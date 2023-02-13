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Профессор Йельского университета предложил пожилым японцам совершить массовое сэппуку

Профессор Йельского университета предложил пожилым японцам совершить массовое сэппуку

Автор:
13 февраля 2023 16:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Япония   геронтократия   мнение   пенсионеры   профессор   скандал   сэппуку   
3097
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Он считает, что старики стали слишком обременительными для экономики страны.

Профессор Йельского университета Юсуке Нарита, преподающий экономику в одном из японских университетов, нашёл "гениальное" решение проблемы с геронтократией, которая захлестнула страну. По его мнению, пожилые люди, чтобы освободить место молодым, просто должны совершить массовое самоубийство или сэппуку (ритуальное вспарывание живота). Но это только для начала, затем можно и на государственном уровне оформить принудительную эвтаназию.

«Единственное решение совершенно очевидно. В конце концов, разве это не массовое самоубийство и «сеппуку» пожилых людей?» — высказался профессор о решении проблемы со стареющим населением.

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Проблемы со старыми людьми известны в Японии с древних времён. Убийства, точнее, изгнание стариков из деревень, обрекавших их на неминуемую гибель, действительно происходили. У этого обычая даже есть название — убасутэ («отказ от старухи»). Но то были тёмные времена, ресурсов, чтобы кормить бесполезные рты попросту не было. И Юсуке Нарите, видимо, решил использовать опыт предков.

Действительно, на сегодняшний день Япония — страна с самым пожилым населением в мире. Количество жителей старше 75 лет составляет 15%, а численность японцев, чей возраст превышает 65 лет — более 29% от общего населения.

Помимо геронтократии, на которую жалуются молодые люди, желающие развиваться и занимать достойное место в обществе вместо стариков, присутствует и проблема экономики. Пенсионеров в стране уже больше, чем молодёжи, а это огромная нагрузка на медицину и прочую социалку.


Поэтому неудивительно, что идеи Нарита пользуются популярностью среди молодёжи (которая думает, что вечно будет молодой). Впрочем, и критиков у экономиста хватает. После очередного выступления его массово начали осуждать в соцсетях, и профессору даже пришлось оправдываться. Он заявил, что его неправильно поняли — слова о сэппуку или эфтаназии — не более чем метафора. Тем не менее Нарита считает, что дискуссия на болезненную тему назревает. В конце концов, не зря на него подписаны более полумиллиона человек.

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Метки: Япония   геронтократия   мнение   пенсионеры   профессор   скандал   сэппуку   
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29  комментариев
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51k
dima423 Час назад
Да уж...это будет похлеще чем "не вписались в рынок")))
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2k
crownanniversury 5 минут назад
Кто стали главной жертвой при ковиде-19?Ответьте сами.
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527
сергей ремизов 9 минут назад
Стыд и позор тем, кто не может позаботиться о своих стариках.
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16k
Михаил Гривин Полчаса назад
Помню, у нас на Украине была тоже такая мулька - "а давайте отберем у пенсионеров право голоса". Дескать - не так голосуют, не за тех (попробуйте угадать с трех раз, кто продвигал эти идеи). ИМХО - далпаепы, которые не думают даже на шаг вперед, всегда были, есть и будут. И их даже примерно одинаково везде. Просто местами они могут стать профессорами Йеля, а местами - максимум торговать в ларьке.
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2
Dmitry Bugryshov Полчаса назад
По очкам я было подумал что профессор геометрии.
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5k
livaneth Полчаса назад
Очевидно, эта конкретная публикация спонсирована Пенсионным фондом Российской Федерации.
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16k
Михаил Гривин Полчаса назад
Я так понимаю, на последнем фото пенсионеры разминаются с гантелями перед тем, как всыпать звездюлей начинающему профессору Йельского университета?
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5k
vasilykopkov 36 минут назад
Только хуже будет, страна на похоронах разорится:)
А если серьёзно, это мне напомнило некоторые идеи доктора Геббельса...
Следующим предложением будет принудительная эвтаназия (извините за оксюморон).
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9k
Фомич 38 минут назад
Провести референдум, где согласные с этим вносятся в список и позже на 10 стариков будет один из согласных. Выбор будет делать генератор случайных чисел.
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18k
scorpick 38 минут назад
Ничто ничо. У нас тоже ввели определение "возраст дожития". Корпорациям нужны сильные и молодые, а старики, исчерпавшие ресурс, не нужны. И не думайте, что это не про нас. И про нас тоже.
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6k
Компьютер DELL монитором 42 минуты назад
А слабо показать личным примером ?
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10k
Shtoppi 50 минут назад
идеи человеконенавистничества японского фашизма, растут как раковые клетки на стероидах, попав в "благодатную почву" честолюбивого пиндосского каннибализма.
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18k
Дмитрий 53 минуты назад
Эммм... классическое сэппуку выполняется вдвоём. За спиной самоубивающегося японца стоит помощник "кайсяку" в задачу которого входит мечом снести товарищу голову, чтобы избежать ненужных мучений. Япоши, хоть и с придурью, но всяко понимали, что далеко не у каждого хватит мужества и выносливости методично и с улыбкой вспарывать себе живот. Иным страдальцам, если было сомнение в их силе воли, вообще могли вместо кинжала принести веер и смахнуть голову с плеч как только клиент этим веером прикоснётся к животу. Такое читерство тоже засчитывалось за полноценный ритуал. Сэппуку в полный профиль, без ассистентов, могли осилить ну разве что самые матёрые самураищщи, да и то от безысходности, как правило.

А теперь внимание, вопрос: кто будет кайсячить японских пенсионеров?
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14k
Alex Час назад
Ой бл@... Молодость это единственный недостаток, который очень быстро проходит, причём сам, без постороннего вмешательства. Не успеет понять чего наговорил и уже ему сеппуку надо исполнять.
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6k
Leo Sun Час назад
"Эвтаназия" пишется через букву "в".


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5k
BenderRodriguez Час назад
Пусть начнёт с себя. Покажет пример. Толку от него как от экономиста все равно нет.
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Увы, но да. Чем дольше будут жить люди, тем острее будет эта проблема. По этому, без Египтов и Тагилов, мож слаще морквы ничего и не видел, но в свои недопятьдеся, уже смогу обойтись без помощи государства на старости. Если конечно опять какаянть хня не случится. Но тут уже не угадаешь )
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10k
Евгений Час назад
Поколение потребителей живущих одним днём. Причём, проблемы они предпочитают решать за чужой счёт. Профессор экономики, предлагает не улучшать экономику, а сокращать потребителей. Ну-ну.
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58k
Morder 2 часа назад
Так будет или нет перепись населения в России? а то меня терзают смутные сомнения...
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Мне начинает казаться что проблема не в политиках, а в их учебных заведениях - то войну начнут, то вирус выпустят...
Азазели, ять.
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17k
Александр 2 часа назад
Пусть попросят американских друзей, они им сократят население по дружбе, штук 5 бомб и порядок. Ну и за одно покажут врагам свою решительную волю к демократии любым путём.
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