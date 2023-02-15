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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
15 февраля 2023 07:02
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1394
28
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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17  комментариев
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15k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
Комментарий к фото
Ну и в чем, мама не права? Только не надо тут типо общажным жителям втирать дичь, что у них все было опрятно и тд, сами себе то хоть не 3.14здите.
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14k
banzai7 14 минут назад
Комментарий к фото
Можно было не начинать.
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12k
Karelian 23 минуты назад
Комментарий к фото
Иди работать в школу и будут тебе каникулы. Не совсем три месяца, но почти.
П.С.: кто не в курсе, у нас в регионе - 72 дня.
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51k
dima423 52 минуты назад
Комментарий к фото
чето я второй раз вижу эту картинку, так и не понял нихера)
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11k
zlopisec Час назад
Комментарий к фото
И оставить им в наследство кредитов лям на 10....
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
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Срочно, вызывайте пояснительную бригаду! СПРОЧНО.
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51k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
водка-тархун...
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6k
pilgrimnl 3 часа назад
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идеально было бы, если б не ценообразование
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27k
Киры4 3 часа назад
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И не насиловать.
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27k
Киры4 3 часа назад
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Всегда было похер.
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20k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
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Объясните!
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277
Леопольд Почемучкин Вишенка Крокодилова 3 часа назад
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песня Rihanna - Diamonds.
самая первая строчка песни: Shine bright like a diamond.
Вроде как созвучно с данной фамилией.
Ссылка www.youtube.com
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15k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
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А- а-а сейчас, дорогие друзья, мы видем обыкновенного оленя в его естественной среде обитания. Давайте не будем присматриваться к нему, он нам не интересен.
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24k
Влад 4 часа назад
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Тыща час три за ночь.
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