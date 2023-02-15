Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Источник:
- 20 людей, которые лишились конечностей - но не чувства юмора
- 20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере
- Занятные маразмы про русский язык в голливудских фильмах
- Владельцы котов представили, как выглядели бы профили их питомцев на сайтах для знакомств
- 14 фотографий, которые доказывают, что несколько котов лучше, чем один