Профессор Йельского университета предложил пожилым японцам совершить массовое сэппуку

Он считает, что старики стали слишком обременительными для экономики страны.
Профессор Йельского университета Юсуке Нарита, преподающий экономику в одном из японских университетов, нашёл "гениальное" решение проблемы с геронтократией, которая захлестнула страну. По его мнению, пожилые люди, чтобы освободить место молодым, просто должны совершить массовое самоубийство или сэппуку (ритуальное вспарывание живота). Но это только для начала, затем можно и на государственном уровне оформить принудительную эвтаназию.
«Единственное решение совершенно очевидно. В конце концов, разве это не массовое самоубийство и «сеппуку» пожилых людей?» — высказался профессор о решении проблемы со стареющим населением.
Проблемы со старыми людьми известны в Японии с древних времён. Убийства, точнее, изгнание стариков из деревень, обрекавших их на неминуемую гибель, действительно происходили. У этого обычая даже есть название — убасутэ («отказ от старухи»). Но то были тёмные времена, ресурсов, чтобы кормить бесполезные рты попросту не было. И Юсуке Нарите, видимо, решил использовать опыт предков.
Действительно, на сегодняшний день Япония — страна с самым пожилым населением в мире. Количество жителей старше 75 лет составляет 15%, а численность японцев, чей возраст превышает 65 лет — более 29% от общего населения.
Помимо геронтократии, на которую жалуются молодые люди, желающие развиваться и занимать достойное место в обществе вместо стариков, присутствует и проблема экономики. Пенсионеров в стране уже больше, чем молодёжи, а это огромная нагрузка на медицину и прочую социалку.
Поэтому неудивительно, что идеи Нарита пользуются популярностью среди молодёжи (которая думает, что вечно будет молодой). Впрочем, и критиков у экономиста хватает. После очередного выступления его массово начали осуждать в соцсетях, и профессору даже пришлось оправдываться. Он заявил, что его неправильно поняли — слова о сэппуку или эфтаназии — не более чем метафора. Тем не менее Нарита считает, что дискуссия на болезненную тему назревает. В конце концов, не зря на него подписаны более полумиллиона человек.
Источник:
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А если серьёзно, это мне напомнило некоторые идеи доктора Геббельса...
Следующим предложением будет принудительная эвтаназия (извините за оксюморон).
Иное дело что самоубиться таким вот старорежимным способом не так просто, как кажется. Юкио Мисиму мне было искренне жаль, он хоть и был мал-мала с приветом, но чёрт возьми, его книги великолепны! А криворукий кайсяку накайсячил по полной, не сумев с трёх попыток (!!!) отрубить подопечному голову, лишь раскроив её по самое некуда. Лишь потом он передал меч другому кайсяке, который кое-как, но сумел добить бедного писателя.
А теперь внимание, вопрос: кто будет кайсячить японских пенсионеров?
Азазели, ять.