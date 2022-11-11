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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6914 постов • 754 подписчика подписаться
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"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом

"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом

Автор:
11 ноября 2022 14:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Юмор   блогерша   видео   выходка   интересное   шоу бизнес   
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Столичная блогерша Юлия Максимовская заявилась во "Вкусно, и точка!" с ножом в руке. Об этом тут же сообщили в полицию её подписчики. Полиция заявилась к Максимовской домой для выяснения обстоятельств. В лицо полицейскому блогерша начала кричать, что она "вообще-то звезда". Реакция мужчины заслуживает оваций: на видео эпичный фейспалм полицейского после того, как блогерша кричит "Я звездаааа!".

Началось всё с того, что блогерша Юлия Максимовская пошла во "Вкусно, и точка!" с ножом. Всё это она транслировала в Telegram. Подписчики тут же вызвали наряд полиции в кафе. Блогерша смогла от них сбежать, но ненадолго.

Уже позже полицейские пришли к ней домой. Открыв им дверь, девушка начала кричать, что она звезда. Отдельного внимания стоит фейспалм полицейского. Мы его понимаем и поддерживаем: никак больше эту ситуацию не опишешь.

Установлено, что в момент задержания она была в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", уточняет SHOT.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Юмор   блогерша   видео   выходка   интересное   шоу бизнес   
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81  комментарий
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23k
Андрей Час назад
Я бы этих блогеров, просто интернета лишал, это для них самое худшее наказание по моему! Месяца на три для начала!
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19k
nobody® Минуту назад
Ну с ножом в ресторане... Они там сами приборы не выдают
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18k
сергей костюнин 3 минуты назад
фейспалм
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306
Pi11igrim 5 минут назад
Кукуха слетела...
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18k
сергей костюнин 7 минут назад
На компост !!
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522
Царь 10 минут назад
Всех этих марги, милох и вообще всех п.ё.з.д давно надо перетопить в отстойнике с фикалкой.
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3k
Трям 12 минут назад
Раз сейчас током не лечат, то показательно на зону, по максималке! И всем мудакам-блогерам показывать!
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3k
cnob7 13 минут назад
отдать её на круг. там её очко станет звездой
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8k
Борис Карабанов 13 минут назад
- В какой палате у нас блогер-звезды лежат?
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74
MAX 14 минут назад
До чего же деградирует народ... В дурку ее и на долго
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4
Andrew Popov 15 минут назад
Полицейский такого не ожидал, он наверно подумал: - "Бл*, почему говоришь ты? А стыдно мне?"
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6k
Андрей Крылов 18 минут назад
Не звезда, а тупая 3,14зда.
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22k
Mike Miller 18 минут назад
Елки-палки.. ну вот что со мной не так?
Ну я же знать не знаю эту ... сука.. где прочитать....Юлию Максимовскую.
И насрать мне на неё сто куч. Да и на полицейского этого, вместе с его реакцией мне насрать, в общем-то...
Ну вот нахрена я зашел в этот пост вообще?
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5k
Компьютер DELL монитором 19 минут назад
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14k
Голос Вселенной 19 минут назад
Фейспалм.... а я обрадовался, подумал, что он ей уе*ал.... Зашел посмотреть, как это было... Сплошное разочарование.
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14k
Голос Вселенной 20 минут назад
Конечно, звезда! Другие тебя тоже за человека не считают...
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9k
Женя 21 минуту назад
Не она может Варламова одувана ищет с благими намерениями
- зарезать, зачем ей мешать в этом благородном деле?
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36k
turyst 22 минуты назад
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1k
КАКАнгел 22 минуты назад
пусть на зоне звездит. там ей сокамерницы звезду и прочистят.
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11k
.Атеист. 22 минуты назад
Капец, звизда отсоса в гаражном кооперативе каком-нибудь. может быть (судя по губищам). Странно что её не задержали на месте. Дура хочет кого-то зарезать. это уже основание для "морды в пол". С**ка тупая
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72
Алиса Полчаса назад
Куда не плюнь- везде звезда. Откуда столько неба?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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