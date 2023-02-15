Тест по названиям старых городов России

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Насколько хорошо вы разбираетесь в истории? Попробуете свои силы в историческом тесте? Вспоминать придётся названия городов из самых разных регионов страны: от Кавказа до Крайнего Севера.
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