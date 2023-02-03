Ужасная история Зеленого Чарли-без-лица

Он полностью изменил свою жизнь и почти не появлялся днем на улице из-за страха перед реакцией людей на его внешность. Жестокое прозвище «Чарли Безликий» было дано ему из-за потери черт лица, а прозвище «Зеленый человек» возникло из-за того, что его лицо светилось в темноте после почти смертельного удара током. Однако кинодокументалист, которая провела три года, исследуя трагическую историю Робинсона для фильма, придерживается другой теории. «Его нос всю жизнь оставался открытой раной, - говорит Триша Йорк. - Он инфицировался довольно часто, и от этого зеленел вместе со всем лицом».

Робинсон перестал совершать ночные прогулки лишь в последние годы своей жизни. На пенсии он жил в Гериатрическом центре округа Бивер, где и умер в 1985 году в возрасте 74 лет.