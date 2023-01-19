Почему негроидная раса отличается такими пухлыми губами

То есть объёмные губы, а также широкие носы и крупные ноздри африканской расы предназначены именно для того, чтобы справляться с высокими температурами.

А вот у азиатов и европейцев губы обычно тонкие. В условиях прохладного, а то и вовсе сурового климата потеря влаги им не нужна. Кстати, толстые губы помогают надёжнее прикрыть ротовую полость от пыли, вредных насекомых, пыли.