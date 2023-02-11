10.

Фото: личный архив С. Сенина.

Людьми, сыгравшими ключевую роль в судьбе артистки, Людмила Гурченко всегда называла отца и мать. Вот так она вспоминала о своих родителях в своей книге «Мое взрослое детство»:



«Мне никогда не было скучно и неинтересно дома со своими родителями. Всегда что-то новое и обязательно радостное: «дальший и дальший». В нашем доме была удивительная здоровая атмосфера. Все – и плохое, и хорошее, и страшное – все открыто! Никто не стеснялся быть слабым. Если кому-то плохо, прекращались шутки, и все силы, вся нежность и любовь переносились на того, кому тяжело. А потом опять шли «дальший».