Это гораздо смертельнее, чем вы думаете

"Уличные драки. Вы смотрите голливудские блокбастеры и бои ММА и думаете, что тоже можете так. Я знаю историю о парне, который получил в уличной драке удар по голове и упал: он был мертв, прежде чем упал на землю. Была у нас в районе еще одна история примерно год назад - в уличной драке парень получил ножевое ранение в шею и истек кровью в течение 10 секунд. Прекрати эти глупости, это не стоит твоей жизни".