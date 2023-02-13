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Подборка смешных объявлений про строительство и ремонт. Поднимают настроение даже в самый плохой день

Подборка смешных объявлений про строительство и ремонт. Поднимают настроение даже в самый плохой день

Автор:
13 февраля 2023 19:12
Сообщество : Юмор
Метки: объявления   ремонт   шум.   
690
11

Наша страна всегда славилась своим чувством юмора, который помогает нам преодолевать все тяготы и проблемы жизни, россияне не против поднять настроение себе и другим людям, написав что-то смешное на грязных стеклах автомобилей или распечатав вот такие объявления, подборку из которых мы разберем в сегодняшней статье.

Конечно, иногда такие объявления просто как смех сквозь слезы, ведь проблема жилья стоит настолько остро, что многим приходится практически ломать свой характер, чтобы мирно существовать рядом с некоторыми людьми. Если уже совсем становиться сложно, всегда можно переехать в частный дом, где будет тишина и спокойствие круглые сутки.


Не плохой маркетинговых ход, привлечь внимание к своей ремонтной бригаде заведомо неграмотным объявлением, кто-то посмеется, а кто-то и позвонит.


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Интересное название у фирмы, оно характеризует личные или профессиональные качества работников?

Иногда только в такой форме можно объяснить, что закон о тишине нужно соблюдать всем.

 

Мы всегда были добрыми и щедрыми людьми, готовыми бескорыстно помочь нуждающимся.

 

Если раньше компьютерщики проводили шаманские танцы с бубнами, то сегодня вся сфера некромантии стоит на страже IT-технологий.

 

Оригинальный квест, наверное, скоро начнут предлагать покупать крылья для таких случаев.

 

Какая забота об условиях зачатия детей, зачем же находиться в антисанитарии, если можно найти чистое помещение без видеонаблюдения.

 

Интересно, скольким мужчинам сразу резко понадобилось купить цемент?

 

Молодец, сразу признался, еще бы предложил вернуть все на прежние места, вообще бы цены такому соседу не было.

 

Видимо, писали также рано утром, раз от скрипа зубов от злости даже ошибка закралась, пожалуй, соседу стоит быстрее заканчивать работы, а то ведь и правда найти могут.

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Метки: объявления   ремонт   шум.   
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3  комментария
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sedoisever 2 часа назад
Автор, если замечаешь ошибки в обьявлениях, то и свой пост проверяй на их наличие.
Посту +. )
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970
Hard.NET 3 минуты назад
Как хорошо жить в частном доме ))) Нет соседей с перфоратором, и сверху никто не зальёт ))
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Зло, предательство помню. К добрым добр. Люблю природу.
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