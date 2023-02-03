FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 549 постов • 72 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Ужасная история Зеленого Чарли-без-лица

Ужасная история Зеленого Чарли-без-лица

Автор:
03 февраля 2023 14:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Чарли Безликий   интересно   истории   личные истории   неожиданно   пугающе   удивительное рядом   
1332
5
История о человеке, известном как «Чарли Безликий», который светился зловещим зеленым светом, — это, увы, не страшилка. Чарли на самом деле был реальным человеком с очень печальной историей жизни.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Чарли Безликий   интересно   истории   личные истории   неожиданно   пугающе   удивительное рядом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86564



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
У российской компании обнаружили сухогруз «Данила Багров»
У российской компании обнаружили сухогруз «Данила Багров»
Набирающие популярность в сообществах
«Вундерваффе» немецких подводников. Самонаводящиеся торпеды «Фальке» и «Цаункёниг»
«Вундерваффе» немецких подводников. Самонаводящиеся торпеды «Фальке» и «Цаункёниг»
Мгновенная карма - это серьезно
Мгновенная карма - это серьезно
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почти получилось

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#позитив#забавно#Приколы#истории#удивительно#фейл#СССР
#Юмор#история#в мире#люди#картинки#улыбнуло#кино#Жизнь#знаменитости#шоу бизнес
#интересно#интересное#животные#подборка#наука#полиция#Фотографии#природа#смешно#Москва
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Фотографии, из которых эмоции бьют фонтаном Фотографии, из которых эмоции бьют фонтаном Настоящий крупняк. Часть 2 Настоящий крупняк. Часть 2 Факты, которые вас удивят Факты, которые вас удивят Факты, которые вас удивят Факты, которые вас удивят 20 забавных совпадений, в которые сложно поверить 20 забавных совпадений, в которые сложно поверить

На что жалуетесь?

Вернуться