж

Ходит слух, что именно Страж играл роль робота-зайца в мультипликационном сериале «Ну, погоди!». Видите насколько сильно могут заячьи уши изменить внешность обычного советского робота.


Говорит и показывает Москва

Гражданка Епифанова рассказывает о своих приключениях молодости

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   кино   матрица   нейросеть   фантазия   фильм   
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
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RDen 44 минуты назад
бред
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
На советской киностудии не стали бы снимать такой фильм. А сценарист бы поехал копать канаву типа "Беломорканал"
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28k
Levyathan 2 часа назад
За подобные посты, создателям надо отрубать пальцы и сажать на кол.
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Шапкин 3 часа назад
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