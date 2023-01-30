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14 ситуаций, которые могли произойти только в лифте

14 ситуаций, которые могли произойти только в лифте

Автор:
30 января 2023 12:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в лифте   забавно   лифт   лифтолук   ситуации   
3891
15

Лифты есть в домах и разных ТЦ. Благодаря ним жизнь стала не только проще, но и активней, ведь можно постить столько фото оттуда. Но не лифтолуком единым, давайте посмотрим что еще происходит там.

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А у вас происходили какие-нибудь эпичные ситуации в лифте?


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Метки: Прикол   в лифте   забавно   лифт   лифтолук   ситуации   
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19  комментариев
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2k
makc 47 минут назад
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11k
кот базилий 2 минуты назад
В лифте и отодрать мона, там даже поручень для этого сделали.
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450
mnekrasov 11 минут назад
Да, происходили. Мы были подростки по 14 лет с моей девахой. Могли успеть трахнуться пока лифт с 9 до 1 спускался.
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1k
LisA 12 минут назад
Работал, параллельно с учебой в медучилище, санитаром в больнице. Одна из функциональных обязанностей была вывоз трупов в морг. Холодильник был в подвале морга, куда нужно было спускаться на грузовом лифте. Как-то вечерком, часов в восемь пошел отвозить очередного "клиента". На середине пути вниз лифт встал. В общем освободили меня только около 8 утра, когда паталогоанатомы пришли на работу.
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886
tuka 39 минут назад
Последнее фото это не гимнастка, а что бы в лаву не упасть)
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591
Бывалый 56 минут назад
В далекой молодости немного поработал санитаром на Скорой. Приезжаем в 9-ти этажку. Понимаем, что нам на самый верх. Идем к лифту... А лифта нет. Шахта есть, а лифта нет совсем. Пошли пешком, а потом обратно вниз за носилками. Затем снова вверх, но уже с носилками, а потом снова с носилками и с нехуденькой бабкой вниз.
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24k
Егор Час назад
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1k
Змей Горыныч Час назад
У нас пару раз в день неожиданно отключают электричество часа на четыре. Разложили такие "тревожные коробки" - на следующий день всё сперли. Хохлы же. Теперь никто вообще на лифте не ездит. Почти месяц стоит на 6 этаже. Ну нафиг
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877
Arti 2 часа назад
Хорошо что фото не передают запах ссанины
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16k
Alex 2 часа назад
Это портал в будущее
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