30+ гениальных находок с барахолки

Автор:
05 июля 2022 08:30
Барахолки, блошиные рынки и комиссионные магазины никогда не потеряют своей популярности. Ведь, во-первых, там можно обнаружить настоящие сокровища, которых нигде больше не встретишь, а во-вторых, они, скорее всего, обойдутся вам в сущие копейки. Посмотрите на эти находки с барахолки - и убедитесь сами!
Отличная детская кровать-паровозик
"Я нашел на онлайн-барахолке модель трейлера, о котором мечтал несколько лет"
"Это винтажное платье я купила на барахолке"
"Муж заплатил за это старинное трюмо 40 долларов"
"Купили за бесценок старую тумбу под телевизор и сделали из нее лежанку для собаки"
"Купила в комиссионном невероятно прекрасную чайную чашку"
"Я мечтала о таком роскошном трюмо с 12 лет"
"Это газовая плита Windsor 1930-х, раритет!"
"Вот такую красоту нашла на барахолке"
"Не знаю, зачем мне каменное яблоко, знаю только, что не купить его я не могла"
"Купила в комиссионке чайный набор 1960-х. Красота!"
"Этот жираф - определенно не самое нужное приобретение, но он прекрасен"
"Мне повезло купить такой вот женский набор в стиле арт деко"
"Эьта гениальная вещь обошлась мне всего в 10 долларов"
"Это чудесное кресло досталось мне бесплатно на гаражной распродаже"
"У этой лампы есть свои темная и светлая стороны"
"Я вымыла и перебрала набор для шитья, который купила за 5 долларов, и очень им довольна"
Набор канистр и банок для кухни. Все войдет!
"Взгляд этой лягушки незабываем"
"Весь интерьер гостиной я купила на блошиных рынках"
"Я давно мечтала о необычном игрушечном гиппопотаме, и в комиссионке моя мечта сбылась"
"В этот винтажный велотренажер встроен вентилятор: он обдувает седока в дороге"
"Это винтажная туалетная вода от Avon в оригинальном флаконе"
Телефон с блошиного рынка
"Я обожаю "Алису в стране чудес", поэтому сразу купила этих кролика и Чеширского кота"
"Купила сегодня на ярмарке. Он очаровашка"
"Парк Юрского периода в одном флаконе"
"Купила бегемотика в антикварной лавочке"
"Только посмотрите, какой отличный стул!"
"Эту лампу я купила на барахолке несколько лет назад, но до сих пор не могу насмотреться"
"Лучшей шапки за один доллар я нигде не встречала!"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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