"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом

Столичная блогерша Юлия Максимовская заявилась во "Вкусно, и точка!" с ножом в руке. Об этом тут же сообщили в полицию её подписчики. Полиция заявилась к Максимовской домой для выяснения обстоятельств. В лицо полицейскому блогерша начала кричать, что она "вообще-то звезда". Реакция мужчины заслуживает оваций: на видео эпичный фейспалм полицейского после того, как блогерша кричит "Я звездаааа!".
Началось всё с того, что блогерша Юлия Максимовская пошла во "Вкусно, и точка!" с ножом. Всё это она транслировала в Telegram. Подписчики тут же вызвали наряд полиции в кафе. Блогерша смогла от них сбежать, но ненадолго.
Уже позже полицейские пришли к ней домой. Открыв им дверь, девушка начала кричать, что она звезда. Отдельного внимания стоит фейспалм полицейского. Мы его понимаем и поддерживаем: никак больше эту ситуацию не опишешь.
Установлено, что в момент задержания она была в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", уточняет SHOT.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Знать, зачатая паралитиком.
Папа инвалид, мама пьяница,
Соответственно, дочь «красавица».
Очень любит есть, очень любит пить,
Залезай в карман, успевай платить.
На меня нашло наваждение,
Проявить решил милосердие.
Охватила меня страсть,
Полюбил я девушку,
А у нее внутри
Черти-демоны.
Ну я же знать не знаю эту ... сука.. где прочитать....Юлию Максимовскую.
И насрать мне на неё сто куч. Да и на полицейского этого, вместе с его реакцией мне насрать, в общем-то...
Ну вот нахрена я зашел в этот пост вообще?
- зарезать, зачем ей мешать в этом благородном деле?