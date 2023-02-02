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Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров Северной Кореи

Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров Северной Кореи

Автор:
02 февраля 2023 10:53
Сообщество : Факты
Метки: Северная Корея   Секретная государственная бригада   девушки   история   киппымчо   люди   
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В 2010 году 20 летняя девушка Ми Хян бежала из Северной Кореи и рассказала в интервью журналу Marie Claire, что несколько лет служила в секретной государственной бригаде «киппымчо» (дословно в переводе «бригаде удовольствий») при Ким Чен Ире.

Она подробно рассказала, что «бригада удовольствий» была впервые создана ещё основателем северокорейского государства Ким Ир Сеном в далёких 1970-х годах.

И хотя существование этой секретной женской бригады десятилетиями держалось в строжайшей тайне, свидетельства о её существовании так или иначе периодически просачивались в открытый доступ.

Но что это за «бригада удовольствий» и почему она настолько секретная?

Кого и как отбирают в отряд «киппымчо»?

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Бригада киппымчо создаётся исключительно из 2 000 молодых девушек от 15 до 17 лет. Традиционно у них должно быть красивое лицо, мягкий и женственный голос и рост не ниже 160 и не выше 170 см. В соответствии с правительственными критериями (один из которых заключается в том, что все эти девушки должны быть невинными).

Чтобы сформировать или отыскать новых претенденток в бригаду киппымчо, два высокопоставленных офицера почти 2 месяца путешествуют по всей стране (за пределами столицы) в поисках лучших девушек.

Девушек забирают их из семей, заставляют проходить медицинское освидетельствование в лучшей клиники Пхеньяна и на 6 месяцев отправляют за границу (обычно в Китай) на обучение, где их учат петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и ​​даже делать профессиональный массаж. От них требуется как можно быстрее стать осведомленными о каждой прихоти и причуде своего лидера, а их главная цель — служить и развлекать (но об этом чуть позже).

После обучения девушки живут в столице страны Пхеньяне или отправляются на летние виллы. Служба в бригаде обычно длится около 10 лет. В течении этого времени девушкам не разрешается связываться со своей семьей, а ещё они должны принести клятву верности своему вождю. 

Для женщин и девушек из бригады киппымчо жизнь совсем иная, чем для тех женщин, которые служат в северокорейской армии. После 10 летней жизни в секретной бригаде они получают более высокие зарплаты и социальное положение.

Сбежавшая из Северной Кореи девушка Ми Хян вместе со своей семьей в интервью подробно поведала о том, как её завербовали в бригаду киппымчо:

«Мне было всего 15 лет, когда ко мне в школу пришли двое офицеров лет сорока.

Они построили в линию всех учениц нашей школы и сразу выбрали некоторых из них, включая меня. Офицеры подробно переписали всю нашу школьную успеваемость, а потом задавали нам различные вопросы.

С каждой из девушек также провели индивидуальную 5 минутную беседу. Меня спросили, были ли у меня oтнoшения с мальчиками. Мне было очень неловко отвечать на такой вопрос.

Те девушки, которые были от 170 см и выше, исключались сразу, потому что Ким Чен Ир и сам был невысокого роста», — сказала она, дополнительно указав на то, что на телах кандидаток не должно было быть никаких шрамов, прыщей или пятен, а их голос должен быть мягким и женственным.

Какие задачи у отрядов киппымчо?

Отряд киппымчо состоит из 2 000 женщин поделённых на 3 группы:

  1. Манджокджо — бригада удовлетворения (предоставляющая услуги uнтuмнoгo характера), некоторые девушки из этой группы также дополнительно делятся на тех, кому они предоставляют эти услуги;
  2. Хангбукджо — бригада счастья (которая делает массаж офицерам и высшей касте Северной Кореи);
  3. Гамудзё — танцевально-поющая бригада (которые должны петь или танцевать на различных праздниках и т.Д.)

«Можно сказать, что киппымчо — это государственный гapeм», — сказал Ким Ю-Хван, профессор северокорейских исследований в Сеульском университете Донгу. «Эти 2 000 девушек предназначены не только для лидера Северной Кореи, но и для других высокопоставленных лиц мужского пола».


К 25-27 годам, когда большинство женщин во всем мире только начинают свою карьеру, девушкам из бригады киппымчо уже пора уходить на заслуженную пенсию. Они отслужили свою 10 летнюю службу в полном объеме и получали за это довольно серьёзные привилегии.


