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Сложный тест по истории Польши

Сложный тест по истории Польши

Автор:
18 января 2023 19:12
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Польша   Речь Посполитая   Тесты   исторические тесты   история Польши   тест   
2375
1
Тест составлен таким образом, чтобы каждый образованный человек смог получить оценку "хорошо". А вот за высший балл придётся хорошенько подумать.

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Метки: Польша   Речь Посполитая   Тесты   исторические тесты   история Польши   тест   
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35  комментариев
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Сколько разделов Польши было до сих пор?
4
А сколько будет?
5, если сраные пшеки не успокоятся.
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2k
Oleg SC 11 минут назад
Во блин,я знаток оказался...где я а где та Польша,ну бывал я там около 8 раз но как это могло повлиять?
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3k
Вячеслав 15 минут назад
10/10. Легко.
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268
Alek Sadika 24 минуты назад
Бак по польски tank. Если спросить у поляков знающих хоть чуть-чуть русский сколько до Польши из Германии то они ржут и отвечают один Танк .
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2k
Pioner76 Полчаса назад
8/10
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77
Николай Пауков Полчаса назад
Вы чего, шутите? Я историю Гондураса лучше знаю)))
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349
Дементий Мурзич Полчаса назад
простите, во вкусовых качествах дерьма не разбираюсь.Польша и государство это очень ехидный анекдот.
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30k
Ashabad 40 минут назад
А я лично, в отличие от других местных, к Польше отношусь хорошо. Это не значит, что я одобряю всё, что идёт из Польши. Но в своё время это была очень красивая страна...
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77
Николай Пауков Ashabad Полчаса назад
Красивой ее сделали вообще другие люди)
Это как с метро Киевская или Киевским вокзалом или еще кучей украинских названий. Это про совершенно других людей было потому ничего не переименовывать.
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349
Дементий Мурзич Ashabad Полчаса назад
сколько жизней Красная Армия и СССР отдали за то,что бы эта "полска шльондра" пыжилась раком перед Англией и теперь перед США. Шлюхой была и шлюхой осталась.
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2k
vagon1 47 минут назад
Нахрена это здесь?
Популяризуем Польшу?
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33
Serjio vagon1 12 минут назад
Неа, вспоминаем как её делить!
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420
Igor Grishaev 48 минут назад
Вопрос 11:
Какой народ в Европе хуже албанцев и цыган?
Ответ: Поляки.
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17k
тов.Suhov 48 минут назад
Вангую.
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4k
Трям 48 минут назад
Пшеки рождаются скурвленными!
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42k
Мойша 49 минут назад
Историю Польши знать нужно для более точного раздела, чтобы сие дерьмо не возродилось.
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6k
Андрей Крылов 55 минут назад
Полььша - старейшая проститутка Европы. Именно потому она местами любит, а местами ненавидит новую и молодую проститутку - Украину. Та и другая страна недижнеспособна в принципе. Придёт время (и уже пришло) по демантажу уркаины (тут у меня нет опечаток) . Польша всегда балансирует на лезвие ножа. Её не раз делили и уничтожали. И только от самих поляков зависит, будет ли из страна в обозримые сто лет, или её опять раздербанят на тряпки. Про уркаину тут даже вопоросов нет. Не будет такой страны уже очень скоро. Будет понятие такое, как некотогрых обласй России. Не более того. Типа белгородчина, зауралье, украина... На раду просто с некоторыми весями России. Как страна уркаина не состялась и отторгается уже, как неестественность явная.
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27k
albedo Час назад
9 из 10.
А Польша - просто недоразумение на карте мира.
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711
Nik Nik Час назад
Меня не интересует прошлое Польши, но я точно знаю какое её ждет будущее если поляки и дальше будут пальцы веером крутить и лезть на рожон......))
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8k
Владимир Час назад
Все что я знаю о Польше, это то что там должна быть Радиоктивная пустыня. Без нахер разделов. Сколько делили а они за старое!
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23k
СергейПименов Час назад
Чего тут сложного то. Тут банально тыкай туда что в памяти всплывает и угадаешь. 10 из 10
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1k
Виктор Глущенко Час назад
А зачем нам знать историю сидоров , у которых и государства скоро не будет .
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62
александр ломовицкий Час назад
А где вопрос - сколько раз откапывали Качинского ?
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4k
Олег Белов Час назад
Все, что я знаю про полшу, что ее 3 раза делили и до 1918 года такой страны не было.
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