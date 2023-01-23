"Ещё вчера я продавала симки на вокзале...". Кого из российских звёзд позвали на открытие шикарного отеля в ОАЭ. В сети шутят

Главным хедлайнером вечера стала Бейонсе. Певица выступила на церемонии открытия впервые за последние четыре года. Гонорар певицы, за выступление, которое продлилось немногим больше часа, оценен в сумму $24 млн (около 1,6 млрд руб.), а вход на ивент стоил около 150 000 долларов.

Посетили мероприятие по приглашению организаторов и зарубежные знаменитости. Среди них — модель Кендалл Дженнер, австралийская актриса Ребел Уилсон, американская модель Оливия Калпо, индийский актер Аамир Кхан, британская актриса Мишель Киган.

Попасть на концерт, билеты на который было невозможно купить, посчастливилось блогершам Иде Галич, Дане Саева, певицам Нюше, Клаве Кока, Ханне и телеведущей Виктории Лопырёвой.

«Еще вчера я продавала симки на вокзале, а сегодня мы с Кендалл Дженнер и Джей-Зи идем на концерт Beyonce на открытии самого роскошного отеля мира. Вы в это верите? Я — нет», — воссторжено рассказала в своих соцсетях Клава Кока.