По истечении 10 летней службы многих этих женщин выдают замуж за представителей элиты из ближайшего окружения лидера Северной Кореи, включая его близких охранников, офицеров и военачальников; этот тесный контакт гарантирует, что существовании бригады киппымчо останется в секрете от общественности (как дома, так и за границей). Этим женщинам и их семьям также разрешается жить в столице Северной Кореи (что считается довольно престижной наградой), а сами они становятся частью среднего или высшего класса, пробиваются в певиц, актрис и т.Д.


Считается, что когда предыдущая бригада киппымчо была распущена Ким Чен Ином после смерти своего отца Ким Чен ира, каждая женщина из бригады вышедшая на пенсию получила дополнительное вознаграждение в размере около 4000 долларов (по последним данным ООН средняя годовая зарплата в Северной Корее ~ 120 долларов).


Вся история со слов одной единственной беглянки. Как думаете правда или вранье?


Источник:

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Метки: Северная Корея   Секретная государственная бригада   девушки   история   киппымчо   люди   
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36  комментариев
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ага, а Пентагон обслуживает сводная дивизия проституток. Официально - 129 дивизия специальных операций.
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24k
Дмитрий 5 минут назад
Все чистая правда, мой сосед там служил )))
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 9 минут назад
Кто нибудь бывал в КНДР ? Я три раза .
Честно говоря не верю в подобную чушь .
Там танцоры из ансамбля народных-хороводных напомажены круче почившего Бори Моисеева . Девчонки же слегка припудрены и напомажены . Просто светятся изнутри . Действительно симпатяжки .
Аньян хасейёооо ... Вьяленьки , вьяленьки , пьязябиля мьяменька ...
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17k
RDen 14 минут назад
спасибо. не знал. но всё равно туда не хочу
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462
Sergey 18 минут назад
Отсутствие или скудность информации порождает слухи...
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7k
evenSeven 20 минут назад
«чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят» (с)
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3k
Старичок Полчаса назад
===Сбежавшая из Северной Кореи девушка Ми Хян вместе со своей семьей===

гуськом бежали или каждый сам за себя был?
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1k
emporio_ss 36 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
Evgeny K. 38 минут назад
Есть такая наука как история, она все расставит по местам...
со временем...
лично мое субъективное мнение это бред...
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1k
Змей Горыныч 40 минут назад
Кореянка 170+? Да таких там по пальцам одной руки на всю Корею пересчитать.
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8k
Billi_Bons 43 минуты назад
Если её перед побегом из КНДР не расстреливали из пушки, не скармливали крокодилам, не четвертовали и не травили собаками - то все сказаное брехня. )))
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11k
Алексей Час назад
очередное дерьмо по методичке ЦРУ
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29k
Владимир Час назад
Факты, ага. И там то 2000, то 20000.. А началось всё со статьи на лурке.
Но чего бы и не гавкнуть про КНДР, да?
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153
Хухрмухр Час назад
Скоро про Путина такое же напишут.Про иран,высрали,про корею высрали.Осталось про Путина.Интересно,что ему припишут?Отряд сексуальных инопланетянок малолетнего возраста?Вывод: пока бритишей не утопишь,они так и будут вонять.
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17k
Bill Час назад
Один мой знакомый, еврей, в 90е уехал в Штаты. Так чтобы получить визу, он тако-о-е рассказывал в посольстве про "притеснения евреев в СССР" - Солженицин нервно курит.
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7k
Copycat Час назад
Слушайте так а почему тогда на северную Корею так гонят - страна просто отличная, он как отжигают) сраные амеры тупо завидуют и пытаются очернить, а там я как смотрю просто рай)
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412
дядя Ваня Час назад
настолько унылое вранье с такой кучей логических несостыковок, что даже писать про это не хочется. Ну если уж выдумывать, так с душой, чтобы интересно и правдоподобно. А тут - бездарь тупой и ограниченный детектед.
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17k
Александр Час назад
Секретная бригада, о которой даже на фишках знают
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50k
Хельги 2 часа назад
Смешной 3,14 здежь.
И не жалко бабла на это лажовое вранье тратить людям из Ми-6.
И туда судя по всему добрались британские ученые.
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2k
poбт 2 часа назад
чето у нас последние 2 дня активизировались шататели режимов

то афган с гаремами из мальчиков, то сев.корея с сэксэскортом генералов... и главное все от честнейших западных сми
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17k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну в прессе Британии были стать.ю что отправленных на обучение мобилизованных хохлов отправляют на фронт, где они сдаются после 20 минут боя .
А вот призванных мадам сразу без подготовки отправляют в бордели при базах НАТО ,ибо они и так опытные .
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