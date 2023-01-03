"Русские туристы в Египте испортили отдых журналистке польского издания"

Уровень польской журналистики в очередной раз пробил дно.

Корреспондент польского издания «Onet», рассказала читателям, как ей было неприятно встретить на курортах Египта толпы россиян и как у неё «побежали мурашки по спине» при виде загорающего на шезлонге россиянина, который смотрел что-то на телефоне и смеялся.

Но самым большим испытанием было видеть в меню ресторанов не английский, а (о ужас!) русский язык:

"Я испытывала колоссальное отвращение, когда встречала в меню многих ресторанов только русский язык и ни слова по-английски. Увидев названия блюд написанных на русском языке, сразу потеряла всяческий аппетит. Мне сразу стало ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста".