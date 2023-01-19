FISHKINET
Сообщество RealFishki 1119 постов • 99 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Почему негроидная раса отличается такими пухлыми губами

Почему негроидная раса отличается такими пухлыми губами

Автор:
19 января 2023 15:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Африка   антропология   интересное   история   люди   путешествия   раса   
2588
4
Почему именно эта раса отличается такими большими губами? Всё довольно просто, если вспомнить прародителей африканцев из жарких тропиков.

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Африка   антропология   интересное   история   люди   путешествия   раса   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
Андрей Час назад
А в очень жарких местах местные племена даже используют радиаторы охлаждения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
17k
Пронька Грезной 5 секунд назад
- Что с губой?
- У меня большие десна, сэр.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Zhora 19 минут назад
В Таиланде, Вьетнаме или южной части Китая достаточно жаркий климат, но негров там почему-то нет. В Индии тоже жарко, но индийцы тоже не негры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
Кристофер Робин Zhora 7 минут назад
там влажность почти всегда 100%, испарение там не очень эффективный способ охлаждения, поэтому тайцы используют кондиционеры, вместо широких губ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей Полчаса назад
С губами поняли! Автор объясни теперь вот это!:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
turyst 47 минут назад
Просто негры очень любят сладкое, например мёд.
А пчёлы в Африке, очень жадные и злые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
jungar 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
Кристофер Робин jungar 2 минуты назад
наверное боится, что бы вот так не вышло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич 52 минуты назад
... так ещё через хер получается охлаждение, ну и у девушек через ..конечно губы ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Час назад
То есть слонам природа для борьбы с жарой приделала суперэффективные большие уши, а потом, создавая негров забыла про удачное решение и просто накачала губы? Зачем, если все работает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
5 копеек Час назад
"То есть объёмные губы... африканской расы предназначены именно для того, чтобы справляться с высокими температурами"? ...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Matrosskin Час назад
А крупные и широкие ноздри - чтоб кокаин проще нюхать было, да
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Слепой Пью Час назад
Облизьяны, сэр...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
Неубедительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
3
Sebastian Борис Карабанов 16 минут назад
Версия с охлаждением тоже не очень убедительна. Внешняя поверхность губ лишена слизистой, там тонкая кожа без потовых желез. Поэтому, когда рот закрыт, то вообще без разницы, толстые у тебя губы или тонкие. На охлаждение это не влияет.
Есть ещё версия, что полнота губ связана с действием полового гормона эстрогена. Отсюда и сексуальная привлекательность. А у европеоидов это не работало из-за светлой кожи. На ней губы слабо выделялись (поэтому позднее в Европе придумали губную помаду). А у негроидов форма губ хорошо контрастировала с тёмной кожей и была хорошо заметна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124800



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей
Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 января
Набирающие популярность в сообществах
Метро в шаговой доступности⁠⁠
Метро в шаговой доступности⁠⁠
Короткохвостая грациозность с кисточками на ушах
Короткохвостая грациозность с кисточками на ушах
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка»
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Магазин для взрослых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#позитив#дтп#в мире#Украина#Прошлое#улыбнуло#собака
#Юмор#факты#интересное#подборка#забавно#Ynews#аварии#США#авто аварии#креатив
#Прикол#интересно#люди#автомобили#автомир#кино#картинки#Фотографии#сво#олдтаймер
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» «Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» Города, которые тоже могли стать столицей России Города, которые тоже могли стать столицей России Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле? Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле? Почему в Нидерландах на окнах нет занавесок Почему в Нидерландах на окнах нет занавесок Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России

На что жалуетесь?

Вернуться