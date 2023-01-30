14 ситуаций, которые могли произойти только в лифте

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Лифты есть в домах и разных ТЦ. Благодаря ним жизнь стала не только проще, но и активней, ведь можно постить столько фото оттуда. Но не лифтолуком единым, давайте посмотрим что еще происходит там.
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А у вас происходили какие-нибудь эпичные ситуации в лифте?
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