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Намешалось

Намешалось

Автор:
17 января 2023 07:08
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   позитив   улыбнуло   
1400
34
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Прикольные, порой смешные фото
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Метки: Юмор   позитив   улыбнуло   
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11  комментариев
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21k
babuby 2 часа назад
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Когда вкачал Удачу вместо Ловкости!
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2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
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Покажи такую фотку жене и на рыбалку больше не поедешь.
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63k
doker 40 минут назад
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И что?

Привыкли мясо в магазине покупать.
А здесь - побегай, поймай, разделай.
Зато, насколько вкусней получается!

А если свинья ещё и чужая...
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6k
pilgrimnl 52 минуты назад
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русалка
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6k
pilgrimnl 53 минуты назад
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щас фих поймешь, училка или ученица
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