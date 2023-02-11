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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
11 февраля 2023 22:06
Метки: СССР   Фотографии   история   люди   страна   
511
25
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   люди   страна   
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3  комментария
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3k
MPEG-8 3 часа назад
Это явный новодел. Сильно много элементов в одном месте, особо порадовали недоспелые помидоры и рядом горшок.
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20k
Alf 2 часа назад
Рига, Латвийская ССР.
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Юганск

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