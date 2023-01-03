"Русские туристы в Египте испортили отдых журналистке польского издания"

Русские туристы одним своим присутствием «испортили» отдых в Египте журналистке польского издания Onet Наталии Гомулке. Причем так сильно, что она написала об этом целый материал.
Уровень польской журналистики в очередной раз пробил дно.
Корреспондент польского издания «Onet», рассказала читателям, как ей было неприятно встретить на курортах Египта толпы россиян и как у неё «побежали мурашки по спине» при виде загорающего на шезлонге россиянина, который смотрел что-то на телефоне и смеялся.
Но самым большим испытанием было видеть в меню ресторанов не английский, а (о ужас!) русский язык:
"Я испытывала колоссальное отвращение, когда встречала в меню многих ресторанов только русский язык и ни слова по-английски. Увидев названия блюд написанных на русском языке, сразу потеряла всяческий аппетит. Мне сразу стало ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста".
После того злая и голодная полячка, отправилась на пляж, где решила побеседовать на политические темы с расположившейся рядом семейной парой россиян. В ходе беседы, журналистка спросила у отдыхающих, нет, не про погоду и температуру воды в море, она решила поговорить про частичную мобилизацию и бегство из страны. После заданных вопросов, по словам журналистки, ее собеседник «вскипел»и сказал, что просто приехал на отдых. Но она продолжила развивать тему, сказав, что ее знакомая россиянка ежедневно публикует фотографии и видео с уличных протестов. В ответ россиянин уточнил, не из Польши ли ее собеседница, а получив утвердительный ответ, ответил: «Продолжайте верить в эту ложь».
После этого ни разу не русофобка, заявила, что (цитата): «старалась обходить русских стороной, хотя их было так много, что это не всегда получалось. К россиянам она чувствовала неприязнь, в связи с чем решила, планируя очередной отпуск, отправиться туда, где будет минимум шансов встретить ненавистных русских».
Другой демократической журналистики у нас для вас нет.
Источник:
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Объективности ради:
Туристы отдыхали, ни куда не лезли, не задавали никаких вопросов ... в отличии от журналистки, которая типа отдыхала.
Меню на русском не устраивает..., да хоть на латыни или языке майя меню будет! Это обычный бизнес! От кого больший доход, на том языке и меню. А на английском, не верю, что нет. Просто спросить надо было у официанта, скорее всего оно в виде отдельной брошюры сделано.
Так-что кто кому отдых портил - большой вопрос.
Срётся при виде русских – вот и хорошо. Вот и правильно.
это ничего! скоро эта прошмандень ссаться будет лишь при воспоминании о России!
Владимир жги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Часом не этот Россиянин? (шутка)