Почему негроидная раса отличается такими пухлыми губами

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Почему именно эта раса отличается такими большими губами? Всё довольно просто, если вспомнить прародителей африканцев из жарких тропиков.
Когда постоянная жара, человеку нужно постоянно охлаждаться. Самый простой способ - это испарение влаги. Есть три способа: при помощи дыхания, через пот и через слизистые оболочки. И чем больше площадь слизистых губ, тем, конечно же, лучше.
То есть объёмные губы, а также широкие носы и крупные ноздри африканской расы предназначены именно для того, чтобы справляться с высокими температурами.
А вот у азиатов и европейцев губы обычно тонкие. В условиях прохладного, а то и вовсе сурового климата потеря влаги им не нужна. Кстати, толстые губы помогают надёжнее прикрыть ротовую полость от пыли, вредных насекомых, пыли.
А вот у азиатов и европейцев губы обычно тонкие. В условиях прохладного, а то и вовсе сурового климата потеря влаги им не нужна. Кстати, толстые губы помогают надёжнее прикрыть ротовую полость от пыли, вредных насекомых, пыли.
По мнению ряда антропологов, губы увеличились также в результате эстетического полового отбора. Ну то есть женщины с полными чувственными губами на африканском континенте считались более плодовитыми, быстрее выходили замуж и рожали больше детей.
В прохладном климате северной Европы крупные губы намного быстрее трескались и обветривались, поэтому не были особо привлекательны. Вот с веками и не развились до уровня Джоли. И, как возможный вариант, природа просто позаботилась о пропорциональности африканского лица - крупные и широкие ноздри, под которые подогнали пухлые губы.
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с Индией то же самое - индусы (внезапно!!!) происходят от европеоидов (светлокожие индусы) и веддоидов (темнокожие вплоть до чёрного)
так вот последние очень даже губастенькие
А пчёлы в Африке, очень жадные и злые.
Неубедительно звучат версии формирования пухлых губ. Если пухлые губы формировались как результат отбора из-за сексуальной привлекательности, то почему же это не сработало у народов с тонкими губами и в умеренном климате?А в пустынях Центральной Африки, типа, губы не трескаются?
Кстати говоря, даже если предположить некое божественное происхождение человека, то и здесь как-то внятно нужно будет объяснить пухлость губ у негроидной расы. Если губы пухлые, то это для чего-нибудь нужно (было нужно)? А коли нет внятного объяснения этой анатомической особенности, то какую теорию происхождения человека ни возьми, легче от этого не становится.
Есть ещё версия, что полнота губ связана с действием полового гормона эстрогена. Отсюда и сексуальная привлекательность. А у европеоидов это не работало из-за светлой кожи. На ней губы слабо выделялись (поэтому позднее в Европе придумали губную помаду). А у негроидов форма губ хорошо контрастировала с тёмной кожей и была хорошо заметна.
На выживание губы врядли значительно влияют, но на склонность к миграциям в более комфортные условия влиять могут.
каждый, даже незначительный, но распространенный фактор вполне может иметь влияние в долгосррчной перспективе.
Как эффект крыла бабочки...