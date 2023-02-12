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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
12 февраля 2023 21:58
Метки: история   ретро   фото   
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40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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2  комментария
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Alf 9 часов назад
Главное выбрать удачный ракурс.
1. Памятник Ленину в Риге, на ул. Ленина. 1970-е года.
2. Ул. Горького с выездом на вантовый мост.
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