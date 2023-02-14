Какаду Гоффина умеют решать задачи, пользуясь набором инструментов

Новое исследование показывает, что какаду могут комбинировать несколько инструментов для выполнения сложной задачи, что, как считали ранее учёные, могут сделать только шимпанзе и люди.





Использование орудий наблюдалось у нескольких видов животных, включая шимпанзе, горилл, орангутангов, морских выдр, дельфинов, осьминогов и ворон, а также у некоторых какаду. Но в большинстве случаев эти животные могут использовать только один инструмент для выполнения простых задач.





Учёные впервые обнаружили, что какаду Гоффина (Tanimbar corella) могут использовать инструменты случайно, когда содержащиеся в неволе какаду использовали палки, чтобы добраться до орехов, застрявших за ограждением в лабораторных условиях. С тех пор собразительных птиц научили играть в элементарную игру в гольф, где они используют клюшку, чтобы забить мяч в лунку.





В исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Current Biology, исследователи обнаружили, что пойманные в дикой природе какаду Гоффина использовали до трёх различных инструментов для извлечения семян из определённого фрукта. Однако было неясно, думали ли эти умные птицы об инструментах как об отдельных предметах или как о наборе.



