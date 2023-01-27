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Это гораздо смертельнее, чем вы думаете

Это гораздо смертельнее, чем вы думаете

Автор:
27 января 2023 13:01
Сообщество : Факты
Метки: жизнь и здоровье   интересно   неожиданно   опасности   опрос   познавательно   факты   явления   
3369
26
Какие вещи из числа тех, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни и не воспринимаем всерьез, могут оказаться опаснее, чем мы думаем, и угрожать нашему здоровью и жизни? Этот вопрос задали обитателям сети - и вот что они ответили.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь и здоровье   интересно   неожиданно   опасности   опрос   познавательно   факты   явления   
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18  комментариев
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32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Вакцина от столбняка раз в 10 лет делается. Кстать надо обновить
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10k
kaboza 12 минут назад
Дедушек с бабушкой подтолкнул наверное, теперя хатки сдает, и хню всякую постит..
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1k
Шапкин 16 минут назад
Просроченный измельченный чеснок...
Это надо внести в меморис.
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12k
Павел Бреусов Полчаса назад
Вот это да! Оказывается что только текстовые сообщения могут принести проблемы водятлу отвлекающемуся на телефон, голосовые и звонки можно, хотя отвлекают, в процессе набора и отправки одинаково. Какая же тупая копипаста с наглоязычных источников, ещё и перевод стилистически кривой.
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1k
Kvint 36 минут назад
Про драки точно. Сейчас все поклонники мма стали. Придешь в зал, там все на грушах удары отрабатывают, как будто готовятся к соревнованиям. Лет пятнадцать такого не было.
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22k
Mike Miller 40 минут назад
Посту минус.
Заманали бестолковые копипасты с амерских сайтов.
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9k
Juli 43 минуты назад
чеснок прям неожиданно.
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4k
Vlamir 50 минут назад
Как опасно жить на свете! Если успеешь увернуться от кокоса, то или упадешь со стремянки, либо подавишься моцареллой!
А еще и кариес!
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17k
Bill 56 минут назад
Какой сорт измельченного чеснока лучше покупать? Как сильно он должен просрочится? Какова смертельная доза?
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14k
Элитный тигр 59 минут назад
Ну убивают не комары, а вирусы, которые они переносят. Люди умирают и от Геморрагической лихорадки, которую еще часто называют мышиной болезнью, которую переносят грызуны. Но ведь не говорят, что людей убивают мыши?
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1k
Duke_kir Час назад
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10k
Sapsan Час назад
«Каждый год кокосы убивают около 150 человек во всем мире, что делает их примерно в десять раз опаснее акул».
Спасибо большое. Теперь буду все время отстранятся от кокосов, благо у нас на севере на каждом шагу поджидают коварные и кровожадные кокосы.
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38
Хельга Sapsan Полчаса назад
осторожнее отстраняйся, а то, не ровен час, наткнешься на акулу.
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37k
Александр Час назад
А измельченный чеснок мутирует в цианид или как?
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5 копеек 2 часа назад
Как же страшно жить
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