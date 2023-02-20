30 фото, запечатлевших архитектуру советского модернизма во всей ее холодной красе

Socialist modernism — это онлайн-проект, созданный Бюро исследований искусства и градостроительства (Bureau for Art and Urban Research, BACU), которое стремится сохранить и восстановить памятники архитектуры Центральной и Восточной Европы, возведенные в период с 1955 по 1991 год; в странах бывшего СССР этот стиль чаще называют советским модернизмом. На первом этапе проект только документирует архитектуру: вот лишь малая часть его огромной фотоколлекции.
2. «Электрификация», скульптура из нержавеющей стали, на плотине Видрару, жудец Арджеш, Румыния. Построена в 1971 году
4. Здание телеканала «Хабар» в Алматы, Казахстан, прозванное «сосулькой». Построено в 1983 году
9. Бывшее здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР (ныне офис Банка Грузии). Тбилиси, Грузия, построено в 1974 году
10. Бывший Дворец торжественных обрядов/бракосочетания в Тбилиси, Грузия, построен в 1985 году
11. Памятник революции в Мославине, мемориал Второй мировой войны. Подгарич, Хорватия. Открыт в 1967 году
12. Жилой комплекс «Аул», ул. Толе би 286/1, Алматы, Казахстан Строился поэтапно в 1986-2002 годах.
14. Барельеф на стилобате здания, ныне принадлежащему компании "АрменТел", в Ереване, Армения
16. Зал лекций и кинотеатр Института научно-технической экспертизы и информации, Киев, Украина. Построен в 1971 году
17. Центр искусств Гафесчяна — «Каскад», Ереван, Армения. Дизайн 1975-1980, постройка 1985-2000 гг.
18. ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, Санкт-Петербург, Россия, построен в 1973-1986 годах
19. Памятник на холме Свободы работы Янеза Ленасси в городе Илирска-Бистрица, Словения, 1965 год
21. Комплекс Военно-медицинской академии, Белград, Сербия, спроектирован в 1973 году, построен в 1981 году
23. Мост СНП (ранее мост Словацкого национального восстания), Братислава, Словакия. Построен в 1967-1972 годах
25. Здание национального театра «Новая сцена», Прага, Чехия. Построено в 1977-1983 годах, архитектор Карл Прагер
26. «Илинден»/«Македониум» — памятник, посвященный борцам Илинденского восстания 1903 года. Построен в 1974 году, Крушево, Северная Македония
29. Один из двух ритуальных залов мемориально-обрядового комплекса «Парк Памяти», Киев, Украина. Построен в 1968-1981 годах
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Восточный блок во всей его брутальной красе в коллекции советских открыток
- Исторические параллели: сооружения, воздвигнутые в одну и ту же эпоху
- В Норвегии откроют музей для наблюдения за китами
- Постсоветская архитектура глазами Франка Хэрфорта
- Незаслуженно забыты: будоражащие воображение памятники модернизму времен СССР