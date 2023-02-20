30 фото, запечатлевших архитектуру советского модернизма во всей ее холодной красе

Socialist modernism — это онлайн-проект, созданный Бюро исследований искусства и градостроительства (Bureau for Art and Urban Research, BACU), которое стремится сохранить и восстановить памятники архитектуры Центральной и Восточной Европы, возведенные в период с 1955 по 1991 год; в странах бывшего СССР этот стиль чаще называют советским модернизмом. На первом этапе проект только документирует архитектуру: вот лишь малая часть его огромной фотоколлекции.