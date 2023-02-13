Профессор Йельского университета предложил пожилым японцам совершить массовое сэппуку

Помимо геронтократии, на которую жалуются молодые люди, желающие развиваться и занимать достойное место в обществе вместо стариков, присутствует и проблема экономики. Пенсионеров в стране уже больше, чем молодёжи, а это огромная нагрузка на медицину и прочую социалку.



Поэтому неудивительно, что идеи Нарита пользуются популярностью среди молодёжи (которая думает, что вечно будет молодой). Впрочем, и критиков у экономиста хватает. После очередного выступления его массово начали осуждать в соцсетях, и профессору даже пришлось оправдываться. Он заявил, что его неправильно поняли — слова о сэппуку или эфтаназии — не более чем метафора. Тем не менее Нарита считает, что дискуссия на болезненную тему назревает. В конце концов, не зря на него подписаны более полумиллиона человек.