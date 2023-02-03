Ужасная история Зеленого Чарли-без-лица

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История о человеке, известном как «Чарли Безликий», который светился зловещим зеленым светом, — это, увы, не страшилка. Чарли на самом деле был реальным человеком с очень печальной историей жизни.
Жители Коппела, небольшого городка в округе Бивер, штат Пенсильвания, часто отправлялись на ночные экскурсии, чтобы увидеть Безликого Зеленого Чарли. Эта городская легенда насчитывает 100 лет и передается из поколения в поколение, но мало кто знает настоящую историю Чарли.
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Легенда называет его призраком, который ходил по шоссе со светящейся зеленой головой. Говорили, что черты его лица истаяли из--а тяжелой жизни в нищете. При этом многие упоминают, что «призрак», которого боялось бесчисленное количество людей, назывался «красивым, добрым человеком».
На самом деле Безликого Зеленого Чарли звали Рэймонд Теодор Робинсон. Он был изуродован из-за необычного несчастного случая в детстве.
Робинсон родился в 1910 году. В возрасте восьми лет во время прогулки с сестрой и друзьями он подошел вместе с остальными детьми к птичьему гнезду на дереве рядом с заброшенным городским мостом Морадо.
На самом деле Безликого Зеленого Чарли звали Рэймонд Теодор Робинсон. Он был изуродован из-за необычного несчастного случая в детстве.
Робинсон родился в 1910 году. В возрасте восьми лет во время прогулки с сестрой и друзьями он подошел вместе с остальными детьми к птичьему гнезду на дереве рядом с заброшенным городским мостом Морадо.
Желая взглянуть на птенцов поближе, Робинсон полез на дерево. Но по пути он задел провод под напряжением, который использовался для подачи питания на мост. Удар током сильно изуродовал ему лицо, повредив нос, губы и глаза. Кроме того, Робинсон потерял руку.
Врачи не думали, что Робинсон выживет, но он выжил, хотя и с травмами, которые изменили его жизнь. Городская легенда возникла после того, как он, вернувшись домой, стал регулярно выходить на ночную прогулку по тихому участку шоссе между Коппелем и Новой Галилеей.
Врачи не думали, что Робинсон выживет, но он выжил, хотя и с травмами, которые изменили его жизнь. Городская легенда возникла после того, как он, вернувшись домой, стал регулярно выходить на ночную прогулку по тихому участку шоссе между Коппелем и Новой Галилеей.
Он полностью изменил свою жизнь и почти не появлялся днем на улице из-за страха перед реакцией людей на его внешность. Жестокое прозвище «Чарли Безликий» было дано ему из-за потери черт лица, а прозвище «Зеленый человек» возникло из-за того, что его лицо светилось в темноте после почти смертельного удара током. Однако кинодокументалист, которая провела три года, исследуя трагическую историю Робинсона для фильма, придерживается другой теории. «Его нос всю жизнь оставался открытой раной, - говорит Триша Йорк. - Он инфицировался довольно часто, и от этого зеленел вместе со всем лицом».
Робинсон перестал совершать ночные прогулки лишь в последние годы своей жизни. На пенсии он жил в Гериатрическом центре округа Бивер, где и умер в 1985 году в возрасте 74 лет.
Робинсон перестал совершать ночные прогулки лишь в последние годы своей жизни. На пенсии он жил в Гериатрическом центре округа Бивер, где и умер в 1985 году в возрасте 74 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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