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30 фото, запечатлевших архитектуру советского модернизма во всей ее холодной красе

30 фото, запечатлевших архитектуру советского модернизма во всей ее холодной красе

Автор:
20 февраля 2023 18:57
Сообщество : Искусство
Метки: Восточный блок   СССР   архитектура   здания   памятники   советский модернизм   социалистический модернизм   
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Socialist modernism — это онлайн-проект, созданный Бюро исследований искусства и градостроительства (Bureau for Art and Urban Research, BACU), которое стремится сохранить и восстановить памятники архитектуры Центральной и Восточной Европы, возведенные в период с 1955 по 1991 год; в странах бывшего СССР этот стиль чаще называют советским модернизмом. На первом этапе проект только документирует архитектуру: вот лишь малая часть его огромной фотоколлекции.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Восточный блок   СССР   архитектура   здания   памятники   советский модернизм   социалистический модернизм   
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3  комментария
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893
Kaguta 18 минут назад
Нравится всё кроме киевского крематория. Киевский крематорий - это уж слишком кринжово
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28k
Ego sum qui sum 10 минут назад
будь это все не серым, выглядело бы намного лучше
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38
ZloyTopik 12 минут назад
Невероятные, сказочные, наивные, порой непонятные артефакты великой человеческой цивилизации прошлого........
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Porky Pig

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