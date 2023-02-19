Как вырастить детей знает только тот у кого их нет

FISHKINET
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Девушка решила записать красивое видео, но не учла один нюанс Девушка решила записать красивое видео, но не учла один нюанс США накрыла череда странных пожаров США накрыла череда странных пожаров "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов,... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на... В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем вольере В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем... Во Флориде насильник попытался напасть на спортсменку - и лишился куска бороды Во Флориде насильник попытался напасть на спортсменку - и лишился... 15 архитектурных шедевров Индии 15 архитектурных шедевров Индии Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля Первый советский «диктофон» весом в шесть килограмм Первый советский «диктофон» весом в шесть килограмм Танцующий пилот с гонораром в 100 долларов: 15 фактов о Джоне Траволте Танцующий пилот с гонораром в 100 долларов: 15 фактов о Джоне Траволте Испания стала первой страной в Европе, разрешившей менструальный отпуск Испания стала первой страной в Европе, разрешившей менструальный... Что случалось с самураем, если он отказывался совершать харакири? Что случалось с самураем, если он отказывался совершать харакири? 18 ретро фотографий, которые показывают насколько сильно изменился мир 18 ретро фотографий, которые показывают насколько сильно изменился мир Самые глупые способы оказаться за решёткой в азиатских странах Самые глупые способы оказаться за решёткой в азиатских странах Тунеядец: что означает это слово и когда появилось? Тунеядец: что означает это слово и когда появилось? "Авацератопс", "Кабанчик", "Вымуштрованность": в Сети удивляются внутренним названиям магазинов "Магнит" "Авацератопс", "Кабанчик", "Вымуштрованность": в Сети удивляются... ИЖ "Юпитер-3" ИЖ "Юпитер-3"
Как вырастить детей знает только тот у кого их нет

Как вырастить детей знает только тот у кого их нет

Автор:
19 февраля 2023 22:23
Метки: воспитание   дети   родители   
214
1
Свернуть все комментарии под фото

Когда-то я смотрела на мальчика, который бился в истерике в магазине, требуя шоколадку, и думала: - Фи. Вы просто не умеете их воспитывать. В доме, где на полках стоят книги, а воздухе звучит классическая музыка, ребенок не бьется в истерике. Он отодвигает от себя томик Шопенгауэра и спрашивает: "Мамочка, я могу съесть шоколадку?"


Я смотрела на девочку, которая дубасила лопаткой напарницу в песочнице, и думала: "Фи. Мой ребенок никогда не будет никого бить лопаткой. Никогда и никого. В доме, где на полках музыка... далее по тексту.
А потом я родила двоих детей. Одного за другим, не приходя в сознание.
С тех пор девочка с лопаткой приходит в мои сны. Она дубасит меня по кумполу и голосом Шопенгауэра спрашивает: "Ну что? Получила? Получила? Ты просто не умеешь их правильно воспитывать!".
То, что я не умею их правильно воспитывать, было открытием номер раз.
То, что все дети ( сюрпрааайз!) - разные, стало открытием номер два.
Вот возьмем девочку Санечку.
В комнате бардак. " А давай-ка, -- говорю, -- приберёмся. Утром уборка, вечером -- мультики. Девочка Санечка честно убирает и смотрит честно мультики.
А теперь возьмем мальчика Сережу. Сережа сначала интересуется, сколько мультиков он сможет посмотреть, если уберет. О цене договариваются на берегу -- справедливо полагает мальчик Сережа. Потом Сережа торгуется. Он со вкусом скандалит на тему того, что 2 мультика - это мало, и ему нужно три. "Потому что 3 мультика, мамочка, это лучше, чем 2 мультика, мамочка, ты какая-то глупая мамочка."
После этого Сережа строит замок, рисует динозавра и беседует с игрушечным хомяком. Потом приходит и сообщает, что "Сейезинька отинь устай", что "животик хочет кушать, а глазки хотят мультик, а ручки и ножки делать совсем не могут ничего делать".
Я не знаю, как заставить Сережу прибирать комнату. Привет тебе, о девочке с лопаткой.
Или вот возьмем "кактыпровелдень".
Девочка Санечка очень любит рассказывать, как она провела день. Как с утра она пришла в школу. Встретила Нину. Потом они пришли на завтрак. На завтрак была потом невкусная каша, была математика, потом они ходили в буфет, и так коротенько минут на 40.

Мальчик Сережа информацией нас не балует:
"Началя папа пьивёй меня в сад, мы кусийи, потом меня побий Максим, потом я побий Максима, потом я спай, потом папа пьисёй. Се!"
Девочка Санечка любит заныкать свои конфеты в красивую шкатулку, а потом любоваться и пересчитывать их.
Мальчик Сережа любит сожрать свои конфеты, а потом тырить чужие из красивой шкатулки.
Девочка Санечка пошла в школу с 6 лет. Когда мы были на собеседовании, Санечка узрела на столе у секретарши стеклянную фигурку оленя. Стеклянный олень, вашумать! Это ж надо додуматься.
Санечка два часа прорыдала горючими слезами о том, что ей без такого оленя теперь жизнь не мила. Прямо там, в школе, и рыдала. Мимо ходили ученики, строго смотрели учителя, а под секретаршиным столом злорадно хихикала девочка с лопаткой.
Саня выковыривает из пирога изюм и ест только тесто.
Сережа выковыривает из пирога изюм и ест только изюм.

