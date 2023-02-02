Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров Северной Кореи

Бригада киппымчо создаётся исключительно из 2 000 молодых девушек от 15 до 17 лет. Традиционно у них должно быть красивое лицо, мягкий и женственный голос и рост не ниже 160 и не выше 170 см. В соответствии с правительственными критериями (один из которых заключается в том, что все эти девушки должны быть невинными).

Чтобы сформировать или отыскать новых претенденток в бригаду киппымчо, два высокопоставленных офицера почти 2 месяца путешествуют по всей стране (за пределами столицы) в поисках лучших девушек.

Девушек забирают их из семей, заставляют проходить медицинское освидетельствование в лучшей клиники Пхеньяна и на 6 месяцев отправляют за границу (обычно в Китай) на обучение, где их учат петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и ​​даже делать профессиональный массаж. От них требуется как можно быстрее стать осведомленными о каждой прихоти и причуде своего лидера, а их главная цель — служить и развлекать (но об этом чуть позже).

После обучения девушки живут в столице страны Пхеньяне или отправляются на летние виллы. Служба в бригаде обычно длится около 10 лет. В течении этого времени девушкам не разрешается связываться со своей семьей, а ещё они должны принести клятву верности своему вождю.

Для женщин и девушек из бригады киппымчо жизнь совсем иная, чем для тех женщин, которые служат в северокорейской армии. После 10 летней жизни в секретной бригаде они получают более высокие зарплаты и социальное положение.