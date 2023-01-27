Это гораздо смертельнее, чем вы думаете

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Какие вещи из числа тех, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни и не воспринимаем всерьез, могут оказаться опаснее, чем мы думаем, и угрожать нашему здоровью и жизни? Этот вопрос задали обитателям сети - и вот что они ответили.
"Ковид. Люди уже не воспринимают его всерьез, а он по-прежнему может убить вас. Носите маски, прививайтесь".
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«Стресс. Ваше тело может выдержать только определенное количество стресса, и по этой причине его называют «тихим убийцей». С вашим высоким кровяным давлением и 5-часовым сном в сутки из-за стресса этот убийца подкрадется к твам раньше, чем вы думаете».
«Каждый год кокосы убивают около 150 человек во всем мире, что делает их примерно в десять раз опаснее акул».
«Невылеченные проблемы с зубами. Незапломбированный кариес может привести к сердечному приступу или инсульту».
«Хиропрактики. Хотя точное количество смертей неизвестно из-за отсутствия документации, по оценкам, по меньшей мере 40 человек в год в США умирают от хиропрактики».
"Палочки из моцареллы. По статистике, из всей еду люди чаще всего давятся до смерти именно ими".
"Роды. Как ни странно, они все еще опасны. Очевидно, рожать намного безопаснее, чем раньше, но могут быть довольно серьезные осложнения. Да и смерть женщины в родах случается чаще, чем вы думаете".
"Комары убивают один миллион человек в год. Миллион! Для сравнения, следующее по опасности животное — человек: люди соверают за тот же период 135 тысяч убийств себе подобных".
"Загрязнение воздуха от сжигания ископаемого топлива и тяжелой промышленности, в основном в Китае и Индии. Число преждевременных смертей от загрязнения воздуха оценивается в 6-7 миллионов человек в год. Другими словами, ископаемое топливо вызывает больше смертей каждые 2-3 недели, чем атомная энергетика за всю свою историю, даже если включить в это число Хиросиму и Нагасаки".
"Инфекции мочеполовых путей. Они могут легко перейти в сепсис. Моя мать дважды чуть не умерла от инфекции, симптомов которой у нее не было, пока не начался сепсис. И у нее застарелые проблемы из-за сепсиса 5-летней давности. Кажется, что ИМП - мелочь, но немедленно обратитесь к врачу за антибиотиками. Они могут убить вас, прежде чем вы о них узнаете".
"Селфи в заведомо опасных ситуациях. В нашем регионе запретили школьные экскурсии на год или два из-за трех разных случаев, когда ученики пытались сделать селфи во время экскурсии и погибали либо серьезно травмировались".
"Грипп. Просто обычный грипп. Многие люди игнорируют его, думая, что это пройдет само по себе. В результате в глобальном масштабе число жертв гриппа в год обычно составляет от 300 до 500 тысяч человек".
"Лестницы. Они - причина 20 миллионов тяжелых травм ежегодно и не менее 200 000 смертей от последствий падений. Оба моих дедушки и бабушка умерли из-за падения с лестницы".
"Уличные драки. Вы смотрите голливудские блокбастеры и бои ММА и думаете, что тоже можете так. Я знаю историю о парне, который получил в уличной драке удар по голове и упал: он был мертв, прежде чем упал на землю. Была у нас в районе еще одна история примерно год назад - в уличной драке парень получил ножевое ранение в шею и истек кровью в течение 10 секунд. Прекрати эти глупости, это не стоит твоей жизни".
"Неловкость на улице и в помещении. Падения на льду и на мокром полу могут выглядеть смешно только в комедиях. Между тем, в среднем около 17 тысяч человек в год только в США погибают от травм, полученных в результате того, что они просто споткнулись или поскользнулись".
"Пробки от шампанского убивают больше людей, чем ядовитые пауки. Примерный среднегодовой показатель составляет 34 смерти".
"Высокое кровяное давление. Вы его не замечаете, не знаете об этом или вам все равно, но это основная причина множества смертей".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это надо внести в меморис.
Заманали бестолковые копипасты с амерских сайтов.
А еще и кариес!
Спасибо большое. Теперь буду все время отстранятся от кокосов, благо у нас на севере на каждом шагу поджидают коварные и кровожадные кокосы.