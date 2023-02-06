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Мумию монаха покрыли золотом в знак уважения

Мумию монаха покрыли золотом в знак уважения

Автор:
06 февраля 2023 18:13
Сообщество : Истории
Метки: Китай   Монастырь   Очень странные дела   золотая мумия   истории   монахи   похороны   почести   
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У китайских монахов есть немало странных традиций. Так, в одном из монастырей Китая монах, умерший четыре года назад, удостоился одной из величайших посмертных почестей - его превратили в золотую мумию. Вряд ли кому-то, кроме китайских монахов, понравится такой способ упокоения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Монастырь   Очень странные дела   золотая мумия   истории   монахи   похороны   почести   
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3  комментария
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
Какой только хренью не страдают люди...
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What??? 48 минут назад
Не такое оно (тело) и нетленное при большем разрешении на фото.
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