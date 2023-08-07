30 крутых вещиц из комиссионок

Поход в комиссионный магазин или на блошиный рынок похож на поиски клада. Среди хлама встречаются настоящие диковинки! От необычной посуды до оригинальных ламп - взгляните, что откопали счастливчики.
1. "Я купила эту музыкальную шкатулку 1989 года. Да, она работает! Некоторые мышки и детали машины двигаются. Совершенно очаровательная, напоминает мне Золушку. Заплатила $11"
2. "Это сокровище стояло на полке, где я работаю (медицинский офис). Судя по всему, оно пылилось там много лет. Я очень обрадовалась, когда мне сказали, что я могу его забрать. Зеленый - мой любимый цвет"
3. "Купила ее на гаражной распродаже. Мастерица продала картину за $2. Мне кажется, красиво"
4. "Помогал приятелю навести порядок в гараже и нашел кучу таких акриловых животных 70-х годов. Лягушка больше всех понравилась!"
5. "Купила на распродаже целую коллекцию таких фигурок, еще есть пара бегемотиков поменьше"
7. "На распродаже у подруги я спросила, была ли эта посуда изготовлена во времена Великой депрессии. Она ответила, что не знает и отдала ее бесплатно!"
10. "В антикварном магазине в Солт-Лейк-Сити можно найти отличные латунные книгодержатели"
11. "Купил две недели назад на блошином рынке в Афинах, Греция. Погуглил и узнал, что это стекло из Эмполи"
13. "Одна из моих лучших находок! Плюшевые Виктор и Эдгар из фильма Тима Бертона "Франкенвини"
16. "Проехал через весь город, чтобы купить его. Волшебный снежный шар в идеальном состоянии. Он играет чудесную мелодию"
17. "Досталась в наследство от моей бабушки, у которой она хранилась 43 года (не волнуйтесь, с бабушкой все хорошо, просто избавляется от ненужных вещей"
19. "Смотрите, какую красоту я нашла в антикварном магазине. Я сказала владелице, что мне понравился этот светильник, и она просто подарила его мне!"
"Оказалось, что это подписанная и пронумерованная литография 1970 года испанского художника Пла Доменека, который был современником Дали. На обороте сохранилась оригинальная бирка галереи. Невероятно! Настоящая удача!"
26. "Только что увидел эти оригинальные лампы в магазине винтажных вещей в Хайбридже, Нью-Джерси"
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых