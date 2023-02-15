FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 160 постов • 146 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда?
Тест по названиям старых городов России

Тест по названиям старых городов России

Автор:
15 февраля 2023 16:37
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Россия   Тесты   исторические тесты   старые названия городов   тест   тесты по истории   тесты по истории России   
771
1
Насколько хорошо вы разбираетесь в истории? Попробуете свои силы в историческом тесте? Вспоминать придётся названия городов из самых разных регионов страны: от Кавказа до Крайнего Севера.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: Россия   Тесты   исторические тесты   старые названия городов   тест   тесты по истории   тесты по истории России   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Bill Полчаса назад
Из 10 угадал 2 - теория вероятностей работает правильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−5
Oleg S Полчаса назад
10 iz 10. Prichem v Amerike 30 let i sam s Ukrainy i ni razu ne byl nazad.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96077



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока россиян
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока...
В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок
В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок
Набирающие популярность в сообществах
Самые смешные сокровища с барахолок
Самые смешные сокровища с барахолок
Автовсячина
Автовсячина
Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом
Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное лекарство !

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#история#собака#автомир#Китай#домашние животные#Приколы#Москва
#Юмор#Прикол#подборка#США#милота#автомобили#Питомцы#люди#познавательно#драка
#животные#интересное#факты#шоу бизнес#позитив#картинки#дети#Мемы#природа#фильм
Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность В России изменились правила получения ковид-сертификатов В России изменились правила получения ковид-сертификатов О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея

На что жалуетесь?

Вернуться