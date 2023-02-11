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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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3.
Василий Ливанов, Эльдар Рязанов, Игорь Масленников и Никита Михалков во время съемок телепередачи «Кинопанорама», 1981 год
Фото А. Рухадзе / ТАСС
6.
Валентина Талызина, Леонид Марков и Ирина Муравьева в спектакле «Цитата», 1987 год
Фото М. Строкова / ТАСС
10.
Людмила Гурченко дома у родителей, 1957 год
Фото: личный архив С. Сенина.
Людьми, сыгравшими ключевую роль в судьбе артистки, Людмила Гурченко всегда называла отца и мать. Вот так она вспоминала о своих родителях в своей книге «Мое взрослое детство»:
«Мне никогда не было скучно и неинтересно дома со своими родителями. Всегда что-то новое и обязательно радостное: «дальший и дальший». В нашем доме была удивительная здоровая атмосфера. Все – и плохое, и хорошее, и страшное – все открыто! Никто не стеснялся быть слабым. Если кому-то плохо, прекращались шутки, и все силы, вся нежность и любовь переносились на того, кому тяжело. А потом опять шли «дальший».
Людьми, сыгравшими ключевую роль в судьбе артистки, Людмила Гурченко всегда называла отца и мать. Вот так она вспоминала о своих родителях в своей книге «Мое взрослое детство»:
«Мне никогда не было скучно и неинтересно дома со своими родителями. Всегда что-то новое и обязательно радостное: «дальший и дальший». В нашем доме была удивительная здоровая атмосфера. Все – и плохое, и хорошее, и страшное – все открыто! Никто не стеснялся быть слабым. Если кому-то плохо, прекращались шутки, и все силы, вся нежность и любовь переносились на того, кому тяжело. А потом опять шли «дальший».
13.
Кирилл Лавров рядом с Людмилой Макаровой в цехе готовой продукции фарфорового завода им. М. Ломоносова, 1981 год
Фото И. Уткина / РИА Новости
14.
Сергей Проханов с детворой на съемках телепередачи «Голубой огонек», посвященной международному женскому дню 8 марта, 1981 год
Фото Н. Малышева / ТАСС.
Усатый нянь)))
Усатый нянь)))
15.
Александр Абдулов и Ирина Алферова на арене Московского цирка во время подготовки новогодней передачи «Аттракцион», 1982 год
Фото В. Созинова / ТАСС
16.
Татьяна Доронина в Ленинграде, 1964 год
Фото М.Л. Блохина / Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
17.
Михаил Ульянов со студентами Сланцевского Индустриального техникума, 1980 год
Этот снимок был сделан во время съемок фильма «Последний побег» (1980), в котором актер сыграл роль ветерана войны, работающего в школе для трудных подростков. Игра Михаила Ульянова гениальна как всегда.
18.
Андрей Миронов в гримерной Московского театра Сатиры, 1980 год
Фото В. Арутюнова / РИА Новости.
Александр Ширвиндт рассказывал о своем друге, артисте Андрее Миронове:
«Он перед спектаклем, приходил, снимал штаны, садился гримироваться, без штанов, гримировался, потом его причесывали, потом он надевал верх (и все без штанов), а штаны он надевал прямо за две секунды до выхода – «чтоб не помять». Это единственный артист, который на сцену выходил практически со штанами в руках».
Александр Ширвиндт рассказывал о своем друге, артисте Андрее Миронове:
«Он перед спектаклем, приходил, снимал штаны, садился гримироваться, без штанов, гримировался, потом его причесывали, потом он надевал верх (и все без штанов), а штаны он надевал прямо за две секунды до выхода – «чтоб не помять». Это единственный артист, который на сцену выходил практически со штанами в руках».
19.
Андрей Мягков у себя дома с картиной «Портрет Олега Ефремова», 1978 год
Фото В. Вяткина / РИА Новости
Далеко не все знают, что талант Андрея Мягкова не ограничивался лишь театром и кино. Андрей Васильевич еще был писателем и автором детективных романов.
Также не очень известной гранью в творчестве артиста было то, что он писал не только книги, но и картины. Те, кто хорошо знал Андрея Мягкова, вспоминают, что он мог рисовать часами, получая громадное удовольствие от процесса. На фото выше⬆️ Андрей Мягков с одной из своих картин!
Далеко не все знают, что талант Андрея Мягкова не ограничивался лишь театром и кино. Андрей Васильевич еще был писателем и автором детективных романов.
Также не очень известной гранью в творчестве артиста было то, что он писал не только книги, но и картины. Те, кто хорошо знал Андрея Мягкова, вспоминают, что он мог рисовать часами, получая громадное удовольствие от процесса. На фото выше⬆️ Андрей Мягков с одной из своих картин!
20.
Михаил Ножкин, Наталья Фатеева, Лидия Федосеева-Шукшина, Боривой Навратил и Анатолий Ромашин во время XIV Московского международного кинофестиваля, 1985 год
Фото Н. Малышева / ТАСС
21.
Лидия Федосеева-Шукшина, режиссер Георгий Данелия и актриса Софико Чиаурели на XX Всесоюзном кинофестивале, 1987 год
Фото М. Датикашвили и А. Рухадзе / ТАСС
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Метки: СССР Фотографии артисты история кино
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