Мумию монаха покрыли золотом в знак уважения

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У китайских монахов есть немало странных традиций. Так, в одном из монастырей Китая монах, умерший четыре года назад, удостоился одной из величайших посмертных почестей - его превратили в золотую мумию. Вряд ли кому-то, кроме китайских монахов, понравится такой способ упокоения.
Это фотография Фу Хоу, очень почитаемого и уважаемого монаха, который большую часть своей жизни прожил в храме Чунфу в Китае. Он умер в 2012 году в возрасте 94 лет.
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После того, как он умер, его тело было мумифицировано и запечатано в гробнице, представлявшей собой просто большой глиняный кувшин. Четыре года спустя, в начале 2023 года, кувшин открыли, а его тело эксгумировали.
Затем тело вымыли, покрыли слоями марли, лаком и, наконец, несколькими слоями сусального золота.
Эта традиция захоронения считается очень почетной и предназначена только для самых уважаемых монахов.
Считается, что только тела самых безгрешных монахов при изъятии из кувшина останутся нетленными.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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