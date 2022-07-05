30+ гениальных находок с барахолки

Барахолки, блошиные рынки и комиссионные магазины никогда не потеряют своей популярности. Ведь, во-первых, там можно обнаружить настоящие сокровища, которых нигде больше не встретишь, а во-вторых, они, скорее всего, обойдутся вам в сущие копейки. Посмотрите на эти находки с барахолки - и убедитесь сами!

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Отличная детская кровать-паровозик 0 Источник:

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"Я нашел на онлайн-барахолке модель трейлера, о котором мечтал несколько лет" 0 Источник:

"Это винтажное платье я купила на барахолке" 0 Источник:

"Муж заплатил за это старинное трюмо 40 долларов" 0 Источник:

"Купили за бесценок старую тумбу под телевизор и сделали из нее лежанку для собаки" 0 Источник:

"Купила в комиссионном невероятно прекрасную чайную чашку" 0 Источник:

"Я мечтала о таком роскошном трюмо с 12 лет" 0 Источник:

"Это газовая плита Windsor 1930-х, раритет!" 0 Источник:

"Вот такую красоту нашла на барахолке" 0 Источник:

Держатель для банана 0 Источник:

"Не знаю, зачем мне каменное яблоко, знаю только, что не купить его я не могла" 0 Источник:

"Купила в комиссионке чайный набор 1960-х. Красота!" 0 Источник:

"Этот жираф - определенно не самое нужное приобретение, но он прекрасен" 0 Источник:

"Мне повезло купить такой вот женский набор в стиле арт деко" 0 Источник:

"Эьта гениальная вещь обошлась мне всего в 10 долларов" 0 Источник:

"Это чудесное кресло досталось мне бесплатно на гаражной распродаже" 0 Источник:

"У этой лампы есть свои темная и светлая стороны" 0 Источник:

"Я вымыла и перебрала набор для шитья, который купила за 5 долларов, и очень им довольна" 0 Источник:

Набор канистр и банок для кухни. Все войдет! 0 Источник:

"Взгляд этой лягушки незабываем" 0 Источник:

Винтажный квилт 1960-х 0 Источник:

"Весь интерьер гостиной я купила на блошиных рынках" 0 Источник:

"Я давно мечтала о необычном игрушечном гиппопотаме, и в комиссионке моя мечта сбылась" 0 Источник:

"В этот винтажный велотренажер встроен вентилятор: он обдувает седока в дороге" 0 Источник:

"Это винтажная туалетная вода от Avon в оригинальном флаконе" 0 Источник:

Телефон с блошиного рынка 0 Источник:

"Я обожаю "Алису в стране чудес", поэтому сразу купила этих кролика и Чеширского кота" 0 Источник:

"Купила сегодня на ярмарке. Он очаровашка" 0 Источник:

"Парк Юрского периода в одном флаконе" 0 Источник:

"Купила бегемотика в антикварной лавочке" 0 Источник:

"Только посмотрите, какой отличный стул!" 0 Источник:

"Эту лампу я купила на барахолке несколько лет назад, но до сих пор не могу насмотреться" 0 Источник: