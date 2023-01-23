"Ещё вчера я продавала симки на вокзале...". Кого из российских звёзд позвали на открытие шикарного отеля в ОАЭ. В сети шутят

В Дубае открылся один из самых дорогих отелей в мире — Atlantis The Royal. Стоимость ночи проживания в нем составляет до $100 тыс. На масштабную презентацию по этому случаю пригласили знаменитостей из разных стран, в том числе и из России. Однако, пользователи рунета не оценили выбор организаторов.
Новый отель, по случаю открытия которого в Дубай съехались звёзды с мировыми именами, расположен в самом центре Palm Jumeirah и имеет двухкилометровую береговую линию.
В распоряжении гостей — 795 номеров (от Dhs4,066 за ночь), сьютов (от Dhs8,800 за ночь) и вилл (от Dhs19,000 за ночь), а также 90 бассейнов и 17 ресторанов, в 8 из которых будут править бал шеф-повара с мировым именем, в том числе амбассадор перуанской кухни Гастон Акурио, греческий шеф Костас Спилиадис и знаменитый британский «алхимик» Хестон Блюменталь.
Главным хедлайнером вечера стала Бейонсе. Певица выступила на церемонии открытия впервые за последние четыре года. Гонорар певицы, за выступление, которое продлилось немногим больше часа, оценен в сумму $24 млн (около 1,6 млрд руб.), а вход на ивент стоил около 150 000 долларов.
Посетили мероприятие по приглашению организаторов и зарубежные знаменитости. Среди них — модель Кендалл Дженнер, австралийская актриса Ребел Уилсон, американская модель Оливия Калпо, индийский актер Аамир Кхан, британская актриса Мишель Киган.
Попасть на концерт, билеты на который было невозможно купить, посчастливилось блогершам Иде Галич, Дане Саева, певицам Нюше, Клаве Кока, Ханне и телеведущей Виктории Лопырёвой.
«Еще вчера я продавала симки на вокзале, а сегодня мы с Кендалл Дженнер и Джей-Зи идем на концерт Beyonce на открытии самого роскошного отеля мира. Вы в это верите? Я — нет», — воссторжено рассказала в своих соцсетях Клава Кока.
Пока одни пользователи рунета рассматривали, в чём пришли звёзды (Кендалл Дженнер в платье от Schiaparelli), другие троллили российских знаменитостей, - пишет Medialeaks, - По мнению блогеров, Клава Кока, Ида Галич и Нюша – селебрити не настолько высокого уровня, чтобы находится на одном мероприятии с Кендалл Дженнер и Бейонсе.
Гостей предупредили, что любая съемка запрещена и раздали специальные сумки для гаджетов с клипсой. Однако требование соблюдали не все. Через несколько часов в Сети оказались уже десятки видео с выступления Бейонсе.
Источник:
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Ё_аный колхоз! Там не говорится где-нить, она не обоссалась от радости такой?
2) В принципе, можно вполне недорого съездить в Дубай. Но Вы там будете заперты в отеле, потому что у него нет выхода к морю. А выход на пляж надо покупать в другом отеле. Минимум $80 в день с человека.
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А он как туда попал?Арабы с жидами подружились?