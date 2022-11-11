"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом

Столичная блогерша Юлия Максимовская заявилась во "Вкусно, и точка!" с ножом в руке. Об этом тут же сообщили в полицию её подписчики. Полиция заявилась к Максимовской домой для выяснения обстоятельств. В лицо полицейскому блогерша начала кричать, что она "вообще-то звезда". Реакция мужчины заслуживает оваций: на видео эпичный фейспалм полицейского после того, как блогерша кричит "Я звездаааа!".