Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 февраля

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Половина недели прошла. Дальше будет только хуже. Чтобы как-то справиться с четвергом и безжалостно разделаться с пятницей, предлагаю заценить данную подборку мемов, твитов и прочей непотребщины.
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