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От круп до лодки: самые необычные системы хранения

От круп до лодки: самые необычные системы хранения

Автор:
17 января 2023 19:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дровницы   интересное   подборка   полки   системы хранения   хранение   шкафчики   
1504
18
Подборка странных (и не очень) систем хранения, позволяющих грамотно организовать рабочее пространство и рассортировать вещи таким образом, чтобы они никому не мешали.
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Метки: дровницы   интересное   подборка   полки   системы хранения   хранение   шкафчики   
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3  комментария
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Peter Griffin Час назад
Герой последней фотографии может храниться во всех вышеопубликованных местах.
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Лунный Кот 15 минут назад
Фигня какая то.
Но полка для кота ничё так.
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Бернгард Кёне

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