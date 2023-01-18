Сложный тест по истории Польши

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Тест составлен таким образом, чтобы каждый образованный человек смог получить оценку "хорошо". А вот за высший балл придётся хорошенько подумать.
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4
А сколько будет?
5, если сраные пшеки не успокоятся.
Это как с метро Киевская или Киевским вокзалом или еще кучей украинских названий. Это про совершенно других людей было потому ничего не переименовывать.
Могу ещё добавить. Я в целом одобряю СВО. У меня есть некие свои ньюансы по отношению к войне на Украине, но я точно знаю, что мелочный хуторской рагулятский укро-нацизм должен быть уничтожен. Но к украинцам как представителям украинской национальности я не имею никакой ненависти. Хотя поверь, поводов у меня более чем предостаточно. И если меня призовут (что правда, вряд ли, ну просто предположим), то я буду без колебания стрелять в противника. Просто потому что если я не выстрелю в него, то он выстрелит в меня. Но я никогда не позволю себе ненавидеть всех украинцев. Некоторых конкретных - это завсегда пожалуйста. Это трупчинов, это яйценюх, это Аваков, с некоторых пор - это кровавый клоун Зеля. Но всех - нет!
Популяризуем Польшу?
Какой народ в Европе хуже албанцев и цыган?
Ответ: Поляки.
А Польша - просто недоразумение на карте мира.