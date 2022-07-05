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30+ гениальных находок с барахолки

30+ гениальных находок с барахолки

Автор:
05 июля 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: барахолка   единственный экземпляр   интересное   комиссионка   красиво   находки   необычное   оригинально   стильно   
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Барахолки, блошиные рынки и комиссионные магазины никогда не потеряют своей популярности. Ведь, во-первых, там можно обнаружить настоящие сокровища, которых нигде больше не встретишь, а во-вторых, они, скорее всего, обойдутся вам в сущие копейки. Посмотрите на эти находки с барахолки - и убедитесь сами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолка   единственный экземпляр   интересное   комиссионка   красиво   находки   необычное   оригинально   стильно   
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