Фотографии из прошлого

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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Президент Джон Ф. Кеннеди наблюдает за пуском ракеты «Поларис» с находящейся в надводном положении подводной лодки «Эндрю Джексон» у побережья Флориды. 16 ноября 1963 года
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5.
Это не фотография садящегося за горизонт солнца. Так выглядел взрыв американской водородной бомбы на атолле Эниветок. 8 июля 1956 года
8.
Советский танк КВ-1 возле подбитого немецкого танка Pz.Kpfw. IV на поле боя. Курская дуга, июль-август 1943 года
12.
Американский киноактёр Рудольф Валентино с победительницами конкурса красоты. Сан-Франциско, 1923 год
15.
Французский пограничник помогает беженцам с испанской стороны перейти границу во время Гражданской войны в Испании. 1938 год
16.
«Ночные ведьмы». Июнь 1945 год. Подготовка к Параду Победы
Слева направо Р.С. Гашева, И.Ф. Себрова, Н.Ф. Меклин, М.П. Чечнева, Н.В. Попова, С.Т. Амосова, Е.А. Никулина, Е.Д. Бершанская, М.В. Смирнова, Е.А. Жигуленко.
22.
Спецназовец MACV SOG Ed Wolcoff с укороченным РПД. Вьетнам. 1963 год
Американские спецназовцы во Вьетнаме часто пользовались скорострельным советским пулеметом РПД-44. РПД был легче американского пулемета М60 и удобнее. Малый вес позволял бойцу взять большое количество боеприпасов, а также использовать трофейные.
25.
300-тысячная демонстрация в Москве. 4 февраля 1990 года
300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР - о руководящей роли КПСС. Так начинались "святые 90-е"
26.
Нога Николы Теслы в обуви на рентгеновском снимке, сделанном им самим на устройстве собственной конструкции, 1896 год
28.
Осмотр драгоценностей российской императорской фамилии сотрудниками иностранных посольств и их женами в помещении Гохрана в Настасьинском переулке, с целью дальнейшей рекомендации о приобретении их правительствами своих стран. 1923 год
36.
На спине у безработного плакат: "У меня есть 3 профессии, я владею 3-мя языками, я воевал 3 года, у меня 3 детей, уже не работаю 3 месяца и мне всего навсего нужна одна работа."
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