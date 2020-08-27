Живые в обнимку с мертвыми: праздник жизни народа тораджи

У членов общины Тораджа (провинция Южный Сулавеси, Индонезия) есть традиция: каждый год в августе они выкапывают из могил своих родственников, наряжают их в новую одежду и таким образом отмечают своеобразный "праздник жизни".
Местные верят в бесконечную связь между жизнью и смертью и в то, что исполняемый ими ритуал - ежегодное воссоединение с умершими родственниками - очень важен. Это как еще одни похороны. Усопших очищают, переодевают в чистую одежду, моют или заменяют их гробы на новые.
Даже прикурить дают, если человек при жизни был заядлым курильщиком
Кстати, у тораджи принято также хоронить умерших не сразу. Часто их мумифицируют и держат в доме или в особом здании "Тонгконане" месяцами, а иногда и годами, и только потом устраивают церемонию погребения.
Здания для хранения тел умерших до погребения
Ежегодный августовский ритуал "Выкопай родственника" носит название Манене
Люди собираются всей семьей, отменяя свои дела, чтобы быть вместе в это время
То есть по-настоящему вместе
Тораджи верят, что духи мертвых живут среди живых, присматривают за ними и благославляют их
Они очень уважают своих мертвецов
При этом Манене часто называют фестивалем, потому что приехать и посмотреть на происходящее разрешается всем желающим
Чем и пользуются любопытные туристы
Перед тем, как снова закопать своих мертвецов, люди разговаривают с ними, предлагают им еду и питье, и вообще ведут себя так, будто те еще живы и могут участвовать в семейных сборищах.
После того, как мумии очищены и переодеты, а гробы также очищены или заменены, мертвых хоронят заново, и кладут в гроб подарки.
Такая вот жизнь после смерти по-индонезийски.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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