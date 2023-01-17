От круп до лодки: самые необычные системы хранения

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Подборка странных (и не очень) систем хранения, позволяющих грамотно организовать рабочее пространство и рассортировать вещи таким образом, чтобы они никому не мешали.
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5.
Хранение круп
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Но полка для кота ничё так.