Сережа спит днем по два часа.
Саня не спит днем с двух лет.
Я не знаю, это про дети-разные, или про девочку с лопаткой, сами придумайте.
Саня никогда не таскала в рот монетки, бусинки и детальки от конструктора. Никогда никогда никогда.
Сережа радует нас до сих пор. Недавно проглотил монетку и начал задыхаться. Если б не моя сестра, которая быстро перевернула его вверх тормашками и вытрясла эту монету, то я даже не хочу думать.
Ни Саня, ни Сережа не умеют ходить в музей. Все, что их интересует в музее - это пожрать. Пожрать в музеях обычно не бывает, поэтому музеи их не интересуют. Хеллоу, " книги на полках и звучащая в воздухе музыка"...
Еще я всегда мечтала печь вместе с детьми. Знаете, вот эта идиллическая картинка, красивая мама в фартуке, а рядом два причесанных ребенка вырезают формочками из теста рождественское печенье.
У меня было три попытки.
В первый раз выяснилось, что у меня опасные формочки. Если надавить ими на тесто не с той стороны, то можно здорово порезаться. В тот раз Саня залила кровью всю кухню, у меня тряслись руки, а формочки я выкинула.

Вторая попытка произошла уже после того как родился и слегка подрос Сережа. С новыми, безопасными пластиковыми формочками. Выяснилось, что Сережа очень любит тесто. Стоило мне отвернуться, как Сережа лопал тесто. Собственно, на печенье теста не хватило.
В третий раз звезды были на нашей стороне. Никто не порезался, и не какал потом сырым тестом два дня подряд. Я просто полдня отмывала кухню, коридор, себя и детей. А потом решила - ну его в пень, это печенье. Но вчера я зачем-то снова сделала тесто! Лежит в холодильнике, угрожает. Я тоже немножко боец. Горжусь!

А вот с оленем - проблема.
Вы не знаете, где можно купить маленького стеклянного оленя?
Подозреваю, что девочка с лопаткой знает.
Но не говорит.

Svetlana Bagiyan


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: воспитание   дети   родители   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Воспитанные дети живут в квартирах, где на стенке висит отцовский ремень. Как ядерная бомба, на всякий случай.
А Шопенгауэр не помогает (хотя в этих семьях он маскирует тот же ремень от посторонних, там всё жёстко, но на публику не выносится)
А орать бессмысленно, в детях лет до 12-14 внутри специальные предохранители в психике. Когда на них орут (то есть рядом)- это триггер опасности, надо замереть и затаиться, притвориться мёртвым, тогда может не схарчат. Вся инфа в крике уходит в итоге в песок. Древние инстинкты так просто не пробьёшь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
RaiJu 20 минут назад
Слава богу, что у меня дочка не такая. Она у меня умница.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Я не та секретарша, но стеклянный олень есть. Ещё змея, крыса, собака, белка. В 90-е собирала стеклянный зверинец, не срослось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
904
Шурман 3 часа назад
У жены 3 брата , все неудачно женились и развелись , так вот мои дети приезжают и те с ними то на пляж то по магазинам то еще куда то , старшего на концерты с собой и тд . Я их спрашиваю ну найдите себе уже кого то да и будет счастье у отца а мне в ответ а нахрена нам сестренка уже подарила детей для всей семьи нам хватает , или убивает что вы орете на детей , жена не вытерпела и говорит своих заведете поймете .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Viktor_Masterkov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99540



Другие посты автора
Популярное
В американских соцсетях сравнивают генералов России и США
В американских соцсетях сравнивают генералов России и США
Города глазами нейросети
Города глазами нейросети
Набирающие популярность
Блюда к 23 февраля
Блюда к 23 февраля
Д’Артаньян был негром
Д’Артаньян был негром
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#Фотографии#красота#Мемы#соцсети
#интересно#в мире#кино#познавательно#забавно#Приколы#Прикол
#факты#люди#СССР#подборка#картинки#путешествия
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Какие методы воспитания вас бесят: истории из интернета Какие методы воспитания вас бесят: истории из интернета Золотая середина: как воспитать ребенка и не испортить ему жизнь Золотая середина: как воспитать ребенка и не испортить ему жизнь Воспитание мальчика. Роль папы и мамы Воспитание мальчика. Роль папы и мамы 14 родителей, постигающих искусство воспитания детей 14 родителей, постигающих искусство воспитания детей 23 обескураживающих примера старого подхода к воспитанию детей 23 обескураживающих примера старого подхода к воспитанию детей

На что жалуетесь?

Вернуться