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Русские туристы в Египте испортили отдых журналистке польского издания

Русские туристы в Египте испортили отдых журналистке польского издания

Автор:
03 января 2023 20:41
Сообщество : Путешествия
Метки: Гомулка   Польша   египет   журналистка   русские   туристы   
2609
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Русские туристы одним своим присутствием «испортили» отдых в Египте журналистке польского издания Onet Наталии Гомулке. Причем так сильно, что она написала об этом целый материал.

Уровень польской журналистики в очередной раз пробил дно.
Корреспондент польского издания «Onet», рассказала читателям, как ей было неприятно встретить на курортах Египта толпы россиян и как у неё «побежали мурашки по спине» при виде загорающего на шезлонге россиянина, который смотрел что-то на телефоне и смеялся.

Но самым большим испытанием было видеть в меню ресторанов не английский, а (о ужас!) русский язык:

"Я испытывала колоссальное отвращение, когда встречала в меню многих ресторанов только русский язык и ни слова по-английски. Увидев названия блюд написанных на русском языке, сразу потеряла всяческий аппетит. Мне сразу стало ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста".

После того злая и голодная полячка, отправилась на пляж, где решила побеседовать на политические темы с расположившейся рядом семейной парой россиян. В ходе беседы, журналистка спросила у отдыхающих, нет, не про погоду и температуру воды в море, она решила поговорить про частичную мобилизацию и бегство из страны. После заданных вопросов, по словам журналистки, ее собеседник «вскипел»и сказал, что просто приехал на отдых. Но она продолжила развивать тему, сказав, что ее знакомая россиянка ежедневно публикует фотографии и видео с уличных протестов. В ответ россиянин уточнил, не из Польши ли ее собеседница, а получив утвердительный ответ, ответил: «Продолжайте верить в эту ложь».

После этого ни разу не русофобка, заявила, что (цитата): «старалась обходить русских стороной, хотя их было так много, что это не всегда получалось. К россиянам она чувствовала неприязнь, в связи с чем решила, планируя очередной отпуск, отправиться туда, где будет минимум шансов встретить ненавистных русских».
Другой демократической журналистики у нас для вас нет.

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Метки: Гомулка   Польша   египет   журналистка   русские   туристы   
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17  комментариев
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15k
K7OO 59 минут назад
А что плохого в том, если пшеки будут обходить нас стороной? Наоборот, надо всячески поощрять такую модель поведения. Если вдруг не обошел, замешкался - сразу в рыло. И все будут счастливы.
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3k
SNZV 22 секунды назад
"Русские туристы в Египте испортили отдых журналистке польского издания"

Объективности ради:

Туристы отдыхали, ни куда не лезли, не задавали никаких вопросов ... в отличии от журналистки, которая типа отдыхала.

Меню на русском не устраивает..., да хоть на латыни или языке майя меню будет! Это обычный бизнес! От кого больший доход, на том языке и меню. А на английском, не верю, что нет. Просто спросить надо было у официанта, скорее всего оно в виде отдельной брошюры сделано.

Так-что кто кому отдых портил - большой вопрос.
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7k
Артём 16 минут назад
Собственно, нацизм выглядит именно так.
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10k
Алексей 17 минут назад
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32k
russger 23 минуты назад
Если она не одна из самых известнейших журналюг в мире, то вообще похер что она протявкала
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3k
SR Полчаса назад
Никто не видел, как "отдыхают" наши туристы в Египте? Зрелище, если честно, отвратительное. Ощущение, что люди не ели и не пили весь год и вот, дорвались.
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108
0ptimist SR 3 минуты назад
Видимо Вам не везет, сказочно))) Нормально наши отдыхают, по крайней мере я с быдлом редко встречался..
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119
ololo 37 минут назад
идет она козе в трещину, со своими сраными переживаниями
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79
Алексей 39 минут назад
у паршивой пшечки подгорел пердак!

это ничего! скоро эта прошмандень ссаться будет лишь при воспоминании о России!
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31k
MatveiVainrub 50 минут назад
Если это не намёк на её ощущение принадлежности к какой то группе по национальному признаку , то что тогда ?! Поляки всегда были трусами , негодяями , националистами европодстилками . А мой прадед - Иосиф Шапиро был демобилизован по ранению , лишился ноги при освобождении Варшавы . Вот почему так ?!?!? Неблагодарные . Уродливые выродки , гнилые нутром . Красная Армия их освободила , они забыли и переврали всё . Теперь русские плохие , а украинцы которые бросались на их предков по нацисской указке , как бешеные собаки , им братья . Бать , куда катится этот скорбный шарик ??? Когда все эти твари исчезнут с лица земли навсегда ?!
Владимир жги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23k
Добрый Алабай Час назад
Клизма, то есть, курва, знай своё место.
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27k
albedo Час назад
В ответ россиянин уточнил, не из Польши ли ее собеседница,
=================
Часом не этот Россиянин? (шутка)
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12k
a_komolow Час назад
Насрать с большой колокольни
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65k
Андрей Час назад
Ничего, скоро они сраться жидко будут от одного вида русских. От сугубой ненависти, ага.
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