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30 крутых вещиц из комиссионок

30 крутых вещиц из комиссионок

Автор:
07 августа 2023 09:59
Сообщество : Покупки, акции, скидки
Метки: блошиный рынок   вещь   интересное   комиссионка   покупки   фото   
1285
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Поход в комиссионный магазин или на блошиный рынок похож на поиски клада. Среди хлама встречаются настоящие диковинки! От необычной посуды до оригинальных ламп - взгляните, что откопали счастливчики.

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"Оказалось, что это подписанная и пронумерованная литография 1970 года испанского художника Пла Доменека, который был современником Дали. На обороте сохранилась оригинальная бирка галереи. Невероятно! Настоящая удача!"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блошиный рынок   вещь   интересное   комиссионка   покупки   фото   
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6  комментариев
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69
iskra Час назад
Посуда с зелёным свечением весьма подозрительна. Может оказаться урановое стекло.
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1k
Nataly 20 минут назад
А мне картинка с кошками в японском стиле понравилась.
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653
007 42 минуты назад
Ничего из этого хлама я бы к себе в дом не потащил.
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