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Живые в обнимку с мертвыми: праздник жизни народа тораджи

Живые в обнимку с мертвыми: праздник жизни народа тораджи (23 фото)

Автор:
27 августа 2020 09:53
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: и такое бывает   индонезия   мертвецы   ритуал   тораджи   традиция   фоторепортаж   церемония   
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У членов общины Тораджа (провинция Южный Сулавеси, Индонезия) есть традиция: каждый год в августе они выкапывают из могил своих родственников, наряжают их в новую одежду и таким образом отмечают своеобразный "праздник жизни".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   индонезия   мертвецы   ритуал   тораджи   традиция   фоторепортаж   церемония   
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4  комментария
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30k
Nefrion 2 часа назад
Живые в обнимку с мертвыми: праздник жизни народа тораджи
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Sergey Полчаса назад
жесть какая то
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862
EvgeniySAN 55 минут назад
Какая активная загробная жизнь.
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Айтжан Час назад
Весело живут.!!!!
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