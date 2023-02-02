Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров Северной Кореи

В 2010 году 20 летняя девушка Ми Хян бежала из Северной Кореи и рассказала в интервью журналу Marie Claire, что несколько лет служила в секретной государственной бригаде «киппымчо» (дословно в переводе «бригаде удовольствий») при Ким Чен Ире.
Она подробно рассказала, что «бригада удовольствий» была впервые создана ещё основателем северокорейского государства Ким Ир Сеном в далёких 1970-х годах.
И хотя существование этой секретной женской бригады десятилетиями держалось в строжайшей тайне, свидетельства о её существовании так или иначе периодически просачивались в открытый доступ.
Но что это за «бригада удовольствий» и почему она настолько секретная?
Кого и как отбирают в отряд «киппымчо»?
Бригада киппымчо создаётся исключительно из 2 000 молодых девушек от 15 до 17 лет. Традиционно у них должно быть красивое лицо, мягкий и женственный голос и рост не ниже 160 и не выше 170 см. В соответствии с правительственными критериями (один из которых заключается в том, что все эти девушки должны быть невинными).
Чтобы сформировать или отыскать новых претенденток в бригаду киппымчо, два высокопоставленных офицера почти 2 месяца путешествуют по всей стране (за пределами столицы) в поисках лучших девушек.
Девушек забирают их из семей, заставляют проходить медицинское освидетельствование в лучшей клиники Пхеньяна и на 6 месяцев отправляют за границу (обычно в Китай) на обучение, где их учат петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и даже делать профессиональный массаж. От них требуется как можно быстрее стать осведомленными о каждой прихоти и причуде своего лидера, а их главная цель — служить и развлекать (но об этом чуть позже).
После обучения девушки живут в столице страны Пхеньяне или отправляются на летние виллы. Служба в бригаде обычно длится около 10 лет. В течении этого времени девушкам не разрешается связываться со своей семьей, а ещё они должны принести клятву верности своему вождю.
Для женщин и девушек из бригады киппымчо жизнь совсем иная, чем для тех женщин, которые служат в северокорейской армии. После 10 летней жизни в секретной бригаде они получают более высокие зарплаты и социальное положение.
Сбежавшая из Северной Кореи девушка Ми Хян вместе со своей семьей в интервью подробно поведала о том, как её завербовали в бригаду киппымчо:
«Мне было всего 15 лет, когда ко мне в школу пришли двое офицеров лет сорока.
Они построили в линию всех учениц нашей школы и сразу выбрали некоторых из них, включая меня. Офицеры подробно переписали всю нашу школьную успеваемость, а потом задавали нам различные вопросы.
С каждой из девушек также провели индивидуальную 5 минутную беседу. Меня спросили, были ли у меня oтнoшения с мальчиками. Мне было очень неловко отвечать на такой вопрос.
Те девушки, которые были от 170 см и выше, исключались сразу, потому что Ким Чен Ир и сам был невысокого роста», — сказала она, дополнительно указав на то, что на телах кандидаток не должно было быть никаких шрамов, прыщей или пятен, а их голос должен быть мягким и женственным.
Какие задачи у отрядов киппымчо?
Отряд киппымчо состоит из 2 000 женщин поделённых на 3 группы:
- Манджокджо — бригада удовлетворения (предоставляющая услуги uнтuмнoгo характера), некоторые девушки из этой группы также дополнительно делятся на тех, кому они предоставляют эти услуги;
- Хангбукджо — бригада счастья (которая делает массаж офицерам и высшей касте Северной Кореи);
- Гамудзё — танцевально-поющая бригада (которые должны петь или танцевать на различных праздниках и т.Д.)
«Можно сказать, что киппымчо — это государственный гapeм», — сказал Ким Ю-Хван, профессор северокорейских исследований в Сеульском университете Донгу. «Эти 2 000 девушек предназначены не только для лидера Северной Кореи, но и для других высокопоставленных лиц мужского пола».
К 25-27 годам, когда большинство женщин во всем мире только начинают свою карьеру, девушкам из бригады киппымчо уже пора уходить на заслуженную пенсию. Они отслужили свою 10 летнюю службу в полном объеме и получали за это довольно серьёзные привилегии.
По истечении 10 летней службы многих этих женщин выдают замуж за представителей элиты из ближайшего окружения лидера Северной Кореи, включая его близких охранников, офицеров и военачальников; этот тесный контакт гарантирует, что существовании бригады киппымчо останется в секрете от общественности (как дома, так и за границей). Этим женщинам и их семьям также разрешается жить в столице Северной Кореи (что считается довольно престижной наградой), а сами они становятся частью среднего или высшего класса, пробиваются в певиц, актрис и т.Д.
Считается, что когда предыдущая бригада киппымчо была распущена Ким Чен Ином после смерти своего отца Ким Чен ира, каждая женщина из бригады вышедшая на пенсию получила дополнительное вознаграждение в размере около 4000 долларов (по последним данным ООН средняя годовая зарплата в Северной Корее ~ 120 долларов).
Вся история со слов одной единственной беглянки. Как думаете правда или вранье?
Источник:
- Как дайверы нашли сокровище испанского флота, затонувшее 300 лет назад
- Фееричные истории, с которыми сталкиваются продавцы-консультанты
- Казнь после смерти, первая покупка в интернете и другие любопытные факты и истории
- 20 забавных совпадений, в которые сложно поверить
- Дети отсудили у отца свои деньги
Честно говоря не верю в подобную чушь .
Там танцоры из ансамбля народных-хороводных напомажены круче почившего Бори Моисеева . Девчонки же слегка припудрены и напомажены . Просто светятся изнутри . Действительно симпатяжки .
Аньян хасейёооо ... Вьяленьки , вьяленьки , пьязябиля мьяменька ...
гуськом бежали или каждый сам за себя был?
со временем...
лично мое субъективное мнение это бред...
Но чего бы и не гавкнуть про КНДР, да?
И не жалко бабла на это лажовое вранье тратить людям из Ми-6.
И туда судя по всему добрались британские ученые.
то афган с гаремами из мальчиков, то сев.корея с сэксэскортом генералов... и главное все от честнейших западных сми
А вот призванных мадам сразу без подготовки отправляют в бордели при базах НАТО ,ибо они и так опытные .