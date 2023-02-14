Какаду Гоффина умеют решать задачи, пользуясь набором инструментов

Ранее считалось, что целенаправленно использовать набор орудий для решения сложных задач могут только люди и шимпанзе. Учёные из Венского университета ветеринарной медицины провели серию экспериментов, доказывающих, что какаду Гоффина (танимбарские какаду) понимают, в каких ситуациях им требуется несколько разных инструментов. Они используют их как набор и даже могут носить этот набор с собой.
Новое исследование показывает, что какаду могут комбинировать несколько инструментов для выполнения сложной задачи, что, как считали ранее учёные, могут сделать только шимпанзе и люди.
Использование орудий наблюдалось у нескольких видов животных, включая шимпанзе, горилл, орангутангов, морских выдр, дельфинов, осьминогов и ворон, а также у некоторых какаду. Но в большинстве случаев эти животные могут использовать только один инструмент для выполнения простых задач.
Учёные впервые обнаружили, что какаду Гоффина (Tanimbar corella) могут использовать инструменты случайно, когда содержащиеся в неволе какаду использовали палки, чтобы добраться до орехов, застрявших за ограждением в лабораторных условиях. С тех пор собразительных птиц научили играть в элементарную игру в гольф, где они используют клюшку, чтобы забить мяч в лунку.
В исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Current Biology, исследователи обнаружили, что пойманные в дикой природе какаду Гоффина использовали до трёх различных инструментов для извлечения семян из определённого фрукта. Однако было неясно, думали ли эти умные птицы об инструментах как об отдельных предметах или как о наборе.
В новом исследовании, опубликованном 10 февраля в журнале Current Biology, группа исследователей под руководством Антонио Осуна-Маскаро показала, что пойманные в дикой природе какаду Гоффина могут использовать инструменты как набор и даже могут носить их с собой, когда этого требует ситуация.
В новых экспериментах птицам приходилось доставать орехи кешью из-за прозрачного листа бумаги, используя короткую заострённую палочку, чтобы сломать барьер, а затем выуживать орехи с помощью длинной пластиковой соломинки. Это не похоже ни на одно известное поведение какаду, поэтому исследователи были уверены, что задачу нельзя выполнить, используя ранее изученное поведение.
Семь из десяти какаду в исследовании успешно извлекли орехи, а двое из этих семи (Фигаро и Фини) выполнили задачу в течение 35 секунд с первой попытки, что потрясло исследователей.
«С помощью этих экспериментов мы можем сказать, что, как и шимпанзе, какаду Гоффина не только используют наборы инструментов, но и «знают», что используют наборы инструментов, — говорит ведущий автор исследования Антонио Осуна-Маскаро. — Гибкость их поведения ошеломляет».
Затем учёные повторили эксперимент, используя отдельные коробки с мембраной и без неё. Какаду должны были действовать в соответствии с задачей; иногда требовался набор инструментов, а иногда было достаточно только одного инструмента. Во время этого эксперимента некоторые птицы брали один инструмент, отпускали его, затем брали второй инструмент, прежде чем вернуться к первому.
Наконец, исследователи решили выяснить, могут ли какаду переносить с собой свой набор инструментов. Для этого птицы должны были нести два инструмента вместе в клюве и либо взбираться по короткой лестнице, либо летать с другой платформы. Какаду смогли сделать это, вставив палочку в соломинку и неся набор орудий как единое целое.
«Мы действительно не знали, будут ли какаду переносить два инструмента вместе, — говорит соавтор исследования Элис Ауэрсперг, когнитивный биолог из Венского университета ветеринарной медицины. — Это была небольшая авантюра, потому что я видела птиц, которые с лёгкостью комбинируют инструменты, но они очень редко переносят более одного предмета за раз в своём обычном поведении».
Как и раньше, мембранный барьер был только у некоторых ящиков, поэтому птицам предстояло решить, требуется ли им перенести один из инструментов или сразу оба. Большинство какаду переносили набор инструментов по мере необходимости, что также указывает на то, что они заранее знали, когда потребуются два инструмента, хотя некоторым приходилось совершать два полёта, если они допускали ошибку.
Учёные планирует продолжить изучение процесса принятия решений и когнитивных способностей какаду Гоффина.
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