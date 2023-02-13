Подборка смешных объявлений про строительство и ремонт. Поднимают настроение даже в самый плохой день

Конечно, иногда такие объявления просто как смех сквозь слезы, ведь проблема жилья стоит настолько остро, что многим приходится практически ломать свой характер, чтобы мирно существовать рядом с некоторыми людьми. Если уже совсем становиться сложно, всегда можно переехать в частный дом, где будет тишина и спокойствие круглые сутки.

Не плохой маркетинговых ход, привлечь внимание к своей ремонтной бригаде заведомо неграмотным объявлением, кто-то посмеется, а кто-то и позвонит.